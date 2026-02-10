Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna

Vulkanön vinner igen. När sportlovet närmar sig och februari fortsätter sitt lågintensiva psykologiska krig mot det svenska folket gör vi det vi alltid har gjort. Vi bokar bort vintern. Enligt färska siffror från Ticket har bokningarna inför sportlovet ökat med 19 procent jämfört med i fjol. Och högst upp på listan ligger Vulkanön. Samma ö. Samma löfte. Sol, stabilitet och en känsla av att inget riktigt kan gå fel.
”Vi ser en tydlig uppgång inför sportlovet. Gran Canaria är ett av de mest vädersäkra alternativen i Europa under lovet, vilket gör resmålet särskilt attraktivt för dem som vill byta vinterkyla mot värme utan att resa långt”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Det är inte exotiskt. Det är inte nytt. Det är exakt därför det fungerar.
Gran Canaria är sportlovets eviga etta. Ön har blivit ett slags svensk trygghetszon med palmer. Hit åker barnfamiljer, pensionärer, nyförälskade och människor som bara vill bli serverade något kallt i plastglas utan följdfrågor.
Det handlar inte om att upptäcka. Det handlar om att veta exakt vad man får. Temperaturen. Stranden. Hotellet. Transferbussen. Buffén. Och känslan av att någon annan har tänkt klart.
Charterresan må ständigt dödförklaras i spalterna, men i verkligheten lever den ett mycket gott liv.
För femtio år sedan blev Gran Canaria odödlig på ett helt annat sätt. Då kom filmen Sällskapsresan, regisserad av Lasse Åberg. En film som ofta kallas pajig, men som överlevt längre än de flesta svenska samtidsskildringar.
Det var ingen slump.
”Dokumentärfilm är att ta i. Jag tror inte Lasse Åberg hade ambitionen att göra något rättvisande. Men han var extremt noggrann i sin research”, säger Claes Pellvik, kommunikationschef på Ving.
