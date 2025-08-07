Delegationer från hela världen kommer till Sverige för att studera pensionssystemet. Men AMF-chefen Katarina Romberg varnar för att framgångssagan riskerar att undergrävas.
Världen vill kopiera svensk pension – just när systemet förändras
Mest läst i kategorin
Bubbelvarningen: "Aktier handlas som lotter"
Barclays mätare för marknadseuforin har nått 10,7 procent – första gången i tvåsiffrigt territorium sedan februari. Svenska ABG Private Banking reagerar genom att minska aktieandelen till neutral nivå medan fondförvaltare varnar för att småsparare ”köper allt som rör sig”. Ett illavarslande mönster växer fram på de globala finansmarknaderna. Medan börserna når nya rekordnivåer blinkar varningslamporna …
Här hamnar dina pensionspengar – experterna rasar
En halv miljard pensionskronor i ett kasinobolag. Nu exploderar kritiken mot AP3:s omstridda satsning på spelmarknaden. Den statliga pensionsfonden AP3 sticker ut som elfte största ägare i kasinoleverantören Hacksaw efter bolagets börsnotering den 25 juni. Med sina 6,3 miljoner aktier motsvarande 500 miljoner kronor tog pensionsfonden mellan 13-15 procent av hela erbjudandet, skriver EFN. Missa …
Småsparare försöker trycka till hedgefonderna
Appar i mobilen har gjort det lättare än någonsin att köpa aktier. Det kan göra småsparare till en mäktig spelare på aktiemarknaden. 2021 sköt aktiemarknaden i höjden i USA, där det mest iögonfallande var spekulativa uppgångar för företag som få i finansbranschen trodde på. Då förklarades det med utdelade stimulanscheckar och låga räntor under covidpandemin …
Katastrof-obligationer – investerarnas nya favorit
Allt fler investerare blickar mot katastrofobligationer som en smart investering. Vissa emittenter är dock inte helt nöjda. Katastrofobligationer, så kallade cat bonds, har på senare år blivit ett allt mer populärt placeringsalternativ bland investerare. Det som lockar är framför allt två saker: hög avkastning och låg korrelation till andra finansiella marknader. Missa inte: Världens största …
Flockbeteende kostar sparare miljoner
När sparare följer nätmäklarnas topplistor över populäraste fonder fattar de ofta sina värsta investeringsbeslut. Flockbeteendet kan kosta betydande avkastning över tid, varnar sparpsykolog. Fenomenet är välkänt inom branschen: Sparare loggar in på sina nätmäklare och orienterar sig mot listorna över mest köpta aktier och populäraste fonder. ”Man tittar på vilka som är de populäraste fonderna …
Här är ett fenomen som få kanske har tänkt på: delegationer från andra länder kommer till Sverige specifikt för att studera pensionssystemet.
AMF Fonders vd Katarina Romberg kan till och med tänka sig att de i framtiden kommer att mötas av presentationer om det svenska pensionssystemet redan på Arlanda.
Missa inte: AMF varnar: Passiva fonder hotar svensk bolagsstyrning. Realtid
”De kommer hit och lär sig och så implementerar de samma”, säger hon i AP7:s Jubileumspodd.
Sverige dominerar EU:s pensionskapital
Det internationella intresset blir mer förståeligt när man ser siffrorna.
Sverige, Danmark och Holland står tillsammans för hela 62 procent av det fonderade pensionskapitalet i EU – trots att länderna utgör en bråkdel av unionens befolkning.
Det totala pensionskapitalet i Sverige uppgår till 8 000 miljarder kronor. Detta har skapat en djup och stark kapitalmarknad som gynnar entreprenörer och företag som vill göra börsintroduktioner.
”Då förstår man vilken skillnad det kan göra, det faktum att här finns pengarna på riktigt avsatta och kan användas för investeringar”, säger Romberg.
Senaste nytt
Spanien kritisk till pensionsavdrag
När Romberg beskriver kulturskillnaderna blir det svenska systemets unika karaktär tydligt. I Spanien ser man tjänstepension – att en del av lönen avsätts till pension – som ”stöld”.
”Det motarbetar ju facken aktivt”, berättar AMF-chefen.
Pensionsjätten: Så tar svensk pension skada – av starka kronan
Första kvartalet 2025 faller pensionsjätten AMF:s kapital med 0,6 procent.
Premiepensionssystemet, som i år fyller 25 år, har enligt Romberg varit ”otroligt framgångsrikt” och bidragit till bättre pensioner för svenska pensionärer.
Men systemet har också bidragit till ”ett större intresse för sparande generellt” som hon anser varit bra för både individer och Sverige som land.
Från 800 fonder till strikt upphandling
Framgångssagan har dock sina skuggsidor. Systemet har genomgått dramatiska förändringar – från en tid med 800 valbara fonder till dagens mycket striktare upphandlingssystem.
”Man kan se det som att vi varit i den ena extremen och nu skärps det ganska rejält så att pendeln har slagit över lite åt andra hållet”, konstaterar Romberg.
Läs även: AMF sänker avgifterna med över 30 procent. News55
Den nya ordningen, med Fondtorgsnämndens rigorösa upphandlingar, har sina fördelar – fonderna blir nämligen noggrant utvärderade.
Men processen är krävande. AMF lyckades komma med i kategorin Europafonder, där endast sex av 35 ansökande fonder valdes ut.
”Det var en väldigt stor arbetsinsats för oss”, säger Romberg.
Småbolag riskerar tappa finansiering
Rombergs största oro gäller vad som händer med svensk kapitalmarknad när allt färre aktörer blir kvar.
Nischaktörer har inte möjlighet att komma in. För små organisationer är det ett otroligt resurskrävande upphandlingsförfarande”, förklarar hon.
Pensionsmisstaget som kan kosta din familj en förmögenhet
Har du koll på ditt återbetalningsskydd?
Risken är att mindre fonder med småbolagsfokus försvinner.
”Det kapitalet kanske inte kommer finnas tillgängligt för den svenska kapitalmarknaden framåt. Det skulle ju kunna vara ett hot mot svenskt näringsliv i förlängningen om inte pensionskapital som finansieringskälla är tillgängligt”, , varnar Romberg.
Missa inte: AMF om miljardförlusten i Northvolt: ”Väldigt goda skäl”. Realtid
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.