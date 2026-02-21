Amerikaner: Han är den bästa presidenten någonsin

En sittande amerikansk presidents popularitet kan variera från dag till dag. Men hur ser amerikanerna på presidenterna med lite distans?



En ny undersökning från Yougov försöker fånga just detta genom intervjuer med över 2 000 amerikaner.

Resultaten speglar en tydlig politisk polarisering kring moderna ledare, medan historiska namn bedöms mer positivt och med större osäkerhet.

Trump har många kritiker

Bland presidenterna får Abraham Lincoln högst andel positiva omdömen. 74 procent bedömer honom som enastående eller över genomsnittet.

Därefter följer John F. Kennedy med 66 procent och George Washington med 65 procent.

I andra änden av skalan återfinns mer samtida presidenter. Hälften av de tillfrågade ger Donald Trump omdömet dålig, den högsta andelen negativa betyg i undersökningen, skriver Yougove.