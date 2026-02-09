09 feb. 2026

Historisk valvinst skakar marknaderna: rekordbörs och svag yen

Sanae Takaichi, Japans premiärminister har fått ett starkt mandat efter det extra-insatta valet. (Foto: Keisuke Hosojima /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Japanska börsen rusade till rekordnivåer och yenen försvagades efter att premiärminister Sanae Takaichis Liberaldemokratiska parti (LDP) säkrade en historisk övermajoritet i söndagens extra-val.

LDP vann över 310 av de 465 platserna i det japanska underhuset, vilket är första gången sedan andra världskriget som ett enskilt parti säkrat en två tredjedels majoritet, enligt CNN.

Det bredare styrande blocket vann mer än 340 platser.

Efter bara tre månader vid makten – utlyser nyval

Japans premiärminister Sanae Takaichi utlyser nyval efter tre månader – ett riskfyllt drag trots höga popularitetssiffror.

Marknaderna reagerade direkt

Resultatet gav omedelbar effekt på marknaderna. Nikkei 225-indexet sköt förbi 57 000-marken till en ny rekordhöjd på måndagen. Medan det bredare Topix-indexet nådde en all-time high på 3 825,67, rapporterar.

”Det starka LDP-resultatet värmer investerarnas hjärtan”, säger Frederic Neumann, chefsekonom för Asien på HSBC, till CNBC.

”Aktier firar i synnerhet det överraskande valresultatet och laddar om ’Takaichi-traden'”.

Missa inte: Japans ras kan skaka världens finansmarknader. Realtid

Den så kallade ”Takaichi-traden” innebär typiskt en svagare yen, stigande aktier och högre avkastning på långfristiga japanska statsobligationer, vilket speglar Takaichis duv-inställning till penningpolitik och förväntningar på expanderad finanspolitisk stimulans.

Yen närmar sig 160-nivån

Yenen handlades vid 156,55 mot dollarn efter valsegern, men analytiker förväntar sig fortsatt försvagning.

Citi-analytiker menar att yenen är osannolik att försvagas långt bortom 160-nivån. Givet risken för valutaintervention från japanska eller amerikanska myndigheter, rapporterar CNBC.

Läs även: Börsrally i Japan efter Takaichis jordskredsseger. Dagens PS

Finansminister Satsuki Katayama uteslöt tidigt på måndagen inte att vidta åtgärder mot ”snabba rörelser som inte står i linje med fundamenta”. Det inkluderar även intervention på valutamarknaden.

Fokus på valutareserver

Takaichis planer på att finansiera en tvåårig skattesänkning utan att ge ut nya obligationer har satt fokus på Japans massiva valutareserver på 1,4 biljoner dollar, skriver Reuters.

Premiärministern noterade under sin valkampanj att landets valutareserver varit en stor vinnare på den svaga yenen och ”presterat mycket bra”.

Missa inte: Tokyo-börsen går som tåget – investerare tror på ny strategi. Realtid

Katayama sa i en tv-intervju att det är tänkbart att det stora överskottet från reserverna kan tas i bruk, men tillade att ”från nationell intressen synsätt är det inte önskvärt att avslöja alla detaljer om vad som är tillgängligt”.

Risker med att sälja reserver

Analytiker varnar dock för riskerna.

”Det skulle vara riskabelt att sälja reserver primärt för finanspolitiska ändamål, och inte för valutakurshantering, eftersom detta skulle sänka tillgängliga reserver för möjlig framtida intervention”, säger Neumann till Reuters.

Läs även: Smäll för Super Mario: Nintendo rasar 12 procent på Tokyobörsen. Dagens PS

Avkastningen på den 10-åriga japanska statsobligationen steg med 4 punkter till 2,27 procent på måndagen.

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

