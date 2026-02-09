Historisk valvinst skakar marknaderna: rekordbörs och svag yen

LDP vann över 310 av de 465 platserna i det japanska underhuset, vilket är första gången sedan andra världskriget som ett enskilt parti säkrat en två tredjedels majoritet, enligt CNN.

Det bredare styrande blocket vann mer än 340 platser.

Marknaderna reagerade direkt

Resultatet gav omedelbar effekt på marknaderna. Nikkei 225-indexet sköt förbi 57 000-marken till en ny rekordhöjd på måndagen. Medan det bredare Topix-indexet nådde en all-time high på 3 825,67, rapporterar.

”Det starka LDP-resultatet värmer investerarnas hjärtan”, säger Frederic Neumann, chefsekonom för Asien på HSBC, till CNBC.

”Aktier firar i synnerhet det överraskande valresultatet och laddar om ’Takaichi-traden'”.

Den så kallade ”Takaichi-traden” innebär typiskt en svagare yen, stigande aktier och högre avkastning på långfristiga japanska statsobligationer, vilket speglar Takaichis duv-inställning till penningpolitik och förväntningar på expanderad finanspolitisk stimulans.