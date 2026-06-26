Almedalen: ”Skulle politiska vallöften klara ett finansieringsmöte?”

Dagens politiska landskap präglas i hög grad av snabba utspel och kortsiktiga löften som ska tilltala väljarna i stunden. Men frågan är hur dessa löften står sig över tid. Om man leker med tanken att betrakta politiken och dess vallöften som en privat startup, blir det snabbt tydligt att dynamiken skiljer sig fundamentalt från näringslivet.

Vi följer Jörgen Wahl och Stefan Engeseth och deras bevakning av politikerveckan i Almedalen.

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Vallöften på djupt vatten i näringslivet

I den privata sektorn, och i synnerhet för startups, krävs en extremt tydlig affärsplan, finansiering och kontinuerlig uppföljning för att säkra överlevnad. Politiska utspel däremot, framstår ofta som marknadsanpassade produkter för att vinna snabba röster – nästan som en transaktionell logik.

”Skulle vi få finansiering för våra vallöften om det vore en privat startup? Skulle de långsiktigt vara trovärdiga?”

Om politiker tvingades presentera sina visioner för externa investerare på samma sätt som ett tillväxtbolag, är det högst tveksamt om de kortsiktiga löftena skulle överleva processen.

Klimatfrågan kräver 15-åriga perspektiv

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Ett tydligt exempel på behovet av långsiktighet är klimatpolitiken. Klimatet är en ödesfråga som borde ligga bortom partipolitisk färg, där varje aktör har en stabil, långsiktig plan.

När politiska utspel istället utformas för att kännas bra i stunden, riskerar åtgärderna att bli kontraproduktiva på 10 till 15 års sikt. Ett privat företag kan inte agera så händelsestyrt; där måste man veta vilka partners, resurser och tillstånd från omvärlden som krävs för att visionen ska bli verklighet.

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Digitala kvitton för ökad transparens

För att stärka relationen till medborgarna och förbättra den politiska leveransen behövs en ny metodik. Det finns en stor förbättringspotential i att göra det lättare för väljaren att mäta vad som faktiskt levereras. En konkret lösning skulle kunna vara att partierna signerar sina vallöften digitalt. På så sätt skapas ett objektivt instrument där både väljare och media enkelt kan följa upp och jämföra resultaten på kort och lång sikt.

Framtidens politiska modell kan behöva låna verktyg från näringslivet för att säkerställa den stabilitet och röda tråd som många väljare i dag saknar.