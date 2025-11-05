Realtid
Realtid.se
Börs & finans
Makro

Experter: Farligt när staten lockas av våra pensionsmiljarder

Framtidens pensioner kan hotas av klåfingriga politiker. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Allt fler regeringar under finansiell press överväger att styra medborgarnas pensionssparande mot inhemska investeringar. Det väcker oro bland experter som varnar för politisk inblandning och minskad diversifiering.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Enligt Mercer CFA Institute Global Pension Index har pensionsfondernas tillgångar inom OECD mer än tredubblats sedan 2003 och nådde 63,1 biljoner dollar år 2024.

Detta enorma kapital har väckt politiskt intresse i en tid när de flesta länder kämpar med stora skuldbördor efter pandemin, rapporterar CNBC.

Hur stor pension behövs för att ha råd att lyxa till det?

Vad kan livet som pensionär kosta och vad behövs för att ha råd att förgylla tillvaron lite? Di har räknat på det.

Ny ”pensionsfondsnationalism”

Sébastien Betermier, verkställande direktör vid International Centre for Pension Management (ICPM), beskriver trenden som ”en sorts pensionsfondsnationalism”.

Enligt honom uppstår problem när regeringar blandar sig i och tvingar fonder att investera för mycket på hemmaplan.

Missa inte:
Expert: ”Svensk pension rasar – kvinnor hårdast drabbade”. Dagens PS

Det bryter den känsliga balansen mellan risk och avkastning som fondförvaltare har beräknat.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Exempel från flera länder

Australiens finansminister Jim Chalmers har nyligen uppmanat landets pensionssystem på 4,3 biljoner dollar att investera mer i bostäder och infrastruktur.

I Japan bad en grupp parlamentariker från det styrande Liberaldemokratiska partiet i april landets största offentliga pensionsfond att öka sina investeringar i inhemsk private equity och riskkapital.

Läs även:
Miljoner svenskars pensioner i fara – och ett viktigt besked från Skatteverket. Dagens PS

Även regeringar i Storbritannien och Malaysia har uppmanat inhemska pensionsfonder att investera mer i nationella prioriteringar som infrastruktur och snabbväxande företag, skriver CNBC.

Historiska varningssignaler

Experter pekar på tidigare skandaler som visar riskerna med politisk inblandning.

År 2015 blev Sydkoreas statliga National Pension Service utsatt för anklagelser om politisk press när fonden röstade för en kontroversiell sammanslagning mellan Samsung C&T och Cheil Industries.

ANNONS

Missa inte:
Pensionsjätten undgår straff efter 20-miljardersfiaskot. Realtid

Fondens innehav tappade senare hundratals miljarder won i värde.

Shanghai-skandalen 2006 visade också hur politiska mål kan äventyra ansvarsfull förvaltning av offentliga medel. Detta då cirka 3,2 miljarder yuan omdirigerades från stadens socialförsäkringsfond till spekulativa fastighetsprojekt.

Storbritannien tar tag i pensionskrisen

Samtidigt har den brittiska regeringen återupplivat Pensions Commission för att tackla en pensionssparandekris. Detta då 45 procent av vuxna i arbetsför ålder inte sparar till pension, enligt Moneyweek.

Regeringen varnar för att personer som går i pension 2050 riskerar att vara fattigare än dagens pensionärer, med uppskattningsvis 800 pund mindre i årlig privat pensionsinkomst.

Läs även:
Trenden som kan förändra världsekonomin i grunden. Realtid

Gordon Clark, professor vid Oxfords Smith School of Enterprise and the Environment, varnar dock för att politisk inblandning i pensionsfonders investeringsbeslut.

ANNONS

”Ibland ser man hur den politiseringen påverkar vad deras offentliga pensionsfond investerar i eller inte investerar i – och jag tycker att det är väldigt, väldigt problematiskt”, säger han till CNBC.

Mercer-analytiker betonar att restriktioner på pensionsfonders investeringspolitik kan orsaka brist på diversifiering, prisförvrängningar och likviditetsbegränsningar. I slutändan kan det undergräva allmänhetens förtroende för pensionssystemet.

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PensionPensionsfonder
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS