Kortsiktigt tänkande har fått många företag att glömma bort sin samhällsroll – vilket kostar dem pengar i slutändan. Det hävdar en välrenommerad ekonom i en provokativ bok.
Ekonom går till attack mot "kvartalskapitalism"
Många börs-vd:ar har genom åren sagt att deras fokus är att maximera värdet för aktieägarna.
I en ny bok tar ekonomen John Kay strid mot uppfattningen att det är företagets främsta uppgift.
Han menar att den synen har lett till kortsiktighet och försvagat både företag och samhällsekonomi, skriver Moneyweek.
Vill snabbt höja aktiekursen
Enligt Kay, som har skrivit boken The Corporation in the 21st Century, tenderar ett ensidigt fokus på aktieägarvärde att styra företagsledningar mot utdelningar, aktieåterköp och andra åtgärder som snabbt kan höja aktiekursen.
Det sker på bekostnad av investeringar i forskning, kompetensutveckling och kundrelationer.
Företag som en gång byggde sin position genom kvalitet och innovation riskerar att förlora sin konkurrenskraft när strategin styrs av kortsiktiga finansiella mål.
Merck lyfts fram
I boken argumenterar Kay för att hållbar lönsamhet snarare uppnås genom att företag fokuserar på att leverera värde till kunder och bidra till samhället.
Han pekar på historiska exempel som läkemedelsbolaget Merck, där en prioritering av medicinsk innovation och samhällsnytta framför kvartalsvinster skapade långsiktig framgång och goda finanser.
”Vi försöker att aldrig glömma att läkemedel är till för människor. Det är inte till för vinsten. Vinsten kommer som en följd, och om vi har kommit ihåg detta har den hittills aldrig uteblivit”, sa George Merck, företagets grundare, i mitten av 1900-talet.
Ger en varning
Kay lyfter även fram att den moderna ekonomins mest värdefulla tillgångar ofta är immateriella – kunskap, talang och varumärke – som inte enkelt kan kopieras eller ersättas.
Dessa tillgångar, menar han, kräver långsiktiga satsningar och att kortsiktiga krav står i direkt konflikt med att bygga och bevara dem.
Han varnar för att kvartalskapitalismen kan underminera förmågan att utveckla de unika kompetenser som är avgörande för framgång.
”Bara ett litet problem”
Men det finns de som inte håller med Kay. En annan ekonom, Mark Roe, har också skrivit en bok med fokus på vad som händer när företag är mest intresserat av att höja aktiekursen och maximera resultatet varje kvartal.
Enligt hans studier saknas det belägg för att detta skulle vara ett stort problem.
”Efter att ha granskat ytterligare 60 studier från båda sidor av den akademiska debatten drar professor Roe slutsatsen att det inte finns några övertygande bevis för att kortsiktighet bara är ett litet problem för ett begränsat antal företag”, skriver Wall Street Journal i en analys.
