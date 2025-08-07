Världen vill kopiera svensk pension – just när systemet förändras

Här är ett fenomen som få kanske har tänkt på: delegationer från andra länder kommer till Sverige specifikt för att studera pensionssystemet.

AMF Fonders vd Katarina Romberg kan till och med tänka sig att de i framtiden kommer att mötas av presentationer om det svenska pensionssystemet redan på Arlanda.

”De kommer hit och lär sig och så implementerar de samma”, säger hon i AP7:s Jubileumspodd.

Sverige dominerar EU:s pensionskapital

Det internationella intresset blir mer förståeligt när man ser siffrorna.

Sverige, Danmark och Holland står tillsammans för hela 62 procent av det fonderade pensionskapitalet i EU – trots att länderna utgör en bråkdel av unionens befolkning.

Det totala pensionskapitalet i Sverige uppgår till 8 000 miljarder kronor. Detta har skapat en djup och stark kapitalmarknad som gynnar entreprenörer och företag som vill göra börsintroduktioner.

”Då förstår man vilken skillnad det kan göra, det faktum att här finns pengarna på riktigt avsatta och kan användas för investeringar”, säger Romberg.