Italien slår både Frankrike och Österrike när Europas mest pålitliga skidorter rankas. Men svenska skidåkare behöver inte alltid åka till Alperna för att hitta snö. Riksgränsen håller öppet till slutet av maj, Funäsfjällen lever på sin natursnö och Åre och Sälen svarar med allt fler snökanoner och en rejält utbyggd snögaranti.
Här finns Europas säkraste snö – men Sverige har några starka kort
En skidsemester utan snö är ungefär lika lyckad som en badsemester utan vatten. Därför har brittiska Inghams Ski gått igenom 133 skidområden och mätt hur pålitliga de faktiskt varit under sju vintersäsonger.
Vinnaren i Europa är Pontedilegno-Tonale i norra Italien med 93,1 poäng av 100, strax före Obertauern i Österrike på 92,9 och franska Les Arcs på 92,2.
Det räcker inte med mycket snö
Inghams har inte bara räknat snödjup. Tyngst väger hur stor andel av liftar och pister som faktiskt varit öppna mellan 5 januari och 20 mars. Därefter kommer antalet dagar med minst 30 centimeter snö vid dalstationen, jämnheten mellan olika vintrar och hur illa det gått under den sämsta säsongen.
Det förklarar varför högt belägna områden i Italien, Frankrike och Österrike dominerar. Toppområdet Pontedilegno-Tonale når 3 016 meter och har dessutom Presenaglaciären i systemet. Obertauern ligger på 1 752 meter och brukar kunna erbjuda skidåkning från november till maj.
Ingen svensk skidort finns bland Europas 20 främsta i Inghams publicerade lista.
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Riksgränsen är Sveriges vårspecialist
Så var finns Sveriges säkraste snö?
Om vi talar natursnö och möjligheten att åka sent på våren är Riksgränsen ett av de starkaste korten. Vintersäsongen 2027 är planerad från 18 februari ända till 23 maj. Från den 30 april till den 21 maj kör anläggningen dessutom nattskidåkning.
Den sena öppningen gör däremot Riksgränsen värdelös för familjen som vill stå i liftkön på julaftons morgon.
Då är Funäsfjällen i västra Härjedalen mer intressant. Området beskriver själv hur natursnön normalt kommer i skiftet oktober–november och ligger kvar långt in på våren. I Bruksvallarna kompletteras naturen med 21 000 kubikmeter sparad snö som läggs ut inför försäsongen.
Västra Härjedalen har också sedan länge pekats ut som ett av landets mest snösäkra områden på grund av höjdläget, nederbörden och de långa vintrarna.
Åre och Sälen lovar 30 öppna backar
För den vanliga skidveckan från jul till påsk har snösäkerhet blivit en blandning av meteorologi och industriell vattenhantering.
SkiStar garanterar inför vintern 2026/2027 minst 30 öppna pister i både Åre och Sälen mellan den 18 december och 4 april. Vemdalen garanterar minst 20. För att hjälpa vädret på traven får Vemdalen 202 nya snökanoner, Sälen 140 och Åre 51.
Kläppen går en annan väg och garanterar minst 16 av sina 41 pister öppna från premiären till säsongens sista dag. Skillnaden är att alla 16 ligger i samma sammanhängande liftsystem.
Idre Fjäll garanterar minst tio öppna nedfarter och 2,5 kilometer längdspår från 19 december 2026 till 4 april 2027.
Ska du ha natursnö långt in på våren är alltså Riksgränsen och Funäsfjällen de svenska kandidaterna. Ska familjens sportlov bokas med maximal ekonomisk trygghet är Åres och Sälens garanti på 30 öppna pister svår att slå.
Fakta Perfect Weekend: Europas tio mest pålitliga skidområden
- Pontedilegno-Tonale, Italien – 93,1
- Obertauern, Österrike – 92,9
- Les Arcs, Frankrike – 92,2
- Les 3 Vallées, Frankrike – 91,1
- Alpe d’Huez, Frankrike – 90,5
- Kitzsteinhorn, Österrike – 89,6
- Filzmoos, Österrike – 89,5
- Tignes-Val d’Isère, Frankrike – 89,4
- Espace San Bernardo, Frankrike/Italien – 89,2
- Damüls Mellau, Österrike – 89,1
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