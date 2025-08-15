Realtid
Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom
Uppdaterad: 15 aug. 2025

Börsen i Oslo har haft ett strålande år och lämnat Stockholmsbörsen långt bakom sig. Faktum är att den norska börsen inte bara slagit sina nordiska grannar under 2025, den har dessutom fördubblat sitt värde på fem år.

Det här är en börs som domineras av kassaflödesstarka bolag och mindre räntekänsliga sektorer, säger Roger Berntsen, analytiker på Nordnet, till Dagens PS.

Energi, finans och lax toppar Oslo

Enligt Berntsen är sektorsammansättningen huvudförklaringen till uppgången. Den norska börsen tyngs inte av de fastighets- och tillväxtbolag som präglar Stockholmsbörsen och som lidit av det höga ränteläget.

Istället är tunga branscher energi, olja, finans, telekom och shipping, sektorer som i år visat betydande styrka.

Läs mer:
Småsurt på börsen – men två banker slog rekord. Realtid

Utöver dessa finns även ett antal stora laxbolag. Det finns minst fyra, fem börsnoterade laxproducenter i Oslo, konstaterar Berntsen, och menar att de utgör en stabil kassaflödesbas även i osäkra tider.

Bred uppgång och oväntade vinnare

Uppgången på Oslobörsen har varit bred vilket beskriver som ett hälsotecken för marknaden. Bland årets kursraketer finns flygbolaget Norse Atlantic, som stigit omkring 50 procent, samt försäkringsjätten Gjensidige, upp runt 40 procent.

Läs mer:
Toppekonomen går till attack mot kvartalskapitalismen. Realtid

Även det norska försvarsbolaget Kongsberg Gruppen har haft ett starkt år, i linje med den positiva utvecklingen för hela den nordiska försvarsindustrin.

Till skillnad från det klassiska skämtet om att köpa ett flygbolag är bästa sättet att snabbt bli miljonär att först vara miljardär, så har Norse Atlantic faktiskt varit en vinnare på börsen i år.

Danmark i botten

2025 har varit ett år där skillnaderna mellan de nordiska börserna blivit tydliga. Den danska börsen har backat omkring 28 procent, tyngd av Novo Nordisks fall, medan Finland har presterat nästan i nivå med Norge tack vare sin industrisektor.

Läs mer:
Kursraket efter Buffetts genidrag – miljarder in i krisbolag. Dagens PS

Stockholmsbörsen har haft ett svagare år, tyngd av högräntekänsliga segment.

Oslo är kassaflödenas högborg. Här hittar man stabila intäkter och starka balansräkningar, vilket lockar långsiktiga investerare, säger Berntsen.

Sprid riskerna nordiskt

Berntsen menar att utvecklingen under året är ett tydligt argument för att tänka bredare än hemmabörsen. Genom att ha exponering mot olika nordiska marknader kan man jämna ut svängningarna och få del av styrkan i olika sektorer.

En blandad nordisk portfölj kan väga upp skillnaderna, där exempelvis norsk energi och finans kan balansera svenska tillväxtbolag, säger han.

Intresset ökar – men i Norge är aktier ingen folksport

Trots den starka utvecklingen är aktieägandet i Norge ännu inte på samma nivå som i Sverige, där börsinvesteringar nästan är en folksport.

Men 2025 har gett ett uppsving i intresset. Det märks att fler fått upp ögonen för aktier, både i Norge och för börser utanför landets gränser.

För investerare innebär den norska framgångssagan både en påminnelse och en möjlighet.

Värderingar, sektormix och kassaflöden spelar större roll än geografi, och grannens portfölj kan ibland vara mer lönsam än ens egen.

Mikael Gullstrom
Mikael Gullstrom

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Realtid sedan juni 2024. Bevakar främst politik, världshändelser och makro.

Mikael Gullstrom
