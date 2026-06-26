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Börs & finans

Techslakt på börsen: ”Ett recept på volatilitet”

Techras på börsen
Techaktier har rusat större delen av 2026 men nu vänder det i ett brutalt ras. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist

Efter flera dagars press på Wall Street accelererade utförsäljningarna i Asien under fredagen, där sydkoreanska Kospi rasade med hela 8 procent och utlöste ett tillfälligt handelsstopp.

Det är framför allt de skenande infrastrukturkostnaderna för artificiell intelligens som oroar investerare och driver på flykten från sektorn.

Samtidigt pressas jättarna av stigande komponentpriser; Apple backade 6 procent efter att ha höjt priserna på Ipads och Macbooks, och Microsoft föll över 3 procent i spåren av dyrare Xbox-konsoler.

Ränta bidrar till stökiga börsen

Oron förstärks av en kraftig omprissättning av de amerikanska ränteförväntningarna, där marknaden nu positionerar sig för en möjlig räntehöjning från Federal Reserve så tidigt som i oktober.

Julia Hermann, global marknadsstrateg på New York Life Investment Management, pekar på att halvledar- och minnesbolag utgör ett strukturellt mer volatilt techsegment än de tidigare ledande techjättarna.

”Kombinerar du det med den häpnadsväckande reprissättningen av Fed-förväntningarna har du en miljö som är ett recept på volatilitet”, säger Julia Hermann till CNBC.

Samtidigt har Nasdaq Composite rört sig mot sin första fyradagars förlustsvit sedan februari.

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist är chefredaktör på Realtid och tidigare redaktionschef på Dagens PS.

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