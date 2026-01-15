17 jan. 2026

Linkedin gör oväntad succé – tar emot missnöjda användare

linkedin
Linkedin har tagit emot en hel missnöjda användare från andra plattformar. (Foto: Magnus Lejhall/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 15 jan. 2026Publicerad: 15 jan. 2026

Att Linkedin skulle vara en snabbt växande sociala medier-plattform hade inte många räknat med för några år sedan. Men nu tillbringar allt fler människor mycket tid på sajten.

Den sociala plattformen Linkedin har funnits i flera år, men på senare tid har den ändrat karaktär.

Den har utvecklats från ett nischat jobbsökarverktyg till en central plattform för professionellt innehåll och samhällsdebatt.

Data visar att både intäkter och användarengagemang har ökat kraftigt – samtidigt som andra sociala medier brottas med minskat förtroende, skriver Dagens PS med hänvisning till Wall Street Journal.

Ökar stadigt

Linkedins omsättning ökade till omkring 17 miljarder dollar under 2025, jämfört med 7 miljarder dollar fem år tidigare.

Antalet medlemmar har under samma period vuxit till cirka 1,3 miljarder globalt.

I USA har andelen användare som besöker plattformen mer än en gång per dag stigit stadigt, enligt branschdata.

Har dragit nytta av X-flykten

Utvecklingen sammanfaller med förändringar i det bredare sociala medielandskapet.

Minskad innehållsmoderering och faktagranskning på plattformar som X och Facebook har bidragit till att vissa användare söker sig till miljöer som upplevs som mer sansade.

Linkedin har dragit nytta av detta, trots att plattformen inte är fri från vare sig desinformation eller bedrägerier.

Kan inte använda alias

En central förklaring till Linkedins ökade attraktionskraft är kravet på att användare uppträder under sina riktiga namn.

Forskning visar att identifierbara profiler tenderar att minska aggressivt och kränkande beteende.

När yrkesidentitet och framtida karriärmöjligheter står på spel blir användarna mer återhållsamma i ton och innehåll.

Ses som en mer kvalitativ plattform

Denna självdisciplin påverkar även kvaliteten på diskussionerna.

Studier från andra digitala forum visar att när anonymiteten begränsas minskar spekulativt och kortsiktigt innehåll till förmån för mer analytiska och faktabaserade resonemang.

Linkedin har i ökande grad blivit en plats där professionella delar analyser, essäliknande inlägg och längre resonemang.

Vill lyfta konstruktivt innehåll

Samtidigt har plattformen förändrats tekniskt.

Nyhetsflödet har byggts om, videoinnehåll har introducerats och algoritmen har justerats för att premiera inlägg som anses bidra till professionell utveckling snarare än polarisering.

Ambitionen är att lyfta konstruktivt innehåll och dämpa synligheten för självförhärligande och provokativa inlägg.

Johannes Stenlund
