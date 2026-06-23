Netlight bidrog med digital expertis till BMW Groups Neue Klasse-generation

Netlight, ett ledande digitalt konsultbolag, har bidragit med digital expertis till utvalda utvecklingslösningar inom BMW Groups Neue Klasse-linje. Samarbetet har inneburit ett nära arbete med BMW Groups olika team, med riktad stöttning av digital och teknisk expertis för specifika projekt.

”BMW Groups Neue Klasse är mer än en ny bilgeneration och dess mjukvara. Den definierar resan mot en ny digital era, där man lägger personalisering, digital innovation och unik körupplevelse i kundernas händer. Jag vill tro att denna lansering accelererar BMW Groups framväxt som en hållbar och snabbtänkt digital ledare”, säger Dr. Max-Emanuel Maurer, Principal Consultant på Netlight.

Netlight tillförde teknisk och metodologisk expertis för att stödja löpande utvecklingslösningar, med fokus på programvarukvalitet, utvecklingseffektivitet och samarbete i komplexa digitala miljöer.

”Detta samarbete är ett starkt exempel på hur digitalt samskapande kan driva verklig innovation inom fordonsindustrin. Vi är stolta över att stödja våra kunders utveckling av nya standarder för användarupplevelse och teknik”, menar Katri Junna, VD för Netlight.

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Samarbetet illustrerar hur extern digital expertis kan stödja komplexa och storskaliga utvecklingsprojekt inom fordonsindustrin.

Om Netlight

Netlight Consulting är ett internationellt konsultbolag inom digitalisering, med över 2000 konsulter i Europa och Nordamerika. Vi erbjuder digitala lösningar som skapar verklig affärsnytta, från strategi till implementering. Sedan 1999 har vi hjälpt kunder att accelerera sin digitala utveckling, öka konkurrenskraften och nå sina affärsmål. Vi utgår från co-creation och har, i partnerskap med kunder i ledande branscher, dokumenterad erfarenhet av att skapa resultat i omfattande digitaliseringsprojekt. Netlight har genom åren mottagit flera utmärkelser för lönsam tillväxt samt för vårt engagemang inom mångfald, jämlikhet och inkludering. Netlight har idag kontor i Stockholm, Göteborg, Oslo, Helsingfors, Köpenhamn, München, Hamburg, Berlin, Frankfurt, Zürich, Köln, Amsterdam, London, Madrid, Toronto och Wien. www.netlight.com

Kontakt:

Anna Moore

Senior PR Strategist

anna.moore@netlight.com