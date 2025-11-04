Realtid
Realtid.se
Realtid TV

Experten: Tesla kan vara borta 2035

Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Stellantis tidigare vd Carlos Tavares varnar för att Tesla kan vara borta från marknaden inom ett decennium. Börsvärdet på 1400 miljarder dollar möter krav på rekordersättning till Elon Musk – på 1 000 miljarder dollar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

lanserar
Spela klippet
Realtid TV

Lanserar fond – mitt i svackan: "Perfekt tajming"

03 nov. 2025
nya
Spela klippet
Makro

Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"

02 nov. 2025
malaga
Spela klippet
Realtid TV

Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll

01 nov. 2025
småsparare
Spela klippet
Realtid TV

Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"

31 okt. 2025
begagnade
Spela klippet
Realtid TV

Begagnade elbilar håller bättre än väntat

30 okt. 2025

Tesla har länge levt på förväntningar snarare än verklighet, men nu börjar sprickorna bli allt tydligare.

Stellantis tidigare vd Carlos Tavares tvekar inte när han blickar framåt.

Elbilstillverkaren kan vara helt borta från marknaden inom ett decennium, menar han. Spekulationen må vara djärv, men argumenten är konkreta.

Värdering utan förankring

Kärnan i Tavares varning handlar om enkel matematik.

”Många analytiker tycker om att komma tillbaka till det skyhöga värdet. Tesla kostar så mycket i jämförelse med vad man faktiskt producerar och tjänar”, förklarar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist för Realtid TV.

Den andra biten rör vd Elon Musks engagemang – eller snarare bristen på det.

”När han gav sig in i politiken fick det ödestigra konsekvenser för Teslas värdering och försäljningen av bilarna”, berättar Lundkvist.

ANNONS

Samma sorts splittring av fokus – mot humanoida robotar eller rymdprojekt – skulle enligt Tavares kunna få liknande effekter på aktiekursen. Risken finns att både bilen och aktien försvinner helt.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Rekord som inte räcker

Trots rekordförsäljning nådde Teslas vinst inte upp till förväntningarna under tredje kvartalet.

”Man förklarar det med ökade kostnader för forskning och utveckling, framförallt inom AI-området”, konstaterar Lundkvist.

Dessutom försvann en del koldioxidkopplade statliga stöd efter maktskiftet i USA. De intäkterna minskade med 43 procent.

Trots ökad försäljning har Tesla därför tappat i lönsamhet, vilket är en knepig ekvation för ett bolag som lever på framtidslöften.

Techbolag eller biltillverkare?

BYD tar dessutom enorma marknadsandelar från Musks bolag.

ANNONS

”Kinesernas ökade effektivitet är en utmaning för Tesla”, säger Lundkvist.

Försvararna brukar hävda att bolaget i första hand är ett techföretag och inte en biltillverkare – men verkligheten talar sitt tydliga språk.

”När bilförsäljningen oväntat gick upp gick också aktien upp – och när bilförsäljningen gick ner i samband med att Musk blev impopulär gick aktien ner”, konstaterar Lundkvist.

Kopplingen mellan bil och aktie är därmed oundviklig.

Vinsten måste matcha aktiepriset

Någonstans måste Teslas leveranser börja motsvara förväntningarna.

”Man kan inte leva på förhoppningar för alltid. Någon gång kommer aktieägarna börja ställa krav på att vinsten faktiskt matchar det här höga priset”, varnar Lundkvist.

Hans råd till investerare är tydligt: ”Man ska vara väldigt medveten om vad det är man köper.”

ANNONS

Musk kräver 1 000 miljarder dollar

En jättestor utmaning väntar – nämligen att Musk kräver från bolaget en hisnande ersättning på inget mindre än 1 000 miljarder dollar.

Summan motsvarar nästan 71 procent av Teslas nuvarande börsvärde på 1 400 miljarder dollar.

”Hur man ska finansiera det här och vilken påverkan det kommer få för bolaget är en väldigt stor fråga för bolagets framtid”, säger Lundkvist.

En möjlig vändpunkt för Tesla

Frågan om Musks framtid i bolaget är minst lika central – för vad händer om Musk lämnar Tesla?

Teknikutvecklingen inom självkörande fordon utgör en annan kritisk faktor.

”Om man lyckas leverera på den fronten kommer det säkert få ett fantastiskt mottagande på marknaden”, säger Lundkvist.

ANNONS

ANNONS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ElbilarElon MuskTesla
Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

Simon Kronö
Simon Kronö

Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Kostnadsfritt event, lär dig mer om organizational behaviour management. Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

 Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS