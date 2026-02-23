Calmfors: Politikerna vet vad som borde göras – men gör det inte

Omvärlden är stökig, USA oförutsägbart och svensk inrikespolitik mer taktisk än strategisk. I det tredje avsnittet av Ekdals Perspektiv möter vi Lars Calmfors för ett samtal om svensk ekonomi.
Titta på videosidan för en ren videoupplevelse.
Hur är det att vara nationalekonom 2026?
”Det är spännande. Kanske mer spännande än vanligt. Det speciella nu är bristen på förutsägbarhet”, säger Lars Calmfors.
Calmfors menar att ekonomisk forskning väger lättare i dag än under 1990-talets reformperiod.
”Då vägde nationalekonomisk kunskap tungt. Skattereformen, det finanspolitiska ramverket och en självständig riksbank byggde på ett systemtänkande. I dag styrs politiken mer av vad opinionen uppfattas vilja ha.”
Problemet är inte att politikerna saknar kunskap, enligt honom.
”De förstår argumenten. Men de är fångade i den politiska logiken och det kortsiktiga spelet.”
Ett exempel är hur försvarsutgifter finansieras.
”Det är rimligt att låna till tillfälligt höga utgifter. Men nu lånar man till permanenta utgiftsökningar. Det bryter mot etablerade principer, även om statsfinanserna är starka.”
Han ser också ett växande lapptäcke i skattesystemet.
”Vi diskuterar en skatt i taget. Det finns inget systemtänkande.”
Calmfors ledde EMU-utredningen 1996 och rekommenderade då att Sverige skulle avvakta med euron. I dag är läget annorlunda.
”Vår konjunktur liknar mer euroländernas. Vi har låg statsskuld och större möjlighet att använda finanspolitiken i en kris.”
Valutans nivå i sig är mindre viktig, menar han.
”Växelkurser rör sig på svårförklarliga sätt. Problemet är svängningarna. De skadar handeln.”
Den största förändringen är dock geopolitisk.
”Att gå med i euron skulle vara en signal om att vi är fullt ut med i Europasamarbetet.”
När samtalet rör USA är Calmfors tydlig.
”Den ekonomiska politiken är inte sammanhängande och till stora delar skadlig. Tullarna, angreppen på Federal Reserve och den växande statsskulden skapar osäkerhet.”
Han varnar för att Europa inte kan bygga sin strategi på att USA “ska bli normalt igen”.
”Vi måste minska beroendet av USA, avveckla interna handelshinder och fördjupa kapitalmarknaden.”
Calmfors ser också ett problem i den akademiska världen.
”Deltagande i samhällsdebatten värdesätts mindre än strikt publicering i topptidskrifter. Det gör att för få skickliga ekonomer deltar i debatten.”
På frågan hur året kommer att sammanfattas tvekar han.
”Det beror i hög grad på vad som händer i Washington. Men det största är inte ekonomin i sig, utan vad som händer med Ukraina.”
Det är en oförutsägbar värld.
”Man kan se riskerna. Man kan se att vi skulle kunna agera bättre. Men osäkerheten är större än på länge.”
