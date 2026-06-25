Norlin (KD): ”Politiken löser verkligen inte allt”

Kristdemokraternas partisekreterare Liza-Maria Norlin vill se en förnyelse av den svenska politiken. I en exklusiv videointervju från Almedalen betonar hon behovet av mer medborgardialog, modern teknik och ett gemensamt samhällsbygge för att vända trenden med ett minskande politiskt engagemang.
Ett konkret förslag för att öka engagemanget är att förändra traditionella politiska format, som Almedalsveckans paneler och partiledartal, till interaktiva workshops där politiker och väljare kan arbeta tillsammans.
Ett lämpligt område att laborera kring i en sådan modell är vårdsystemet, menar Liza-Maria Norlin. Kristdemokraterna driver linjen att lägga ner landets 21 regioner för att skapa en statlig vård, en idé som enligt partisekreteraren stöds av 70 procent av medborgarna.
För att modernisera demokratin pekar Norlin på Sveriges höga digitala mognad och potentialen i att kombinera fysiska möten med ny teknik. Genom att integrera artificiell intelligens i dialogen kan information och idéer samlas in och struktureras mer effektivt.
”Vi kan skala upp det och inte minst ta tillvara på det som händer i det mötet. Med hjälp av AI till exempel. Dra slutsatser, samla den informationen och generera idéer.”
Norlin lyfter även fram behovet av att politiken får tillgång till realtidsdata i stället för föråldrad statistik. Som exempel nämner hon sina tidigare erfarenheter av digitaliseringsarbete rörande barn och ungas situation, där datan som fanns tillgänglig ofta var fem år gammal.
Med modern teknik skulle beslutsfattare kunna agera på dagsaktuell information.
Polarisering och säkerhet hotar engagemanget
En tydlig utmaning för den demokratiska innovationen är det hårdnande debattklimatet. Enligt Norlin är det höga tonläget och den rådande polariseringen skadlig, och utvecklingen med hot och våld mot politiker riskerar att skrämma bort människor från att engagera sig.
Hon understryker vikten av att värna den svenska modellen där politikerna är nära och lättåtkomliga för medborgarna.
Ett delat ansvar för leveransen
På frågan om hur partiet arbetar med att följa upp sina vallöften lyfter Norlin fram vikten av valmanifest och tydliga bokslut för att bygga tillit till det demokratiska systemet. Hon betonar dock att politiker inte kan leverera resultat isolerat, utan att samhällsutvecklingen är ett samskapande.
När det exempelvis gäller målet att fler elever ska fullfölja grundskolan räcker det inte med politiska löften om mer resurser, speciallärare eller särskilda undervisningsgrupper. Resultaten bygger i slutändan på engagemang från lärare, rektorer, föräldrar och eleverna själva.
Framåtblickande ser Kristdemokraternas partisekreterare ett stort behov av att stärka de politiska organisationerna och vända den generella samhällstrenden med minskande partimedlemskap, så att fler medborgare ser den politiska vägen som ett naturligt sätt att påverka under det kommande decenniet.