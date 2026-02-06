06 feb. 2026

Realtid
Realtid.se
Samhälle

Spaniens mål: Turister av bättre kvalitet

spanien
Det finns fortfarande ett missnöje mot massturismen i Spanien, även om det också utgör en stor inkomstkälla. (Foto: Emilio Morenatti/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 feb. 2026Publicerad: 06 feb. 2026

Turismen ger miljardvinster till den spanska ekonomin, men den är inte särskilt populär bland lokalbefolkningen. Det ska nu landet försöka ändra på.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spanien tog emot ett rekordantal internationella turister under 2025 och befäste därmed sin position som ett av världens mest besökta länder.

Totalt anlände 96,8 miljoner utländska besökare, vilket innebär en ökning med drygt tre procent jämfört med året innan.

Samtidigt ökade intäkterna från turismen markant, vilket ger sektorn en ännu större betydelse för landets ekonomi. Ändå gror missnöjet, skriver Dagens PS med hänvisning till Euronews.

Fler människor reser utomlands

Turismen står nu för omkring 12,6 procent av Spaniens bruttonationalprodukt och är en av de viktigaste drivkrafterna bakom sysselsättning och tillväxt.

Intäkterna från utländska besökare uppgick till nästan 135 miljarder euro under året, medan den totala ekonomiska effekten av turismen – inklusive indirekta och inducerade effekter – beräknas till cirka 260 miljarder euro.

Det innebär en tydlig ökning jämfört med 2024.

Rekordåret ligger i linje med den globala utvecklingen. Internationellt resande nådde nya toppnivåer under 2025, då över 1,5 miljarder människor reste över landsgränser.

ANNONS
ANNONS

Katalonien i topp

Turismsektorn bidrog med omkring tio biljoner euro till världsekonomin och sysselsatte en betydande andel av den globala arbetskraften.

I Europa motsvarade turismens bidrag runt tio procent av regionens BNP, vilket överträffade nivåerna före pandemin.

I Spanien var Katalonien den mest besökta regionen med drygt 20 miljoner turister, tätt följd av Balearerna och Kanarieöarna, som fortsatt lockar resenärer med fokus på sol och strand.

Fler missnöjda bland lokalbefolkningen

De största turistströmmarna kom från Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Utvecklingen innebär att landet nu haft tre rekordår för turism sedan tiden före pandemin.

Samtidigt har tillväxten skapat spänningar, särskilt i storstäder och populära kustområden.

Bristen på bostäder och den snabba ökningen av korttidsuthyrningar har lett till stigande hyror och växande missnöje bland lokalbefolkningen.

ANNONS

Ska styra om strategin

Problemen har blivit särskilt påtagliga i stadskärnor där turismen konkurrerar direkt med permanent boende.

Mot denna bakgrund vill Spanien nu styra om sin turismstrategi.

Målet är att minska trycket på utsatta områden och i stället satsa på ett mer hållbart resande, där högre kvalitet och större ekonomiskt värde per besökare prioriteras framför fortsatt volymökning.

”Turismmodellen ska bli mer hållbar och prioritera kvalitet framför kvantitet”, skriver det spanska turismministeriet.

Läs mer: Beroendeframkallande scrollning kan vara olagligt. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ResorSpanienTurism
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS