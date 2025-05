Tyskarna vill jobba mindre – trots ekonomisk kris

Trots låg tillväxt och skriande brist på arbetskraft väljer allt fler tyskar att arbeta mindre.

Samtidigt slår sjukfrånvaron rekord och väcker frustration hos företagsledare. Den nya tyska arbetslivsparadoxen har blivit en politisk huvudvärk.

Under 2024 arbetade tyskarna i genomsnitt bara 1 343 timmar – minst i hela OECD. Samtidigt står landet inför en pensionsvåg där 4,8 miljoner arbetstagare väntas lämna arbetslivet före 2035.

Regeringen under kansler Friedrich Merz brottas nu med frågan om hur man ska få tyskarna att arbeta mer – inte mindre.

Balans mellan arbetsliv och fritid

”De yngre generationerna har inte internaliserat den protestantiska arbetsmoralen på samma sätt som sina föräldrar”, säger Margareta Steinrücke, medförfattare till boken Work Less, Live More, till Wall Street journal.

Men det är inte bara unga som förespråkar kortare arbetstid. Även äldre arbetstagare kräver ökad balans mellan arbetsliv och fritid.

Trenden bekymrar både företagare och politiker, som varnar för att produktiviteten kan sjunka ytterligare i en redan stagnerande ekonomi.

Enligt The Economist ökade arbetsgivarnas kostnader för sjukfrånvaro med 57 procent mellan 2020 och 2023. Samtidigt har antalet sjukdagar per arbetstagare i Tyskland stigit till 15 per år – nästan dubbelt så många som EU-snittet.

