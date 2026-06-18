”Letar man vinnare ska man söka efter affärskritiska bolag”

David Ingnäs, ekonomijournalist på Dagens PS, intervjuas i studion och delar med sig av insikter från ett möte med en av Nordens analyschefer.

I en intervju med Dagens PS lyfter analyschefen Georg Atling fram bolag som rider på kraftiga strukturella medvindar.

Som exempel nämns verkstadsjätten ABB, vars division inom datacenter ökade sin orderingång med över 100 procent på bara ett kvartal till följd av den globala elektrifierings- och datacentertrenden. Även Epiroc pekas ut som en vinnare tack vare den starka utvecklingen inom gruvsektorn.

I den andra änden av spektrumet återfinns de sektorer som saknar dessa drivkrafter. Enligt Pareto är konsultbranschen, med bolag som Sweco, för närvarande den svagaste sektorn. När osäkerheten i omvärlden ökar är konsultinköp ofta det första företagen drar ned på.

AI-oro bakom globalt mjukvaruras

Trots att börsen som helhet har noterat nya rekordnivåer, har mjukvarusektorn fallit tungt det senaste halvåret. Det amerikanska mjukvaruindexet rasade som mest med 30 procent innan en viss återhämtning skedde.

Nedgången har drabbat allt från globala jättar som Microsoft och tyska SAP till den svenska marknaden.

Pareto: Köpråd i mjukvarufallet

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Trots turbulensen ser Pareto köplägen i sektorn för den som är selektiv. Rådet är att fokusera på bolag vars produkter är djupt integrerade i kundernas dagliga verksamhet.

Det svenska CRM-bolaget Lime Technologies har, i linje med sektorn, backat runt 30 procent för att på sistone studsa upp något. Pareto lyfter fram aktien som ett köpvänligt exempel, då bolaget levererar affärskritiska system och uppfyller flera av analyshusets investeringskriterier.

Pareto Securities iakttar i grunden en positiv inställning till börsen framöver. Närmast väntar en uppdatering av analyshusets modellportfölj för juni, där de tio mest köpvärda aktierna för den kommande månaden presenteras.