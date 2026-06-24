Wihlborgs är ett av 25 svenska företag och ett av tre svenska fastighetsbolag som finns med på listan.

Time Magazines ranking initierades 2024 och tas fram i samarbete med analysföretaget Statista. Av 5 000 genomgångna bolag från 40 olika länder kvalificerar sig 750 bolag till den slutliga rankingen efter en samlad bedömning av ett stort antal hållbarhetsrelaterade nyckeltal.

Syftet med rankingen är att skapa en jämförbar och datadriven bild av företags hållbarhetsprestanda på global nivå. Genom att använda standardiserade indikatorer och data möjliggörs en bedömning av hur bolag presterar relativt sina internationella branschkollegor, oavsett geografisk marknad.

– Ett av de underliggande kriterierna i rankingen är bolagens ekonomiska styrka och förmåga att kombinera tillväxt med ansvarstagande. För oss blir detta särskilt tydligt under 2025, då vi når en rekordhög investeringsvolym samtidigt som vi minskar klimatpåverkan i vår projektverksamhet. Det är just den typen av utveckling vi strävar efter, där ökad aktivitet och investeringar inte sker på bekostnad av utsläppen, utan i takt med att de fortsätter att minska, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Att Wihlborgs uppmärksammas i Time Magazines globala hållbarhetsranking speglar hur hållbarhet är integrerad i vår affärsmodell och hur vi omsätter styrning och ambitioner i den faktiska utvecklingen och förvaltningen av våra fastigheter. För oss är det lika viktigt att hållbarhet genomsyrar kulturen och det dagliga beslutsfattandet, där både ansvarstagande och initiativ uppmuntras. Det är i mötet mellan styrning och engagemang, och tillsammans med våra hyresgäster och samarbetspartners, som hållbarhetsarbetet får verkligt genomslag, säger Lisa Östling, ESG-ansvarig på Wihlborgs.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Hallengren, vd, 040-690 57 95

Lisa Östling, ESG-ansvarig, 040 661 97 07

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. Fastigheternas bokförda värde uppgår till 66 Mdkr med ett årligt hyresvärde om 5,1 Mdkr. Wihlborgs är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.