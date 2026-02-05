05 feb. 2026

Realtid
JUST NU:

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Realtid.se
Perfect Weekend

De äter hotellfrukost utan att bo – och ingen stoppar dem

Statuskunder går fortsatt förbi kön till frukostbuffén. (Foto: Pressbild)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

Att checka in utan att sova över, men ändå äta hotellfrukost. Det låter som en klassisk gråzon. I praktiken är det en fullt godkänd förmån för en liten, men mycket lojal grupp kunder hos SAS.

Det handlar om medlemmar med diamantstatus i SAS EuroBonus. Tack vare samarbetet med Scandic kan de äta frukost på Scandic-hotell varje dag – utan att ha bokat eller betalat för ett rum.

De går in, fyller kaffekoppen, lastar tallriken och går vidare till jobbet. Inget nyckelkort. Ingen natt. Bara status.

Status som valuta

Upplägget bygger på statusmatchning. Den som når diamantnivå i SAS lojalitetsprogram kan matcha den till högsta nivån i Scandics eget program, Scandic Friends. Där ingår frukost som en permanent förmån.

Scandic har samtidigt nyligen börjat ta betalt för frukost för många av sina vanliga hotellgäster. För dem som inte har rätt nivå i lojalitetsprogrammet kan frukosten bli ett tillägg som snabbt driver upp totalpriset för en hotellnatt.

För diamantkunderna gäller andra regler. De går förbi kön.

Scandics frukostbuffé har länge varit en central del av hotellkedjans erbjudande. (Foto: Pressbild)
Frukost som affärsstrategi

Scandic har länge profilerat sig hårt kring sin frukost. När betalfrukosten infördes för delar av kundbasen väckte det irritation, särskilt i sociala medier. Samtidigt valde hotellkedjan att behålla frukosten som en exklusiv statusförmån.

Till Flysmart24 säger Scandics kommunikationsrådgivare Iselin Klev att ”kostnadsfri frukost – alltid” är en värdefull förmån. Hur många som faktiskt utnyttjar möjligheten vill bolaget inte kommentera.

Det är knappast en slump. Frukost kostar pengar, men lojalitet kostar mer att förlora.

Scandic vill ge gästerna större valfrihet kring rumspriset. (Foto: Pressbild)

Frukosten blir ett tillval

Samtidigt går Scandic i motsatt riktning för den breda massan. Hotellkedjan har beslutat att successivt frångå den nordiska hotelltraditionen där frukost alltid ingår i rumspriset. Under 2025 ska frukosten i stället bli ett tillval på samtliga hotell i kedjan.

– Vi ger nu gästerna mer flexibilitet där de kan skräddarsy upplevelsen efter sina önskemål. Man kan lägga till frukost i bokningen, välja att ta med sig något litet att äta eller helt avstå från frukost. Valet kan göras före ankomst eller på hotellet, men vi gör det nu möjligt för våra gäster att välja om det ska ingå i priset eller om man enbart vill betala för rummet, säger Christoffer Houmb Sjölin, pr- och kommunikationsansvarig på Scandic.

Resultatet blir ett tydligare tvådelat system. För majoriteten av gästerna blir frukosten ett prispåslag. För dem med rätt status fortsätter den att vara obegränsad, tillgänglig och – i praktiken – kostnadsfri. Frukosten går från självklarhet till lojalitetsinstrument.

Mat & dryckScandicScandic Hotels
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

