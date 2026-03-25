Dissade fastigheter kan vara marknadens blinda fläck

Tillväxtmarknader och fastighetsfällan

Samtidigt syns ett trendskifte där investerare börjat blicka bort från USA och Europa mot tillväxtmarknader (Emerging Markets). David nämner Brasilien som ett intressant exempel med låga värderingar (P/E-tal runt 12) jämfört med USA:s betydligt högre nivåer.

Inom den svenska marknaden pekas fastighetssektorn ut som en ”lågtrycksspaning”, men med viss potential. Trots att sektorn haft det tufft i flera år, har kassaflödena, eller förvaltningsresultaten, börjat växa.

David har pratat med Peter Norhammar som menar att värderingen på fastighetsaktier är på lägsta nivån sedan inflationskrisen.

”Vi har inte tidigare sett en period med låga värderingar som varit lika utdragen som denna”, sa han i en intervju med Dagens PS där han också pekar ut aktierna han tror extra på i dippen.

Frågan är dock om oron för en ny inflationskris till följd av konflikten i Mellanöstern kommer att fortsätta pressa sektorn.

AI-bubblan hotar: ”Löftena går inte att infria”

Diskussionen om AI har skiftat från ren entusiasm till varningssignaler om en bubbla, där bland annat Goldman Sachs ifrågasätter de makroekonomiska effekterna.

Lundkvist betonar att även om tekniken skapar reell nytta är de övergripande löftena orimliga. Det borde vara en varningssignal i sig självt.

”Det räcker inte med 10-procentiga effektivitetsökningar när löftet är att alla kontorsarbeten ska ersättas inom 18 månader. Det händer inte”, säger Lundkvist. Han ställer sig frågande till hur länge investerare kommer acceptera de bombastiska löftena utan att se revolutionerande resultat i ekonomin:

”Det saknas helt bevis för att det kommer bli som det sägs.”

Framöver återstår att se om verkligheten hinner ikapp AI-jättarnas värderingar, eller om marknadens kapital i stället fortsätter att rotera mot de mer konkreta tillgångarna i jorden och på tillväxtmarknaderna.