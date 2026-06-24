Almedalen: ”Det blir nästan lite influencerpolitik”

Det menar innovationsexperten Stefan Engeseth och rådgivaren Jörgen Wahl, som i ett samtal efterlyser en radikal omstöpning av evenemanget till en nationell workshop.

Dagens politiska landskap präglar starkt hur mötesplatser som Almedalen fungerar. Dialogen och synergierna mellan de tusentals kompetenta deltagarna uteblir, vilket skapar isolerade öar av kunskap.

”Det blir nästan lite influencerpolitik, nästan lite kortsiktiga, händelsestyrda budskap hela tiden. Beslut vi tar idag kanske inte alls är bra om 15 år”, säger Jörgen Wahl.

För att motverka denna utveckling föreslås tvärpolitiska och tvärfunktionella grupper där olika sektorer kan mötas. Målet är att flytta fokus från att sända budskap till att faktiskt lyssna på motpartens perspektiv.

Professionen glöms bort i beslutsfattandet

En central konfliktlinje är gapet mellan de politiska besluten och den praktiska verkligheten för de som ska verkställa dem. Den offentliga sektorn uppskattas sysselsätta runt 1,5 miljoner människor, men deras specialistkompetens tas sällan tillvara i det långsiktiga reformarbetet.

”Hur många av alla våra briljanta sjuksköterskor och läkare är med i det långsiktiga arbetet? Hur många är med och diskuterar politiken framåt? Vi glömmer väldigt ofta bort professionen”, konstaterar Jörgen Wahl.

Genom att bjuda in de personer som arbetar längst ut i verksamheterna – oavsett om det gäller sjukvård, polis eller samhällsbyggnad – kan man säkerställa att fattade beslut faktiskt är långsiktigt hållbara.

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