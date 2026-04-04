Väljarstödet pressar Trump inför årets viktiga val

Besvikelse över ”America First”

Trots Trumps retorik om att prioritera USA:s egna intressen, skickas nu tiotusentals soldater till Iran. Detta skapar en kognitiv dissonans hos väljarna.

”Många är väldigt oroliga för ekonomin. Det pratades mycket om att nu skulle det vara ’America first’, och ändå är det tiotusentals soldater som är på väg bort till Iran nu. Då tror jag att många börjar fråga sig om det var det här man röstade på”, säger Lundkvist.

Mellanårsvalet tvingar fram agerande

Det svaga opinionsläget sätter stor press på den sittande administrationen inför det kommande mellanårsvalet. För att inte riskera republikanernas handlingsutrymme kan Trump tvingas till eftergifter för att nå ett snabbare slut på kriget.

”Jag tror framför allt att det svaga stödet är någonting som kan pressa USA till eftergifter i kriget och försöka få till ett snabbare avslut. Man är väldigt exponerad inför de kommande mellanårsvalen”, analyserar Lundkvist.

Mellanårsvalet äger rum i höst.

Paradoxal retorik i debatten

Trots det breda missnöjet och en väljarkår som är upprörd över ökade priser, fortsätter den politiska retoriken att vara polemisk. Enligt Lundkvist ser vi en märklig situation där presidenten utropar seger i ett pågående krig och hyllar höga oljepriser samtidigt som väljarna lider vid bränslepumpen.

Även om läget ser mörkt ut poängterar Lundkvist att opinionssiffror är färskvara. En plötslig vändning i kriget eller sjunkande oljepriser skulle snabbt kunna förändra den politiska spelplanen igen.

