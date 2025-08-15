Ekonom går till attack mot "kvartalskapitalism"

Merck lyfts fram

I boken argumenterar Kay för att hållbar lönsamhet snarare uppnås genom att företag fokuserar på att leverera värde till kunder och bidra till samhället.

Han pekar på historiska exempel som läkemedelsbolaget Merck, där en prioritering av medicinsk innovation och samhällsnytta framför kvartalsvinster skapade långsiktig framgång och goda finanser.

”Vi försöker att aldrig glömma att läkemedel är till för människor. Det är inte till för vinsten. Vinsten kommer som en följd, och om vi har kommit ihåg detta har den hittills aldrig uteblivit”, sa George Merck, företagets grundare, i mitten av 1900-talet.

Ger en varning

Kay lyfter även fram att den moderna ekonomins mest värdefulla tillgångar ofta är immateriella – kunskap, talang och varumärke – som inte enkelt kan kopieras eller ersättas.

Dessa tillgångar, menar han, kräver långsiktiga satsningar och att kortsiktiga krav står i direkt konflikt med att bygga och bevara dem.

Han varnar för att kvartalskapitalismen kan underminera förmågan att utveckla de unika kompetenser som är avgörande för framgång.

”Bara ett litet problem”

Men det finns de som inte håller med Kay. En annan ekonom, Mark Roe, har också skrivit en bok med fokus på vad som händer när företag är mest intresserat av att höja aktiekursen och maximera resultatet varje kvartal.

Enligt hans studier saknas det belägg för att detta skulle vara ett stort problem.

”Efter att ha granskat ytterligare 60 studier från båda sidor av den akademiska debatten drar professor Roe slutsatsen att det inte finns några övertygande bevis för att kortsiktighet bara är ett litet problem för ett begränsat antal företag”, skriver Wall Street Journal i en analys.

