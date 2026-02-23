Calmfors: Politikerna vet vad som borde göras – men gör det inte

Håll dig uppdaterad med dagliga ekonominyheter i Realtids nyhetsbrev

Hur är det att vara nationalekonom 2026?

”Det är spännande. Kanske mer spännande än vanligt. Det speciella nu är bristen på förutsägbarhet”, säger Lars Calmfors.

“Politiken styrs av vad som är politiskt effektivt”

Calmfors menar att ekonomisk forskning väger lättare i dag än under 1990-talets reformperiod.

”Då vägde nationalekonomisk kunskap tungt. Skattereformen, det finanspolitiska ramverket och en självständig riksbank byggde på ett systemtänkande. I dag styrs politiken mer av vad opinionen uppfattas vilja ha.”

Se avsnitt 1: Ekdals Perspektiv: ”Kan man bli för rik?”

Problemet är inte att politikerna saknar kunskap, enligt honom.

”De förstår argumenten. Men de är fångade i den politiska logiken och det kortsiktiga spelet.”

ANNONS

Ett exempel är hur försvarsutgifter finansieras.

”Det är rimligt att låna till tillfälligt höga utgifter. Men nu lånar man till permanenta utgiftsökningar. Det bryter mot etablerade principer, även om statsfinanserna är starka.”

Han ser också ett växande lapptäcke i skattesystemet.

”Vi diskuterar en skatt i taget. Det finns inget systemtänkande.”