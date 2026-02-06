Turismen ger miljardvinster till den spanska ekonomin, men den är inte särskilt populär bland lokalbefolkningen. Det ska nu landet försöka ändra på.
Spaniens mål: Turister av bättre kvalitet
Mest läst i kategorin
Varning: Klimatmodeller kan lura världen in i en ny global finanskris
Ekonomiska modeller som används av regeringar, centralbanker och investerare underskattar systematiskt klimatförändringarnas påverkan på den globala ekonomin, varnar experter. Det kan komma att kosta. Enligt en ny rapport från University of Exeter och tankesmedjan Carbon Tracker kan detta leda till en global finansiell krasch, en som skulle vara betydligt svårare att återhämta sig från än …
Så slår nedskärningarna: Postnumret avgör vilket utbud du får
Det offentliga stödet till kultur dras ner. För att kunna upprätthålla verksamheten måste kommuner och regioner därför ta ett större ekonomiskt ansvar. Många försöker bredda intäkterna genom att hyra ut lokaler, arrangera betal-evenemang, skapa samarbeten med föreningsliv och lokala företag eller genom att höja avgiften till kulturskolan. Läs också: Från världsturné till fast adress – …
Arvtagerskans förtöjda lyxyacht dränerade hamnen på el
En lyxyacht på 110 meter, värd runt 300 miljoner dollar tillhörandes en av världens rikaste familjer har fått mycket uppmärksamhet. När den ligger förtöjd drar den lika mycket el som hundratals hushåll – även om ägaren inte är ombord. Yachten heter Kaos och ägs av Walmart-arvtagerskan Nancy Walton Laurie. Förra hösten blev den en global …
Kinas dolda utrustning får fastighetsägare att agera
Avslöjandet om gömd kommunikationsutrustning i växelriktare för solkraft har gett ringar på vattnet. Svenska fastighetsägare berättar nu hur de tänker kring nya inköp. I takt med att Sverige elektrifieras i snabb takt växer oron för nya säkerhetsrisker i elsystemet. Allt mer elproduktion och energilagring är uppkopplad mot internet, vilket öppnar för extern styrning och i …
Regeringen öppnar för kärnkraft – världsarv på listan
Regeringen föreslår omfattande ändringar i miljöbalken som skulle göra det möjligt att bygga kärnkraft på platser som hittills varit skyddade. Bland de berörda områdena finns världsarvet Höga kusten, Gotland, Fårö och Öland. I promemorian ”Ny kärnkraft i Sverige – fler möjliga platser vid kusten” föreslår regeringen att nuvarande förbud mot kärntekniska anläggningar i vissa kustområden …
Spanien tog emot ett rekordantal internationella turister under 2025 och befäste därmed sin position som ett av världens mest besökta länder.
Totalt anlände 96,8 miljoner utländska besökare, vilket innebär en ökning med drygt tre procent jämfört med året innan.
Samtidigt ökade intäkterna från turismen markant, vilket ger sektorn en ännu större betydelse för landets ekonomi. Ändå gror missnöjet, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.
Fler människor reser utomlands
Turismen står nu för omkring 12,6 procent av Spaniens bruttonationalprodukt och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom sysselsättning och tillväxt.
Intäkterna från utländska besökare uppgick till nästan 135 miljarder euro under året, medan den totala ekonomiska effekten av turismen – inklusive indirekta och inducerade effekter – beräknas till cirka 260 miljarder euro.
Det innebär en tydlig ökning jämfört med 2024.
Rekordåret ligger i linje med den globala utvecklingen. Internationellt resande nådde nya toppnivåer under 2025, då över 1,5 miljarder människor reste över landsgränser.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Katalonien i topp
Turismsektorn bidrog med omkring tio biljoner euro till världsekonomin och sysselsatte en betydande andel av den globala arbetskraften.
I Europa motsvarade turismens bidrag runt tio procent av regionens BNP, vilket överträffade nivåerna före pandemin.
I Spanien var Katalonien den mest besökta regionen med drygt 20 miljoner turister, tätt följd av Balearerna och Kanarieöarna, som fortsatt lockar resenärer med fokus på sol och strand.
Fler missnöjda bland lokalbefolkningen
De största turistströmmarna kom från Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Utvecklingen innebär att landet nu haft tre rekordår för turism sedan tiden före pandemin.
Samtidigt har tillväxten skapat spänningar, särskilt i storstäder och populära kustområden.
Bristen på bostäder och den snabba ökningen av korttidsuthyrningar har lett till stigande hyror och växande missnöje bland lokalbefolkningen.
Ska styra om strategin
Problemen har blivit särskilt påtagliga i stadskärnor där turismen konkurrerar direkt med permanent boende.
Mot denna bakgrund vill Spanien nu styra om sin turismstrategi.
Målet är att minska trycket på utsatta områden och i stället satsa på ett mer hållbart resande, där högre kvalitet och större ekonomiskt värde per besökare prioriteras framför fortsatt volymökning.
”Turismmodellen ska bli mer hållbar och prioritera kvalitet framför kvantitet”, skriver det spanska turismministeriet.
Läs mer: Beroendeframkallande scrollning kan vara olagligt. Dagens PS