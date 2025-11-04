Experten: Tesla kan vara borta 2035

Tesla har länge levt på förväntningar snarare än verklighet, men nu börjar sprickorna bli allt tydligare.

Stellantis tidigare vd Carlos Tavares tvekar inte när han blickar framåt.

Elbilstillverkaren kan vara helt borta från marknaden inom ett decennium, menar han. Spekulationen må vara djärv, men argumenten är konkreta.

Värdering utan förankring

Kärnan i Tavares varning handlar om enkel matematik.

”Många analytiker tycker om att komma tillbaka till det skyhöga värdet. Tesla kostar så mycket i jämförelse med vad man faktiskt producerar och tjänar”, förklarar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist för Realtid TV.

Den andra biten rör vd Elon Musks engagemang – eller snarare bristen på det.

”När han gav sig in i politiken fick det ödestigra konsekvenser för Teslas värdering och försäljningen av bilarna”, berättar Lundkvist.

Samma sorts splittring av fokus – mot humanoida robotar eller rymdprojekt – skulle enligt Tavares kunna få liknande effekter på aktiekursen. Risken finns att både bilen och aktien försvinner helt.