Plus/minus noll på Stockholmsbörsen

De ledande indexen på Stockholmsbörsen står på noll eller nära noll när börsen stänger för veckan. Nästa vecka är börsen öppen måndag till torsdag och har stängt på fredag som är midsommarafton.

Runt stängning fredag går Boliden bäst bland storbolagen, plus 2,7 procent. SSAB är plus 2,6 procent och Electrolux plus 1,1 procent.

Förlorarna bland storbolagen är Swedish Match på minus 2,2 procent, Kinnevik på minus 1,6 procent och SEB på minus 1,2 procent.

Bland överiga bolag steg Empir Group 10,2 procent, Enea steg 9,7 procent och B3 Consulting Group 9,6 procent.

Eniro tappade hela 17,3 procent, MTG 9,1 procent och Tradedoubler är ned 7,2 procent.