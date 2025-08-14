Realtid
Svenskar arbetar tio år längre än italienare

arbetar
Att börja arbeta tidigt kan ge fler år i arbetslivet, men å andra sidan kan det vara svårare att jobba lika långt upp i åldrarna då. (Foto: Khalil Hamra/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Arbetslivet är olika långt i olika länder – och variationen är stor i Europa. Det visar en ny undersökning.

Hur många år kommer man att tillbringa i arbetslivet?

Svaret på den frågan beror till stor del på var man bor, visar ny statistik från Eurostat som har jämfört de europeiska länderna.

I Sverige är ett genomsnittligt arbetsliv 43 år, vilket är klart längre än i många andra europeiska länder, skriver Euronews.

Norden dominerar listan

Sveriges siffra är tredje högst i Europa. Allra högst upp ligger Island med 46,3 år, följt av Nederländerna på 43,8 år.

Danmark, Norge och Finland ligger också högt med mellan 39,8 och 42,5 år.

På Island är arbetslivet som allra längst i Europa i genomsnitt. (Foto: Marco Di Marco/AP/TT).
I andra änden av skalan finns flera sydöstra och östeuropeiska länder. Turkiet har den kortaste arbetslivslängden med 30,2 år.

Därefter följer Nordmakedonien och Montenegro med drygt 31 respektive 32 år. Bland EU-länderna ligger Rumänien lägst på 32,7 år.

Södra Europa uppvisar en blandad bild. Portugal och Malta ligger nära 39 år, medan Italien hamnar klart under EU-genomsnittet på 32,8 år.

Fler äldre på arbetsmarknaden i norr

Det står därmed klart att i Norden och delar av Västeuropa är arbetslivet både längre och arbetskraftsdeltagandet högre. Men vad beror det på?

Enligt experter har dessa länder ofta högre pensionsåldrar, färre möjligheter till tidig pension och arbetsmarknader som i större utsträckning inkluderar äldre arbetstagare.

Längre medellivslängd gör det också vanligare att arbeta högre upp i åldrarna.

Pensionsåldern lär höjas gradvis

Länder med låg andel av befolkningen i arbetskraften tenderar att ha kortare förväntat arbetsliv.

Andra faktorer som påverkar är arbetsmarknadens behov, utformningen av pensionssystemen och sociala normer kring arbete och familj.

Internationella jämförelser visar också att länder som värderar och inkluderar äldre arbetstagare ofta ser längre arbetsliv. I sådana miljöer är det mer sannolikt att personer väljer att stanna kvar längre i arbetslivet.

Framöver väntas arbetslivet förlängas ytterligare. OECD bedömer att den genomsnittliga pensionsåldern inom EU kommer att närma sig 67 år år 2060, med vissa länder som kan överstiga 70 år.

