Anocca har behandlat de första patienterna med TCR-T-cellterapi riktad mot muterat KRAS vid bukspottkörtelcancer

SÖDERTÄLJE, 11 Juni 2026 – Anocca AB, ett bioteknikföretag i klinisk fas som utvecklar avancerade T-cellsimmunterapier, meddelar i dag att de framgångsrikt har doserat de första patienterna med ANOC-001, en ny T-cellsterapi (TCR-T) som riktar sig mot KRAS G12V-mutationer i en aggressiv form av bukspottkörtelcancer.

ANOC-001 är den första produktkandidaten i Anoccas kliniska utvecklingsprogram VIDAR-1 för bukspottkörtelcancer. Terapin är avsedd för patienter vars tumörer bär en specifik mutation i KRAS‑genen. Produktkandidaten har utvecklats och tillverkats av Anocca vid bolagets egna anläggningar i Sverige. Behandlingen är den första TCR-T-terapin som tillverkas med modern gensaxteknologi och utvärderas kliniskt i Europa. Användningen av denna teknologi skapar förutsättningar för en mer skalbar tillverkning och framtida kommersialisering av avancerade cellterapier.

Bukspottkörtelcancer är fortsatt en av de dödligaste cancerformerna, med en femårsöverlevnad under 10 % (1). Trots att framsteg gjorts finns det för närvarande inga bra behandlingar för patienter i avancerade stadier av sjukdomen (2). KRAS-mutationer tillhör de vanligaste genetiska förändringarna vid cancer och förekommer bland annat vid bukspottkörtel-, lung- och tjock- och ändtarmscancer. G12V- och G12D-mutationer i KRAS påverkar cirka 90% av patienter med bukspottkörtelcancer. VIDAR‑1 adresserar detta stora medicinska behov genom att utrusta immunsystemets T‑celler så att de kan känna igen och angripa cancerceller som bär KRAS‑mutationerna.

Reagan Jarvis, medgrundare och vd, säger: ”Behandlingen av patienter markerar en viktig milstolpe för Anocca och visar vår förmåga att utveckla, tillverka och kliniskt implementera precisa TCR‑T‑cellterapier. Den nya kliniska kandidaten ANOC-001 har utvecklats med hjälp av Anoccas analytiska plattform som kartlägger sjukdomar samt identifierar och utvecklar T-cellsreceptorer (TCR:er). Vi är tacksamma mot vårt team, våra investerare och våra samarbetspartners, vars insatser och engagemang gjort denna milstolpe möjlig.”

Hugh Salter, forskningchef på Anocca, kommenterar: ”VIDAR-1 har utformats för att utvärdera flera TCR-T-produktkandidater riktade mot olika kombinationer av KRAS-mutationer och HLA-typer . ANOC‑001 är den första produkten och vi kommer att introducera ytterligare produktkandidater i det kliniska programmet som riktar sig mot olika KRAS-mutationer. Med modern gensaxteknologi skapar vi förutsättningar att erbjuda precisionsbehandlingar till bredare patientgrupper. Vi vill tacka våra kliniska partners samt studiedeltagarna och deras familjer för deras engagemang.”

Rekrytering av patienter och tillverkning av prövningsläkemedel pågår fortsatt inom den multicenterstudie som genomförs vid åtta ledande universitetssjukhus i Sverige, Danmark, Tyskland och Nederländerna.

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ENDS

Frågor från media

Anocca AB

www.anocca.com

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Zach Chia

VP Strategi & Affärsutveckling

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FTI Consulting (för Anocca AB)

Michael Trace / Tim Stamper

anocca@fticonsulting.com

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Om Anocca

Anocca är ett helt integrerat biofarmaceutiskt företag som utvecklar bibliotek av TCR-T-produkter för att revolutionera behandlingen av solida cancertumörer och andra svårbehandlade sjukdomar, inklusive infektions- och autoimmuna sjukdomar. Dess egenutvecklade teknologier använder programmerbara mänskliga celler för att återskapa och manipulera T-cellsimmunitet. Dessa teknologier har utformats för att avsevärt bredda TCR-T-utvecklingen, vilket gör det möjligt att systematiskt skapa personanpassade behandlingar för bredare patientgrupper.

Anocca har en avancerad forsknings- och utvecklingsinfrastruktur, som stöds av skräddarsydd mjukvara och tillverknings- och processutvecklingsfaciliteter. Alla Anoccas terapeutiska TCR:er är nya upptäckter som gjorts med hjälp av företagets teknologiplattform och tillverkas med modern gensaxteknologi i egna produktionslokaler i Södertälje, Sverige. Anocca har över 130 anställda från mer än 40 länder.

Om det kliniska programmet VIDAR-1

Programmet VIDAR-1 består av ett flertal produkter inriktade på KRAS-mutationer inom pankreatiskt duktalt adenokarcinom (PDAC). Upp till 20 patienter kommer att behandlas per produkt i fas I/II-studier. Den första fas I-studien kommer att genomföras på åtta sjukhus i fyra länder, med tillkommande sjukhus i ett flertal länder i fas II. De patienter som inkluderas har en KRAS-mutation och ett transplantationsantigen (human leukocyte antigen, HLA) som matchar en av produkterna.

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Mer information om den kliniska prövningen finns på EU:s webbplats för kliniska prövningar (https://euclinicaltrials.eu/search-for-clinical-trials/?lang=en&EUCT=2024-513900-32-00).

Referenser

1. Rawla et al (2019). Epidemiology of Pancreatic Cancer: Global Trends, Etiology and Risk Factors. World J Oncol. 10(1):10–27. doi: 10.14740/wjon1166 (https://doi.org/10.14740/wjon1166)

2. Hu & O’Reilly (2023). Therapeutic developments in pancreatic cancer. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 21, 7–24. doi: 10.1038/s41575-023-00840-w (https://doi.org/10.1038/s41575-023-00840-w)

TCR-T-terapier: T-cellsreceptor-modifierad T-cellsterapi – en typ av cellterapi som använder T-cellers naturliga målinriktningsförmåga för att identifiera och utrota sjuka celler som cancer.

HLA (Human Leukocyte Antigen): HLA‑molekyler är den del av en persons genetiska profil som avgör hur immunsystemet presenterar sjukdomsrelaterade mål för T‑celler.