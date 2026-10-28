Trafik, ventilation, grannar, musik, telefoner och ett ständigt bakgrundsbrus. Tystnaden har blivit en exklusiv vara i det moderna livet. Forskningen visar samtidigt att buller påverkar betydligt mer än humöret. Sömn, koncentration och på längre sikt även hjärtat kan ta stryk. Vilket påverkar framtida fastighetsutveckling och bostadspolitik.
Tystnad har blivit en bristvara – så påverkas kroppen av bullret
Nästan 20 procent av Sveriges befolkning, omkring två miljoner människor, utsätts för trafikbuller över 55 decibel vid bostadens fasad, enligt Folkhälsomyndigheten. Vägtrafiken står för den största delen.
Charlotta Eriksson är miljömedicinsk epidemiolog vid Karolinska Institutet och forskar bland annat om trafikbuller och hjärt-kärlsjukdomar.
”Vi behöver en regelbunden rofylld stund varje dag. En god ljudmiljö gör att man kommer ner i varv”, säger hon till DN.
Kroppen hör även när du sover
Problemet med buller är att kroppen inte alltid bryr sig om att du själv tycker att du har vant dig.
Folkhälsomyndigheten konstaterar att buller kan göra det svårare att somna, förändra sömnens djup och orsaka uppvaknanden. Dagen efter kan följden bli trötthet och sämre prestationsförmåga.
Europeiska miljöbyrån, EEA, beskriver stress och störd sömn som två av de viktigaste vägarna från långvarigt buller till sjukdom. Transportbuller har kopplats till påverkan på hjärt-kärlsystemet och ämnesomsättningen.
”Sömnen är det viktigaste när man pratar buller. Vi måste skydda sömnen”, säger Charlotta Eriksson.
WHO rekommenderar att långvarigt vägtrafikbuller hålls under 53 decibel räknat över dygnet och under 45 decibel nattetid. Organisationen pekar bland annat på samband med högt blodtryck, ischemisk hjärtsjukdom, sömnstörningar och kognitiva problem.
Flygbuller stör barnens läsning
Barn verkar vara särskilt känsliga. Den stora europeiska RANCH-studien följde drygt 2 000 barn runt flygplatserna Heathrow, Schiphol och Barajas. Mer flygbuller vid skolan var kopplat till sämre läsförståelse, även när forskarna tog hänsyn till socioekonomiska skillnader.
Folkhälsomyndigheten skriver också att barns koncentration och inlärning påverkas mer av buller än vuxnas. Ljudet avbryter tankeprocesser. Det tar uppmärksamhet och gör det svårt att fokusera på uppgiften, enlig forskning.
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Fåglar slår motorvägen
Återhämtning kräver däremot inte ett ljudisolerat kloster.
En forskningsöversikt från 2024 fann att naturljud som fågelsång och vatten hade positiva effekter på bland annat puls, blodtryck och upplevd stress. Forskarna betonar samtidigt att studierna skiljer sig mycket åt och att resultaten därför ska tolkas försiktigt.
”Tystnad behöver inte innebära total frånvaro av ljud. Fågelsång, vind i träd och porlande vatten kan också bidra till en ljudmiljö som upplevs som lugn och återhämtande”, säger Charlotta Eriksson.
Rådet till dig som är orolig är enkelt. Försök hitta en period med mindre ljud under dagen och sänk tempot före läggdags. Det kan betyda en park, en promenad eller bara en stund utan tv, musik och telefonen som ännu en familjemedlem med starka åsikter.
Strid om tystare sovrum
Frågan har också blivit bostadspolitik. Boverket föreslog våren 2026 att dagens krav på att minst hälften av bostadsrummen i vissa bullerutsatta bostäder ska ligga mot en ljuddämpad sida ska kunna tas bort. Kravet på att själva byggnaden ska ha en ljuddämpad sida föreslås däremot finnas kvar.
Forskare vid Karolinska Institutet har kritiserat förslaget eftersom sovrum då lättare kan hamna mot bullriga gator. De ser en risk för både ökad störning i vardagen och långsiktiga hälsoeffekter.
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Amerikanska fastighetsjättar anklagas för att ha använt en algoritm för att pressa upp hyrorna. Nu har 41 bolag gått med på att betala motsvarande 3,3 miljarder kronor för att slippa fortsatta rättsprocesser. Miljontals hyresgäster omfattas av uppgörelsen. Det skulle vara ett smartare sätt att sätta hyror. I stället för att låta enskilda fastighetsägare bedöma vad