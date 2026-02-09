Portugal får en center‑vänsterpresident efter att António José Seguro besegrat högerextrema André Ventura med bred marginal.
Europeiska ultranationalister stoppades vid valurnorna
Valet genomfördes under dramatiska omständigheter, rapporterar Politico. Stormar och översvämningar som lamslog landet och gjorde det svårt att ta sig till vallokalerna.
Trots det röstade omkring hälften av väljarna, vilket motsvarar ett normalt valdeltagande i portugisiska presidentval.
Storseger för Seguro i Portugal
När 99 procent av rösterna räknats stod det klart att Seguro fått 67 procent. Ventura som leder det ultranationalistiska Chega-partiet landade på 33 procent .
I sitt segertal tackade Seguro välj för att trotsa vädret och fullfölja sin demokratiska plikt.
En comeback som få såg komma
Seguros har tidigare varit nära rådgivare till António Guterres, i dag FN:s generalsekreterare, och var under 1990‑talet en central figur i portugisisk och europeisk politik.
Efter att ha förlorat en intern maktstrid 2014 drog han sig tillbaka från offentligheten i över ett decenniun. Först i fjol återvände han med en kampanj som först sågs som en långskott.
Ventura erkände nederlaget och betonade att han tar ansvar för resultatet. Hans 33 procent stärker ändå Chegas position som en av landets största politiska krafter.
Cyklonerna kastar skugga över valnatten
Valnatten präglades samtidigt av sorg: minst 14 människor har omkommit i de cykloner som drabbat landet de senaste veckorna.
Under valdagen stod över 100 000 hushåll var utan ström.