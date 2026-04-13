Gardell: När kortsiktiga drabbas av panik uppstår möjligheter

Permanent förändring i global handel

ANNONS

De senaste årens kriser, från pandemin till kriget i Ukraina, har tvingat fram en strukturell förändring i hur globala bolag agerar. Gardell menar att den tidigare strategin att enbart fokusera på lägsta pris hos en enskild leverantör är förbi. Sårbarheten i de globala flödena har blivit för stor.

”Den förändringen är nog permanent. Bolagen diversifierar nu sina leveranskedjor för att ha alternativ. Man kan inte längre vara beroende av en enda leverantör i en orolig omvärld.”

Miljonsatsningen på tennis: En kärleksgåva

Vid sidan av finansvärlden har Gardells engagemang för svensk tennis väckt stor uppmärksamhet. Hans löfte om 100 miljoner kronor till sporten har dock kommit med krav på förnyelse i förbundsstrukturen. Han beskriver dagens läge för svensk tennis som en ”kräftgång” där man har levt för länge på gamla meriter från 90-talet.

”Det här är ingen investering som leder till ett värdepapper, det är en kärleksgåva. Jag är oerhört frustrerad över svensk tennis. Vi har hamnat efter fysiskt på ett sätt som är helt otroligt. Ska det bli en nystart måste de som bestämmer ge fria förutsättningar för att sätta ihop bästa möjliga styrelse. Jag vill inte sätta in 100 miljoner i något jag inte tror på.”

Ansvar att bidra till samhället

Gardell reflekterar även över rollen som miljardär i ett segregerat Sverige. Han betonar vikten av integration och nämner sitt engagemang i Rinkeby som ett sätt att ge tillbaka. På frågan om det politiska trycket på höjda skatter för förmögna, ställer han sig inte helt avvisande till tanken på att bidra mer, men föredrar direkta insatser.

”Om man har det bra ställt är man skyldig att bidra. Jag föredrar dock att bidra direkt så att jag vet att pengarna träffar målet, istället för att de äts upp av en stor administrativ overhead-struktur.”

ANNONS

Trots de mörka rubrikerna i omvärlden är Gardells råd till de svenska pensionsspararna osedvanligt enkelt. Han betonar vikten av att hålla blicken på horisonten och inte låta sig skrämmas av tillfälliga kursfall.

”Fortsätt spara och var inte så orolig. Det är det enda man egentligen vet om börsen: att den alltid stiger långsiktigt. Stormarna kommer och går, men kurserna kommer tillbaka.”

EKDALS PERSPEKTIV SPONSRAS AV