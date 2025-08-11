Sandvik, Nibe och Saab faller på en småsur börs. Mot strömmen går läkemedelsjätten AstraZeneca och storbankerna, där två av dem satte nya kursrekord på måndagen.
Småsurt på börsen – men två storbanker satte nya rekord
Stockholmsbörsens breda index OMXSPI och storbolagsindex OMXS30 handlas båda ned 0,3 procent vid 13-tiden på måndagen.
I topp bland storbolagen finns läkemedelsjätten AstraZeneca (börskurs AstraZeneca), som stiger 1,9 procent. Hygienbolaget Essity följer därefter med en uppgång på 0,5 procent.
I botten finns verkstadsbolaget Sandvik (börskurs Sandvik) som faller 1,5 procent följt av värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) som faller 1,4 procent.
Försvarsbolaget Saab (börskurs Saab) faller 1,2 procent, i linje med andra europeiska försvarsbolag. Sektorn faller brett inför Donald Trumps och Vladimir Putins möte i Alaska på fredagen. Sektorskollegan Mildef (börskurs Mildef) faller
Lundin Gold (börskurs Lundin Gold) faller 5,2 procent, i spåren av att guldpriset faller 1 procent på måndagen.
Storbankerna går också svagt uppåt, mellan 0,2 och 0,4 procent. Nordea (börskurs Nordea) och Swedbank (börskurs Swedbank) satte därmed nya kursrekord på måndagsmorgonen, rapporterar Dagens industri.
