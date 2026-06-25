Norlin (KD): ”Politiken löser verkligen inte allt”

Ett konkret förslag för att öka engagemanget är att förändra traditionella politiska format, som Almedalsveckans paneler och partiledartal, till interaktiva workshops där politiker och väljare kan arbeta tillsammans.

Ett lämpligt område att laborera kring i en sådan modell är vårdsystemet, menar Liza-Maria Norlin. Kristdemokraterna driver linjen att lägga ner landets 21 regioner för att skapa en statlig vård, en idé som enligt partisekreteraren stöds av 70 procent av medborgarna.

Se även:

Almedalen: ”Det blir nästan lite influencerpolitik”

AI och realtidsdata i politiken

För att modernisera demokratin pekar Norlin på Sveriges höga digitala mognad och potentialen i att kombinera fysiska möten med ny teknik. Genom att integrera artificiell intelligens i dialogen kan information och idéer samlas in och struktureras mer effektivt.

”Vi kan skala upp det och inte minst ta tillvara på det som händer i det mötet. Med hjälp av AI till exempel. Dra slutsatser, samla den informationen och generera idéer.”

Norlin lyfter även fram behovet av att politiken får tillgång till realtidsdata i stället för föråldrad statistik. Som exempel nämner hon sina tidigare erfarenheter av digitaliseringsarbete rörande barn och ungas situation, där datan som fanns tillgänglig ofta var fem år gammal.

Med modern teknik skulle beslutsfattare kunna agera på dagsaktuell information.