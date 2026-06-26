Efter flera dagars press på Wall Street accelererade utförsäljningarna i Asien under fredagen, där sydkoreanska Kospi rasade med hela 8 procent och utlöste ett tillfälligt handelsstopp.
Techslakt på börsen: ”Ett recept på volatilitet”
Det är framför allt de skenande infrastrukturkostnaderna för artificiell intelligens som oroar investerare och driver på flykten från sektorn.
Samtidigt pressas jättarna av stigande komponentpriser; Apple backade 6 procent efter att ha höjt priserna på Ipads och Macbooks, och Microsoft föll över 3 procent i spåren av dyrare Xbox-konsoler.
Ränta bidrar till stökiga börsen
Oron förstärks av en kraftig omprissättning av de amerikanska ränteförväntningarna, där marknaden nu positionerar sig för en möjlig räntehöjning från Federal Reserve så tidigt som i oktober.
Julia Hermann, global marknadsstrateg på New York Life Investment Management, pekar på att halvledar- och minnesbolag utgör ett strukturellt mer volatilt techsegment än de tidigare ledande techjättarna.
”Kombinerar du det med den häpnadsväckande reprissättningen av Fed-förväntningarna har du en miljö som är ett recept på volatilitet”, säger Julia Hermann till CNBC.
Samtidigt har Nasdaq Composite rört sig mot sin första fyradagars förlustsvit sedan februari.