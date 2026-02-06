Spaniens mål: Turister av bättre kvalitet

Spanien tog emot ett rekordantal internationella turister under 2025 och befäste därmed sin position som ett av världens mest besökta länder.

Totalt anlände 96,8 miljoner utländska besökare, vilket innebär en ökning med drygt tre procent jämfört med året innan.

Samtidigt ökade intäkterna från turismen markant, vilket ger sektorn en ännu större betydelse för landets ekonomi. Ändå gror missnöjet, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.

Fler människor reser utomlands

Turismen står nu för omkring 12,6 procent av Spaniens bruttonationalprodukt och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom sysselsättning och tillväxt.

Intäkterna från utländska besökare uppgick till nästan 135 miljarder euro under året, medan den totala ekonomiska effekten av turismen – inklusive indirekta och inducerade effekter – beräknas till cirka 260 miljarder euro.

Det innebär en tydlig ökning jämfört med 2024.

Rekordåret ligger i linje med den globala utvecklingen. Internationellt resande nådde nya toppnivåer under 2025, då över 1,5 miljarder människor reste över landsgränser.