De äter hotellfrukost utan att bo – och ingen stoppar dem

Det handlar om medlemmar med diamantstatus i SAS EuroBonus. Tack vare samarbetet med Scandic kan de äta frukost på Scandic-hotell varje dag – utan att ha bokat eller betalat för ett rum.

De går in, fyller kaffekoppen, lastar tallriken och går vidare till jobbet. Inget nyckelkort. Ingen natt. Bara status.

Status som valuta

Upplägget bygger på statusmatchning. Den som når diamantnivå i SAS lojalitetsprogram kan matcha den till högsta nivån i Scandics eget program, Scandic Friends. Där ingår frukost som en permanent förmån.

Scandic har samtidigt nyligen börjat ta betalt för frukost för många av sina vanliga hotellgäster. För dem som inte har rätt nivå i lojalitetsprogrammet kan frukosten bli ett tillägg som snabbt driver upp totalpriset för en hotellnatt.

För diamantkunderna gäller andra regler. De går förbi kön.

Scandics frukostbuffé har länge varit en central del av hotellkedjans erbjudande. (Foto: Pressbild)