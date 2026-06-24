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Almedalen: ”Det blir nästan lite influencerpolitik”

Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist

I Almedalen i Visby samlas varje år landets mest inflytelserika beslutsfattare. Men formatet lider av djupa strukturella problem, där kortsiktiga monologer och ett fragmenterat debattklimat står i vägen för verklig förändring.

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Det menar innovationsexperten Stefan Engeseth och rådgivaren Jörgen Wahl, som i ett samtal efterlyser en radikal omstöpning av evenemanget till en nationell workshop.

Dagens politiska landskap präglar starkt hur mötesplatser som Almedalen fungerar. Dialogen och synergierna mellan de tusentals kompetenta deltagarna uteblir, vilket skapar isolerade öar av kunskap.

”Det blir nästan lite influencerpolitik, nästan lite kortsiktiga, händelsestyrda budskap hela tiden. Beslut vi tar idag kanske inte alls är bra om 15 år”, säger Jörgen Wahl.

För att motverka denna utveckling föreslås tvärpolitiska och tvärfunktionella grupper där olika sektorer kan mötas. Målet är att flytta fokus från att sända budskap till att faktiskt lyssna på motpartens perspektiv.

Professionen glöms bort i beslutsfattandet

En central konfliktlinje är gapet mellan de politiska besluten och den praktiska verkligheten för de som ska verkställa dem. Den offentliga sektorn uppskattas sysselsätta runt 1,5 miljoner människor, men deras specialistkompetens tas sällan tillvara i det långsiktiga reformarbetet.

”Hur många av alla våra briljanta sjuksköterskor och läkare är med i det långsiktiga arbetet? Hur många är med och diskuterar politiken framåt? Vi glömmer väldigt ofta bort professionen”, konstaterar Jörgen Wahl.

Genom att bjuda in de personer som arbetar längst ut i verksamheterna – oavsett om det gäller sjukvård, polis eller samhällsbyggnad – kan man säkerställa att fattade beslut faktiskt är långsiktigt hållbara.

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Tech som demokratiskt verktyg på Almedalen

Sverige har en stark global position inom tech och modern teknologi. Denna innovationskraft borde utnyttjas för att modernisera demokratin och minska avståndet mellan väljare och politiker genom digitala samarbetsformer.

Med teknikens hjälp skulle medborgare kunna göras delaktiga i den politiska agendan på ett helt nytt sätt. Detta kan knyta samman människor geografiskt och skapa ett starkare engagemang kring gemensamma samhällsutmaningar, från söder till norr.

Släpp tryggheten i gamla beteenden

Förändring kräver mod att bjuda in de som tycker annorlunda, men också en vilja att bryta invanda mönster. Beteendemässigt tenderar både organisationer och individer att hålla fast vid gamla, trygga strukturer och sina egna grupper.

”De gamla sätten känner vi redan till. Men om vi tar bort dem för en stund och funderar på hur vi gör när vi inte har dem längre, på vilka nya sätt kan vi tänka då för att samarbeta bättre eller lyckas med vår politiska agenda?”, avslutar Jörgen Wahl.

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