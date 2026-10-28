Tystnad har blivit en bristvara – så påverkas kroppen av bullret

Nästan 20 procent av Sveriges befolkning, omkring två miljoner människor, utsätts för trafikbuller över 55 decibel vid bostadens fasad, enligt Folkhälsomyndigheten. Vägtrafiken står för den största delen.

Charlotta Eriksson är miljömedicinsk epidemiolog vid Karolinska Institutet och forskar bland annat om trafikbuller och hjärt-kärlsjukdomar.

”Vi behöver en regelbunden rofylld stund varje dag. En god ljudmiljö gör att man kommer ner i varv”, säger hon till DN.

Naturens egna ljud verkar ha en annan effekt på kroppen än motorer, fläktar och andra mekaniska ljud.

Kroppen hör även när du sover

Problemet med buller är att kroppen inte alltid bryr sig om att du själv tycker att du har vant dig.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att buller kan göra det svårare att somna, förändra sömnens djup och orsaka uppvaknanden. Dagen efter kan följden bli trötthet och sämre prestationsförmåga.

Europeiska miljöbyrån, EEA, beskriver stress och störd sömn som två av de viktigaste vägarna från långvarigt buller till sjukdom. Transportbuller har kopplats till påverkan på hjärt-kärlsystemet och ämnesomsättningen.

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”Sömnen är det viktigaste när man pratar buller. Vi måste skydda sömnen”, säger Charlotta Eriksson.

WHO rekommenderar att långvarigt vägtrafikbuller hålls under 53 decibel räknat över dygnet och under 45 decibel nattetid. Organisationen pekar bland annat på samband med högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom, sömnstörningar och kognitiva problem.