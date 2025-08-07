Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Världen vill kopiera svensk pension – just när systemet förändras

världen
Katarina Romberg har varit vd för AMF Fonder sedan förra hösten. (Foto: Johan Carlberg/SvD/TT)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Delegationer från hela världen kommer till Sverige för att studera pensionssystemet. Men AMF-chefen Katarina Romberg varnar för att framgångssagan riskerar att undergrävas.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Spela klippet
Realtid TV

Flockbeteende kostar sparare miljoner

28 juli 2025

Här är ett fenomen som få kanske har tänkt på: delegationer från andra länder kommer till Sverige specifikt för att studera pensionssystemet.

AMF Fonders vd Katarina Romberg kan till och med tänka sig att de i framtiden kommer att mötas av presentationer om det svenska pensionssystemet redan på Arlanda.

Missa inte: AMF varnar: Passiva fonder hotar svensk bolagsstyrning. Realtid

”De kommer hit och lär sig och så implementerar de samma”, säger hon i AP7:s Jubileumspodd.

Sverige dominerar EU:s pensionskapital

Det internationella intresset blir mer förståeligt när man ser siffrorna.

Sverige, Danmark och Holland står tillsammans för hela 62 procent av det fonderade pensionskapitalet i EU – trots att länderna utgör en bråkdel av unionens befolkning.

världen
”Det var en väldigt stor arbetsinsats för oss”, säger Katarina Romberg om AMF:s plats i kategorin Europafonder. (Foto: Johan Carlberg/SvD/TT)
ANNONS

Det totala pensionskapitalet i Sverige uppgår till 8 000 miljarder kronor. Detta har skapat en djup och stark kapitalmarknad som gynnar entreprenörer och företag som vill göra börsintroduktioner.

”Då förstår man vilken skillnad det kan göra, det faktum att här finns pengarna på riktigt avsatta och kan användas för investeringar”, säger Romberg.

ANNONS

Senaste nytt

magisk
Spela klippet
Realtid Partner

Magisk sommarkväll med Jöback – nu hemma i din soffa

14 juli 2025
relevance
Spela klippet
Realtid Partner

Relevance spränger tillväxtmålen – trots tuff mediemarknad

30 maj 2025

Spanien kritisk till pensionsavdrag

När Romberg beskriver kulturskillnaderna blir det svenska systemets unika karaktär tydligt. I Spanien ser man tjänstepension – att en del av lönen avsätts till pension – som ”stöld”.

”Det motarbetar ju facken aktivt”, berättar AMF-chefen.

Pensionsjätten: Så tar svensk pension skada – av starka kronan

Första kvartalet 2025 faller pensionsjätten AMF:s kapital med 0,6 procent.

Premiepensionssystemet, som i år fyller 25 år, har enligt Romberg varit ”otroligt framgångsrikt” och bidragit till bättre pensioner för svenska pensionärer.

Men systemet har också bidragit till ”ett större intresse för sparande generellt” som hon anser varit bra för både individer och Sverige som land.

ANNONS

Från 800 fonder till strikt upphandling

Framgångssagan har dock sina skuggsidor. Systemet har genomgått dramatiska förändringar – från en tid med 800 valbara fonder till dagens mycket striktare upphandlingssystem.

”Man kan se det som att vi varit i den ena extremen och nu skärps det ganska rejält så att pendeln har slagit över lite åt andra hållet”, konstaterar Romberg.

Läs även: AMF sänker avgifterna med över 30 procent. News55

Den nya ordningen, med Fondtorgsnämndens rigorösa upphandlingar, har sina fördelar – fonderna blir nämligen noggrant utvärderade.

Men processen är krävande. AMF lyckades komma med i kategorin Europafonder, där endast sex av 35 ansökande fonder valdes ut.

”Det var en väldigt stor arbetsinsats för oss”, säger Romberg.

Småbolag riskerar tappa finansiering

ANNONS

Rombergs största oro gäller vad som händer med svensk kapitalmarknad när allt färre aktörer blir kvar.

Nischaktörer har inte möjlighet att komma in. För små organisationer är det ett otroligt resurskrävande upphandlingsförfarande”, förklarar hon.

Pensionsmisstaget som kan kosta din familj en förmögenhet

Har du koll på ditt återbetalningsskydd?

Risken är att mindre fonder med småbolagsfokus försvinner.

”Det kapitalet kanske inte kommer finnas tillgängligt för den svenska kapitalmarknaden framåt. Det skulle ju kunna vara ett hot mot svenskt näringsliv i förlängningen om inte pensionskapital som finansieringskälla är tillgängligt”, , varnar Romberg.

Missa inte: AMF om miljardförlusten i Northvolt: ”Väldigt goda skäl”. Realtid

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AMFAMF FonderFonderPensionPensionsbolag
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Senaste lediga jobben

Lawyer for IBM Sweden
Placering: Stockholm
Credit and Collections Specialist
Placering: Stockholm
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS