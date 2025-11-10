Realtid
Realtid.se
Samhälle

Boomers vägrar lämna – därför blir generationsskiftet inte av

Allt fler äldre vill inte, eller kan inte, gå i pension. (Foto: Vitaly Gariev / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

Allt fler baby boomers tvingas arbeta längre än planerat. Globala ekonomiska institutioner uppmanar nu den här generationen att skjuta upp pensionen.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

hamilton
Spela klippet
Samhälle

Författaren om svenska löftena som misslyckades

07 nov. 2025

Kombinationen av stigande levnadskostnader och förbättrad hälsa skapar en ny verklighet för de som föddes mellan 1946 och 1964.

Baby boomers dominerar fortfarande det amerikanska samhället på ett sätt som få generationer gjort tidigare. Med 76 miljoner människor födda mellan 1946 och 1964 har de dominerat allt från näringsliv till politiken och bostadsmarknad.

Men nu, när pensionen närmar sig, vägrar många att släppa taget.

Trots att ungefär 60 procent av baby boomers når full pensionsålder under 2025, är bara en av tio fullständigt pensionerade, enligt en undersökning från Indeed Flex, skriver Investopedia.

Kvinnor betalar priset – trots att papporna är hemma mer

Allbrights färska rapport visar att skillnaderna i ledningsrummen växer – trots att papporna är hemma mer.

Nästan hälften planerar att fortsätta arbeta under året. Och 35 procent är osäkra på om de kommer kunna pensionera sig alls. Framför allt på grund av de höga levnadskostnaderna.

Ekonomisk press driver boomers att stanna

Konsumentpriserna fortsätter att stiga, särskilt för dem som närmar sig pensionsåldern.

ANNONS

I januari 2025 ökade konsumentprisindex för personer över 62 år med 3,1 procent jämfört med året innan, och låg hela 9,3 procent högre än indexet för alla amerikaner, enligt Investopedia.

Samtidigt kritiseras Social Securitys årliga kostnadsjusteringar för att inte hålla jämna steg med inflationen, vilket minskat pensionärers köpkraft.

Missa inte:
Experter: Farligt när staten lockas av våra pensionsmiljarder. Realtid

”Tidigare generationer kunde lita på pensioner och överkomliga levnadskostnader; dagens boomers navigerar ett finansiellt landskap där Social Security ensamt inte räcker för att möta deras behov”, säger Novo Constare, VD för Indeed Flex, enligt Investopedia.

För att överbrygga gapet mellan pensionsinkomst och höga levnadskostnader överväger nästan en av fyra pensionärer att återvända till arbetsmarknaden för tillfälliga jobb.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

IMF: ”70 är det nya 50”

Men det handlar inte bara om ekonomisk nödvändighet. Internationella valutafonden (IMF) har förklarat att dagens 70-åringar är betydligt friskare och skarpare än för 25 år sedan, rapporterar The Telegraph.

Läs även:
Trenden som kan förändra världsekonomin i grunden. Realtid

ANNONS

Forskning baserad på undersökningar av en miljon personer visar att en 70-åring 2022 hade samma kognitiva funktion som en genomsnittlig 53-åring år 2000.

Även fysisk hälsa har förbättrats dramatiskt. Dagens 70-åringar har samma kondition och greppstyrka som 56-åringar hade för 25 år sedan, enligt IMF:s data från 41 länder.

Svårt att få råd

IMF varnar dock för att skuldtyngda regeringar inte har råd att låta växande skaror av friska äldre människor njuta av långa pensioner.

Även i Sverige arbetar man längre nu än tidigare. I snitt arbetar svensken 43 år, vilket är tredje mest i Europa.

Missa inte:
Den arvlösa generationen: 80 procent blir utan arv. E55

Kombinationen av sjunkande födelsetal och längre liv beräknas dra ner den globala tillväxten med 1,1 procentenheter årligen under de kommande 25 åren.

Generationskonflikten fördjupas

ANNONS

Just nu sitter baby boomers fortfarande kvar i toppjobb, politiska positioner och i sina fastigheter, skriver Business Insider.

Den genomsnittliga VD:n är nästan 60 år, medianåldern i amerikanska senaten är 65 år, och landet har ännu inte haft en president från Generation X eller millenniegenerationen.

Missa inte:
Boomers skrotar pensionen: “Handlar om livskvalité”. Dagens PS

På bostadsmarknaden utgör boomers den största andelen husköpare idag, och hälften av köparna i 70-årsåldern betalar kontant. Det skapar en konkurrenssituation där yngre generationer med mindre ekonomiska resurser får svårt att komma in på marknaden.

”Demografin är en konstig sak, eftersom den utvecklas långsamt, och sedan märker man den överallt”, säger Kevin Munger, författare till ”Generation Gap”, till Business Insider.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
boomersPensionUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS