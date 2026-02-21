När det amerikanska folket ska ranka sina presidenter hamnar ett välbekant namn från 1800-talet högst. De senare presidenterna ses däremot inte i lika positivt ljus.
Amerikaner: Han är den bästa presidenten någonsin
En sittande amerikansk presidents popularitet kan variera från dag till dag. Men hur ser amerikanerna på presidenterna med lite distans?
En ny undersökning från Yougov försöker fånga just detta genom intervjuer med över 2 000 amerikaner.
Resultaten speglar en tydlig politisk polarisering kring moderna ledare, medan historiska namn bedöms mer positivt och med större osäkerhet.
Trump har många kritiker
Bland presidenterna får Abraham Lincoln högst andel positiva omdömen. 74 procent bedömer honom som enastående eller över genomsnittet.
Därefter följer John F. Kennedy med 66 procent och George Washington med 65 procent.
I andra änden av skalan återfinns mer samtida presidenter. Hälften av de tillfrågade ger Donald Trump omdömet dålig, den högsta andelen negativa betyg i undersökningen, skriver Yougove.
Tufft för moderna presidenter
Även Joe Biden och Richard Nixon får omfattande negativa omdömen.
När man väger samman positiva och negativa betyg i ett så kallat nettotal får 11 av de 20 presidenterna ett positivt resultat.
Bland dem finns tre från de senaste 50 åren: Ronald Reagan, Jimmy Carter och Barack Obama. Flera andra moderna presidenter uppvisar däremot negativa nettosiffror.
Stark polarisering
Partitillhörighet spelar en avgörande roll. Demokrater och republikaner tenderar att ge betydligt högre betyg till presidenter från det egna partiet och mycket lägre till motståndarsidan.
Polariseringen är särskilt tydlig kring presidenter som Trump, Obama och Biden, medan äldre presidenter som Washington och Lincoln bedöms mer enhetligt över partigränserna.
Undersökningen omfattar även de 11 senaste first ladies, alltså presidentens fru. Jacqueline Kennedy Onassis och Michelle Obama får högst andel positiva omdömen.
Fruarna generellt mer populära
Samtidigt är Melania Trump och Hillary Clinton de som oftast bedöms negativt.
Generellt får första damerna högre nettotal än sina makar. Skillnaderna är särskilt stora mellan Laura och George W. Bush samt mellan Rosalynn och Jimmy Carter.
Undantaget är Hillary Clinton, som får ett lägre nettotal än sin make.
