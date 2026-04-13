Gardell: När kortsiktiga drabbas av panik uppstår möjligheter

Den geopolitiska oron skakar om världens börser, men för finansmannen Christer Gardell är turbulensen snarare en signal att växla upp än att backa undan.
Den geopolitiska oron skakar om världens börser, men för finansmannen Christer Gardell är turbulensen snarare en signal att växla upp än att backa undan.
I en exklusiv intervju berättar han om strategin bakom Sevians senaste affärer, kritiken mot Donald Trump och varför han väljer att skänka 100 miljoner kronor till en sport i djup kris.
Trots krig och osäkerhet ser Christer Gardell ingen anledning att ”sitta still i båten”. Tvärtom beskriver han det nuvarande läget som en period av hög aktivitet för Cevian Capital. När kortsiktiga investerare drabbas av panik till följd av Trumps agerande i Mellanöstern, ser den långsiktige investeraren köplägen.
”Det är ett turbulent skede på aktiemarknaden. Många kortsiktiga investerare har drabbats av panik, och det skapar alltid möjligheter för oss. Vi är inne i en väldigt aktiv fas där vi köper aktier som fått oförtjänt mycket stryk”, säger Gardell.
Se även:
Calmfors: ”Vi kan inte bygga en strategi på att USA blir normalt”
Gardell skräder inte orden när det kommer till den politiska utvecklingen i USA. Han drar paralleller till ett turkiskt ordspråk för att beskriva situationen under Donald Trump, där oförutsägbarheten nu är det enda konstanta. Enligt Gardell levererar presidenten just nu motsatsen till vad han lovade i valrörelsen.
”När en clown tar över palatset blir han inte kung, det är palatset som blir en cirkus. Man gick till val på att USA skulle bort från krig och att inflationen skulle ner. Nu eskaleras krigsrisken, vilket skapar problem i leveranskedjor och driver inflation. Det har skapat en otroligt oförutsägbar marknad.”
De senaste årens kriser, från pandemin till kriget i Ukraina, har tvingat fram en strukturell förändring i hur globala bolag agerar. Gardell menar att den tidigare strategin att enbart fokusera på lägsta pris hos en enskild leverantör är förbi. Sårbarheten i de globala flödena har blivit för stor.
”Den förändringen är nog permanent. Bolagen diversifierar nu sina leveranskedjor för att ha alternativ. Man kan inte längre vara beroende av en enda leverantör i en orolig omvärld.”
Vid sidan av finansvärlden har Gardells engagemang för svensk tennis väckt stor uppmärksamhet. Hans löfte om 100 miljoner kronor till sporten har dock kommit med krav på förnyelse i förbundsstrukturen. Han beskriver dagens läge för svensk tennis som en ”kräftgång” där man har levt för länge på gamla meriter från 90-talet.
”Det här är ingen investering som leder till ett värdepapper, det är en kärleksgåva. Jag är oerhört frustrerad över svensk tennis. Vi har hamnat efter fysiskt på ett sätt som är helt otroligt. Ska det bli en nystart måste de som bestämmer ge fria förutsättningar för att sätta ihop bästa möjliga styrelse. Jag vill inte sätta in 100 miljoner i något jag inte tror på.”
Gardell reflekterar även över rollen som miljardär i ett segregerat Sverige. Han betonar vikten av integration och nämner sitt engagemang i Rinkeby som ett sätt att ge tillbaka. På frågan om det politiska trycket på höjda skatter för förmögna, ställer han sig inte helt avvisande till tanken på att bidra mer, men föredrar direkta insatser.
”Om man har det bra ställt är man skyldig att bidra. Jag föredrar dock att bidra direkt så att jag vet att pengarna träffar målet, istället för att de äts upp av en stor administrativ overhead-struktur.”
Trots de mörka rubrikerna i omvärlden är Gardells råd till de svenska pensionsspararna osedvanligt enkelt. Han betonar vikten av att hålla blicken på horisonten och inte låta sig skrämmas av tillfälliga kursfall.
”Fortsätt spara och var inte så orolig. Det är det enda man egentligen vet om börsen: att den alltid stiger långsiktigt. Stormarna kommer och går, men kurserna kommer tillbaka.”
Världens fjärde största ekonomi har gjort ett historiskt vägval. Efter decennier av ekonomisk kräftgång och en statsskuld som är störst bland de utvecklade länderna, lanserar Japan nu omfattande reformer för att bryta mönstret. Realtids chefredaktör Edvard Lundkvist ser en ny era ta form. Japan har länge varit synonymt med en extremt expansiv penningpolitik och har …
Den globala energimarknaden skakar och oljepriserna rusar, men i Sverige finns skäl till ett visst lugn. Realtids chefredaktör Edvard Lundkvist menar att Sveriges tidiga farväl till oljan har skapat en motståndskraft som sträcker sig bortom bara klimatnytta. Sveriges resa från 1980-talets oljeberoende till dagens energimix är en central del i landets ekonomiska trygghet. Edvard Lundkvist …
Svenska hushåll leder ligan när det kommer till att sätta kapital i arbete på börsen. Samtidigt ligger astronomiska summor på passiva europeiska sparkonton. Något som nu beskrivs som en propp i det finansiella systemet. Det finns en betydande obalans i hur kapitalet fördelas inom Europa. Enligt ekonomijournalisten David Ingnäs sitter omkring 10 000 miljarder euro …
Finansmannen och Avanza-grundaren Sven Hagströmer gästar Ekdals perspektiv för ett samtal om växande klyftor, entreprenörskapets moral och varför han ser räntepolitiken – inte de rika – som den största boven bakom dagens ekonomiska obalanser. Sven Hagströmer värjer sig mot bilden av miljardären som en särskild kategori människor. För honom är förmögenheten endast ett kvitto på …
När företag prioriterar att maximera intäkter på befintliga kunder framför att skapa värde, riskerar de att rasera sin viktigaste tillgång. Näringslivsfilosofen Stefan Engeseth menar att digitaliseringen har gett bolag verktyg för att ”jaga ner” sina kunder, vilket i längden leder till en form av självdestruktiv kannibalisering. Många tjänster upplevs idag som både sämre och dyrare. …