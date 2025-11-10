Boomers vägrar lämna – därför blir generationsskiftet inte av

Kombinationen av stigande levnadskostnader och förbättrad hälsa skapar en ny verklighet för de som föddes mellan 1946 och 1964.

Baby boomers dominerar fortfarande det amerikanska samhället på ett sätt som få generationer gjort tidigare. Med 76 miljoner människor födda mellan 1946 och 1964 har de dominerat allt från näringsliv till politiken och bostadsmarknad.

Men nu, när pensionen närmar sig, vägrar många att släppa taget.

Trots att ungefär 60 procent av baby boomers når full pensionsålder under 2025, är bara en av tio fullständigt pensionerade, enligt en undersökning från Indeed Flex, skriver Investopedia.

Nästan hälften planerar att fortsätta arbeta under året. Och 35 procent är osäkra på om de kommer kunna pensionera sig alls. Framför allt på grund av de höga levnadskostnaderna.

Ekonomisk press driver boomers att stanna

Konsumentpriserna fortsätter att stiga, särskilt för dem som närmar sig pensionsåldern.

I januari 2025 ökade konsumentprisindex för personer över 62 år med 3,1 procent jämfört med året innan, och låg hela 9,3 procent högre än indexet för alla amerikaner, enligt Investopedia.

Samtidigt kritiseras Social Securitys årliga kostnadsjusteringar för att inte hålla jämna steg med inflationen, vilket minskat pensionärers köpkraft.

”Tidigare generationer kunde lita på pensioner och överkomliga levnadskostnader; dagens boomers navigerar ett finansiellt landskap där Social Security ensamt inte räcker för att möta deras behov”, säger Novo Constare, VD för Indeed Flex, enligt Investopedia.

För att överbrygga gapet mellan pensionsinkomst och höga levnadskostnader överväger nästan en av fyra pensionärer att återvända till arbetsmarknaden för tillfälliga jobb.