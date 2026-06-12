12 juni
2026

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Burger King Mobilia invigning i Malmö invigs efter omfattande renovering – Burger King firar med exklusiva erbjudanden

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Den 13:e juni är det Premiär för invigning av det nyrenoverade Burger King Mobilia i Malmö. För att fira den nya satsningen bjuder Burger King Mobilia på extra förmånliga invigningserbjudanden under hela premiärhelgen.

 

Mobilia Burger King är en av dem mest storsäljande restauranger i Sverige! 🇸🇪 🍔

 

Besökare kan ta del av två exklusiva kampanjer:

 

• Whopper Meal eller Chicken Royale Meal för endast 59 kr

• King Jr. Meal för endast 39 kr inklusive sundae

 

Erbjudandena gäller endast på Burger King Mobilia under lördagen den 13 juni och söndagen den 14 juni.

 

Invigningshelgen bjuder på festlig stämning och ett nyrenoverat Burger King som välkomnar både nya och återkommande besökare. Ta med familj och vänner och fira tillsammans med oss när vi öppnar dörrarna till ett uppdaterat och moderniserat Burger King Mobilia.

 

Datum: 13:e juni

Plats: Mobilia Burger King, Malmö

 

Välkommen till en helg fylld av god mat, feststämning och invigningserbjudanden!

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