20 jan. 2026

Här ökar möjligheterna när läget blir skarpare

Joakim Agerback och Karl Engelbrektson
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Svensk försvarsindustri befinner sig i ett historiskt skede. Nato-inträdet, kriget i Ukraina och ett förändrat säkerhetspolitiskt landskap har snabbt ritat om spelplanen. Både för bolagen och investerarna.

”Möjligheterna ökar, men även konkurrensen”, säger Karl Engelbrektson, tidigare arméchef och i dag rådgivare till den svenska försvarsfonden Finserve Global Security.

Sverige blir mer integrerat i internationella strukturer, vilket öppnar marknader men också lockar utländska aktörer in på svensk mark.

Saab i centrum – men inte ensam

När svensk försvarssektor diskuteras går det inte att komma runt Saab. Aktien har rusat, fått flera säljrekommendationer och lockat många småsparare.

”Frågan är vad man äger Saab för”, säger Joakim Agerback, förvaltare i Finserve Global Security. Fonden har haft Saab som kärninnehav under lång tid.

Han pekar på att bolaget fått ett helt annat internationellt utgångsläge. Nato, men också en mer osäker amerikansk utrikespolitik, gör att fler länder söker alternativ. Där hamnar Gripen, ubåtsverksamheten via Kockums och Saabs vapensystem i fokus.

”Värderingen har sprungit iväg, men bolaget kan växa in i den”, säger Agerback.

Svensk försvarsindustri: Bred och unik

Saab är störst, men långt ifrån ensam. Fonden har även investerat i bolag som Astor, Mildef, Clavister och 4C. Därtill finns starka leverantörsnätverk, där svenska bolag ofta är beroende av och stärker varandra.

”Sverige är ganska unikt”, säger Engelbrektson. Mycket av materielen är utvecklad för ett värnpliktsförsvar, där civila snabbt ska kunna hantera avancerade system. Kriget i Ukraina har dessutom blivit ett brutalt stresstest.

”De system som används där fungerar. Det är ett kvitto på att konceptet håller. Kort sagt: världsklass.”

Samarbete nödvändigt

Samtidigt finns begränsningar. Sverige är litet och kan inte täcka alla förmågor.

”Ledning och kommunikation är exempel där Europa generellt ligger efter”, säger Engelbrektson. Lösningen är inte att göra allt själv utan att samarbeta.

Fonderförsvarsbolag
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

