Hyresvärdar betalar 3,3 miljarder efter misstänkt algoritmkartell

Amerikanska fastighetsjättar anklagas för att ha använt en algoritm för att pressa upp hyrorna. Nu har 41 bolag gått med på att betala motsvarande 3,3 miljarder kronor för att slippa fortsatta rättsprocesser. Miljontals hyresgäster omfattas av uppgörelsen.

Det skulle vara ett smartare sätt att sätta hyror. I stället för att låta enskilda fastighetsägare bedöma vad deras lägenheter var värda kunde en algoritm räkna fram den optimala hyresnivån. Men enligt en omfattande amerikansk grupptalan användes tekniken till något helt annat: att hålla hyrorna uppe genom att låta konkurrerande fastighetsbolag dela känslig information med varandra.

Nu har en federal domare i Tennessee godkänt förlikningar på sammanlagt 359,9 miljoner dollar, motsvarande omkring 3,3 miljarder kronor.

Bakom uppgörelserna står 41 fastighetsbolag och förvaltare, däribland några av USA största aktörer på hyresmarknaden, rapporterar Bloomberg.

Konkurrenterna matade samma algoritm

I centrum för härvan står mjukvarubolaget RealPage, vars system används av fastighetsägare för att beräkna hyror.

Affärsidén va enkel. Fastighetsbolagen matar in uppgifter om bland annat hyror och uthyrningsgrad. Programvaran analyserar informationen och rekommenderar vilken hyra fastighetsägaren bör ta ut.

Problemet, enligt hyresgästerna som väckt talan, är att systemet också använde känsliga uppgifter från konkurrerande fastighetsbolag. Därmed kunde hyresvärdar som egentligen skulle konkurrera om samma hyresgäster få prisrekommendationer baserade på varandras interna information.



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Hyresgästerna hävdar att upplägget bidrog till att hålla hyrorna på konstlat höga nivåer.

Anklagelserna har riktats mot både RealPage och ett stort antal fastighetsbolag. Processerna inleddes 2022 och har sedan dess vuxit till en av de mest uppmärksammade amerikanska konkurrensrättsliga tvisterna på bostadsmarknaden.