Stockholmsbörsens breda index OMXSPI och storbolagsindex OMXS30 handlas båda ned 0,3 procent vid 13-tiden på måndagen.

I topp bland storbolagen finns läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca), som stiger 1,9 procent. Hygienbolaget Essity följer därefter med en uppgång på 0,5 procent.

I botten finns verkstadsbolaget Sandvik (börskurs Sandvik) som faller 1,5 procent följt av värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) som faller 1,4 procent.

Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) faller 1,2 procent, i linje med andra europeiska försvarsbolag. Sektorn faller brett inför Donald Trumps och Vladimir Putins möte i Alaska på fredagen. Sektorskollegan Mildef (börskurs Mildef) faller

Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) faller 5,2 procent, i spåren av att guldpriset faller 1 procent på måndagen.

Storbankerna går också svagt uppåt, mellan 0,2 och 0,4 procent. Nordea (börskurs Nordea) och Swedbank (börskurs Swedbank) satte därmed nya kursrekord på måndagsmorgonen, rapporterar Dagens industri.

