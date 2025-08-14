Svenskar arbetar tio år längre än italienare

Hur många år kommer man att tillbringa i arbetslivet?

Svaret på den frågan beror till stor del på var man bor, visar ny statistik från Eurostat som har jämfört de europeiska länderna.

I Sverige är ett genomsnittligt arbetsliv 43 år, vilket är klart längre än i många andra europeiska länder, skriver Euronews.

Norden dominerar listan

Sveriges siffra är tredje högst i Europa. Allra högst upp ligger Island med 46,3 år, följt av Nederländerna på 43,8 år.

Danmark, Norge och Finland ligger också högt med mellan 39,8 och 42,5 år.

På Island är arbetslivet som allra längst i Europa i genomsnitt. (Foto: Marco Di Marco/AP/TT).

I andra änden av skalan finns flera sydöstra och östeuropeiska länder. Turkiet har den kortaste arbetslivslängden med 30,2 år.

Därefter följer Nordmakedonien och Montenegro med drygt 31 respektive 32 år. Bland EU-länderna ligger Rumänien lägst på 32,7 år.

Södra Europa uppvisar en blandad bild. Portugal och Malta ligger nära 39 år, medan Italien hamnar klart under EU-genomsnittet på 32,8 år.

