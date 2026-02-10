Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna

Från Vulkanön till bioduken

För femtio år sedan blev Gran Canaria odödlig på ett helt annat sätt. Då kom filmen Sällskapsresan, regisserad av Lasse Åberg. En film som ofta kallas pajig, men som överlevt längre än de flesta svenska samtidsskildringar.

Det var ingen slump.

”Dokumentärfilm är att ta i. Jag tror inte Lasse Åberg hade ambitionen att göra något rättvisande. Men han var extremt noggrann i sin research”, säger Claes Pellvik, kommunikationschef på Ving.

Läs även: Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

Charterplanet rullar in. Förväntningarna sitter redan på flygplatsen. (Foto: Pressbild)

Research med mat och tystnad

ANNONS

Lasse Åbergs metod var enkel och effektiv. Han bjöd in charterpersonal från Ving på 70-talet. På mat. På dryck. Sedan höll han tyst.

”Han satt mest och lyssnade och antecknade. Det var så många av detaljerna kom fram”, säger Claes Pellvik.

Scenen med juicebrickan på flyget. Förvirringen. Rutinerna. Små absurditeter som alla som någon gång rest charter omedelbart känner igen. Det var inte påhitt. Det var destillat.

Till och med Fru Storch, en av filmens mest minnesvärda figurer, hade en verklig förlaga. En dåtida Ving-medarbetare.

”Det är därför filmen fortfarande fungerar. Den driver med fenomenet, men den gör det med värme. Lasse Åberg ville ingenting illa.”

Charter som kulturarv

I dag omsätter Vings nordiska koncern runt 18 miljarder kronor. Efter 70 år i branschen är charterresan allt annat än död.

”Charterresan mår förträffligt. Den har fått en renaissance. I en orolig värld värdesätter många trygghet och helhetsansvar”, säger Claes Pellvik.

ANNONS

Pandemier. Strejker. Extremväder. När världen känns skakig vill många resa med någon som tar ansvar från start till mål. Det är inte romantiskt. Det är rationellt.

Hit flyr vi när februari blir för mycket. Och det fungerar varje gång. (Foto: Pressbild)

Vulkanön, igen och igen

Vulkanön Gran Canaria fortsätter vinna sportlovet för att den erbjuder något som är underskattat i resetexter men avgörande i verkligheten. Förutsägbarhet.

”Det är en klassiker som aldrig går ur tiden”, säger Claes Pellvik. ”Och just nu genomgår ön dessutom en stor transformation när det gäller maten. Nya kockar, lokala råvaror och en modernare twist.”

Svenskarna flyr vintern. Det har de alltid gjort. Och varje år väljer de samma vinnare. Gran Canaria.

Sällskapsresan rullar vidare. Charter likaså. Vissa saker förändras inte. De förfinas.

ANNONS