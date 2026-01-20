Här ökar möjligheterna när läget blir skarpare

”Möjligheterna ökar, men även konkurrensen”, säger Karl Engelbrektson, tidigare arméchef och i dag rådgivare till den svenska försvarsfonden Finserve Global Security.

Sverige blir mer integrerat i internationella strukturer, vilket öppnar marknader men också lockar utländska aktörer in på svensk mark.

Saab i centrum – men inte ensam

När svensk försvarssektor diskuteras går det inte att komma runt Saab. Aktien har rusat, fått flera säljrekommendationer och lockat många småsparare.

”Frågan är vad man äger Saab för”, säger Joakim Agerback, förvaltare i Finserve Global Security. Fonden har haft Saab som kärninnehav under lång tid.

Han pekar på att bolaget fått ett helt annat internationellt utgångsläge. Nato, men också en mer osäker amerikansk utrikespolitik, gör att fler länder söker alternativ. Där hamnar Gripen, ubåtsverksamheten via Kockums och Saabs vapensystem i fokus.

”Värderingen har sprungit iväg, men bolaget kan växa in i den”, säger Agerback.