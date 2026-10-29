Här finns Europas säkraste snö – men Sverige har några starka kort

En skidsemester utan snö är ungefär lika lyckad som en badsemester utan vatten. Därför har brittiska Inghams Ski gått igenom 133 skidområden och mätt hur pålitliga de faktiskt varit under sju vintersäsonger.

Vinnaren i Europa är Pontedilegno-Tonale i norra Italien med 93,1 poäng av 100, strax före Obertauern i Österrike på 92,9 och franska Les Arcs på 92,2.

Det räcker inte med mycket snö

Inghams har inte bara räknat snödjup. Tyngst väger hur stor andel av liftar och pister som faktiskt varit öppna mellan 5 januari och 20 mars. Därefter kommer antalet dagar med minst 30 centimeter snö vid dalstationen, jämnheten mellan olika vintrar och hur illa det gått under den sämsta säsongen.

Det förklarar varför högt belägna områden i Italien, Frankrike och Österrike dominerar. Toppområdet Pontedilegno-Tonale når 3 016 meter och har dessutom Presenaglaciären i systemet. Obertauern ligger på 1 752 meter och brukar kunna erbjuda skidåkning från november till maj.

Ingen svensk skidort finns bland Europas 20 främsta i Inghams publicerade lista.

Höjd över havet, snödjup och andelen öppna liftar avgör hur pålitlig en skidort faktiskt är.