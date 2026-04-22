Marknaden tar ut fred i förtid

För en vecka sen hade de amerikanska börserna stigit tio dagar i rad och världens börser noterar nya rekord igen.

Det mest anmärkningsvärda är dock ett tydligt skifte i marknadens mentalitet. För första gången under den pågående krisen har oljepriset stigit kraftigt samtidigt som dollarn backat mot kronan.

”Tidigare har oljeprisuppgångar lett till att marknaden backat och minimerat risker. Nu ser vi att riskaptiten går upp trots stigande energipriser”, konstaterar Edvard Lundkvist, chefredaktör på Realtid.

Marknaden verkar ha prisat in en långvarig vapenvila eller ett fredsavtal, trots att situationen på marken förblir extremt osäker.

Se även:

Dissade fastigheter kan vara marknadens blinda fläck

Historien talar för börsen

David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS, lyfter fram det långa perspektivet som en förklaring till att investerare vägrar ge upp. Stockholmsbörsen firar snart 163 år och har genomlidit två världskrig och otaliga finanskriser.

Med en snittavkastning på cirka 7 procent per år (och 13 procent de senaste 40 åren) finns det en djupt rotad tro på aktiemarknadens motståndskraft. Bolagen fortsätter att tjäna pengar och leverera lönsamhet, vilket gör att många ser dippar som köplägen snarare än signaler på en total krasch.