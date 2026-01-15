Linkedin gör oväntad succé – tar emot missnöjda användare

Den sociala plattformen Linkedin har funnits i flera år, men på senare tid har den ändrat karaktär.

Den har utvecklats från ett nischat jobbsökarverktyg till en central plattform för professionellt innehåll och samhällsdebatt.

Data visar att både intäkter och användarengagemang har ökat kraftigt – samtidigt som andra sociala medier brottas med minskat förtroende, skriver Dagens PS med hänvisning till Wall Street Journal.

Ökar stadigt

Linkedins omsättning ökade till omkring 17 miljarder dollar under 2025, jämfört med 7 miljarder dollar fem år tidigare.

Antalet medlemmar har under samma period vuxit till cirka 1,3 miljarder globalt.

I USA har andelen användare som besöker plattformen mer än en gång per dag stigit stadigt, enligt branschdata.