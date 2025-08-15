Kassaflöden är guld – därför utklassar Oslo Stockholm

Bred uppgång och oväntade vinnare

Uppgången på Oslobörsen har varit bred vilket beskriver som ett hälsotecken för marknaden. Bland årets kursraketer finns flygbolaget Norse Atlantic, som stigit omkring 50 procent, samt försäkringsjätten Gjensidige, upp runt 40 procent.

Även det norska försvarsbolaget Kongsberg Gruppen har haft ett starkt år, i linje med den positiva utvecklingen för hela den nordiska försvarsindustrin.

Till skillnad från det klassiska skämtet om att köpa ett flygbolag är bästa sättet att snabbt bli miljonär att först vara miljardär, så har Norse Atlantic faktiskt varit en vinnare på börsen i år.

Danmark i botten

2025 har varit ett år där skillnaderna mellan de nordiska börserna blivit tydliga. Den danska börsen har backat omkring 28 procent, tyngd av Novo Nordisks fall, medan Finland har presterat nästan i nivå med Norge tack vare sin industrisektor.

Stockholmsbörsen har haft ett svagare år, tyngd av högräntekänsliga segment.

Oslo är kassaflödenas högborg. Här hittar man stabila intäkter och starka balansräkningar, vilket lockar långsiktiga investerare, säger Berntsen.

Sprid riskerna nordiskt

Berntsen menar att utvecklingen under året är ett tydligt argument för att tänka bredare än hemmabörsen. Genom att ha exponering mot olika nordiska marknader kan man jämna ut svängningarna och få del av styrkan i olika sektorer.

En blandad nordisk portfölj kan väga upp skillnaderna, där exempelvis norsk energi och finans kan balansera svenska tillväxtbolag, säger han.

Intresset ökar – men i Norge är aktier ingen folksport

Trots den starka utvecklingen är aktieägandet i Norge ännu inte på samma nivå som i Sverige, där börsinvesteringar nästan är en folksport.

Men 2025 har gett ett uppsving i intresset. Det märks att fler fått upp ögonen för aktier, både i Norge och för börser utanför landets gränser.

För investerare innebär den norska framgångssagan både en påminnelse och en möjlighet.

Värderingar, sektormix och kassaflöden spelar större roll än geografi, och grannens portfölj kan ibland vara mer lönsam än ens egen.

