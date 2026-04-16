Kolet – världens sista utvägen när energin krisar

Daniel Jacobs, redaktionschef på Dagens PS, förklarar att uppgången främst drivs av störningar i andra energislag.

Prisökningen på kol är en direkt följd av oroligheterna på den globala oljemarknaden, präglad av krigen i Iran och Ryssland. När utbudet av andra energikällor sviktar, ökar efterfrågan på kol som ersättning.

”När andra energislag faller bort så fyller kolet den rollen”, säger Daniel Jacobs.

Missa inte:

Christer Gardell: ”Palatset har blivit en cirkus” – köper i börspaniken

Asien och Australien i fokus

Särskilt tydlig är utvecklingen i Asien. Australien, som är världens största kolgruveland, exporterar stora volymer till den asiatiska marknaden. Trots globala ambitioner att fasa ut det mest klimatpåverkande fossila bränslet, tvingas många länder nu återvända till kolet.

”Det är det skitigaste av energislagen. Men när man inte har tillräckligt med energi från de andra källorna tar man till kolet som en sista utväg, konstaterar Jacobs.

Läs även:

Vindkraftens lönsamhetskris fördjupas – miljardförluster i mars