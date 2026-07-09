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SpaceX faller på börsen – billigare än vid noteringen

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Elon Musks förmögenhet sväller och krymper i takt med SpaceX-kursen. (Foto: AP/TT).
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund

När SpaceX börsnoterades förra månaden stack kursen snabbt iväg uppåt. Men nu är den tillbaka där den startade.

Rymdbolaget SpaceX fortsätter att falla på börsen trots ett snabbt inträde i Nasdaq 100-indexet. Aktien stängde på 148 dollar på onsdagen.

Det innebär att den för andra handelsdagen i rad noterades under kursen vid noteringen på 150 dollar.

Bolaget, som leds av Elon Musk, noterades på börsen den 12 juni och blev redan i veckan en del av det teknikdominerade Nasdaq 100-indexet.

Ändrade regler

Den snabba inkluderingen möjliggjordes av ändrade regler som gör det lättare för nyintroducerade bolag att ta plats i indexet.

Indexinträdet innebär att indexfonder och börshandlade fonder som följer Nasdaq 100 har behövt köpa aktier i SpaceX för att spegla den nya sammansättningen.

Börsintroduktionen blev den största hittills i USA och inbringade totalt 85,7 miljarder dollar efter att emissionsbankerna utnyttjat en övertilldelningsoption för att möta den stora efterfrågan, skriver CNBC.

Aktierna erbjöds initialt för 135 dollar styck och steg snabbt efter debuten. Den 16 juni nådde aktien en högsta stängningskurs på 201,80 dollar.

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Analytiker ändå positiva

Trots den senaste tidens nedgång är analytikerkåren överlag positiv.

Investmentbankerna Morgan Stanley, Bernstein, RBC och UBS har samtliga inlett bevakning med köprekommendationer eller motsvarande och ser betydande uppsida i aktien.

De positiva bedömningarna bygger främst på SpaceX ledande position inom återanvändbara raketer och uppskjutningstjänster samt den växande satellitinternettjänsten Starlink.

Analytiker pekar även på möjligheter inom artificiell intelligens och framtida rymdbaserad datainfrastruktur.

Samtidigt finns mer försiktiga röster. Analysföretaget MoffettNathanson har inlett bevakning med en neutral rekommendation, medan CFRA rekommenderar investerare att sälja aktien.

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