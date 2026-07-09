SpaceX faller på börsen – billigare än vid noteringen

Rymdbolaget SpaceX fortsätter att falla på börsen trots ett snabbt inträde i Nasdaq 100-indexet. Aktien stängde på 148 dollar på onsdagen.

Det innebär att den för andra handelsdagen i rad noterades under kursen vid noteringen på 150 dollar.

Bolaget, som leds av Elon Musk, noterades på börsen den 12 juni och blev redan i veckan en del av det teknikdominerade Nasdaq 100-indexet.

Ändrade regler

Den snabba inkluderingen möjliggjordes av ändrade regler som gör det lättare för nyintroducerade bolag att ta plats i indexet.

Indexinträdet innebär att indexfonder och börshandlade fonder som följer Nasdaq 100 har behövt köpa aktier i SpaceX för att spegla den nya sammansättningen.

Börsintroduktionen blev den största hittills i USA och inbringade totalt 85,7 miljarder dollar efter att emissionsbankerna utnyttjat en övertilldelningsoption för att möta den stora efterfrågan, skriver CNBC.

Aktierna erbjöds initialt för 135 dollar styck och steg snabbt efter debuten. Den 16 juni nådde aktien en högsta stängningskurs på 201,80 dollar.

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