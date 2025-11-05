Experter: Farligt när staten lockas av våra pensionsmiljarder

Exempel från flera länder

Australiens finansminister Jim Chalmers har nyligen uppmanat landets pensionssystem på 4,3 biljoner dollar att investera mer i bostäder och infrastruktur.

I Japan bad en grupp parlamentariker från det styrande Liberaldemokratiska partiet i april landets största offentliga pensionsfond att öka sina investeringar i inhemsk private equity och riskkapital.

Även regeringar i Storbritannien och Malaysia har uppmanat inhemska pensionsfonder att investera mer i nationella prioriteringar som infrastruktur och snabbväxande företag, skriver CNBC.

Historiska varningssignaler

Experter pekar på tidigare skandaler som visar riskerna med politisk inblandning.

År 2015 blev Sydkoreas statliga National Pension Service utsatt för anklagelser om politisk press när fonden röstade för en kontroversiell sammanslagning mellan Samsung C&T och Cheil Industries.

Fondens innehav tappade senare hundratals miljarder won i värde.

Shanghai-skandalen 2006 visade också hur politiska mål kan äventyra ansvarsfull förvaltning av offentliga medel. Detta då cirka 3,2 miljarder yuan omdirigerades från stadens socialförsäkringsfond till spekulativa fastighetsprojekt.

Storbritannien tar tag i pensionskrisen

Samtidigt har den brittiska regeringen återupplivat Pensions Commission för att tackla en pensionssparandekris. Detta då 45 procent av vuxna i arbetsför ålder inte sparar till pension, enligt Moneyweek.

Regeringen varnar för att personer som går i pension 2050 riskerar att vara fattigare än dagens pensionärer, med uppskattningsvis 800 pund mindre i årlig privat pensionsinkomst.

Gordon Clark, professor vid Oxfords Smith School of Enterprise and the Environment, varnar dock för att politisk inblandning i pensionsfonders investeringsbeslut.

”Ibland ser man hur den politiseringen påverkar vad deras offentliga pensionsfond investerar i eller inte investerar i – och jag tycker att det är väldigt, väldigt problematiskt”, säger han till CNBC.

Mercer-analytiker betonar att restriktioner på pensionsfonders investeringspolitik kan orsaka brist på diversifiering, prisförvrängningar och likviditetsbegränsningar. I slutändan kan det undergräva allmänhetens förtroende för pensionssystemet.

