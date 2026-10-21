Hyresvärdar betalar 3,3 miljarder efter misstänkt algoritmkartell
Amerikanska fastighetsjättar anklagas för att ha använt en algoritm för att pressa upp hyrorna. Nu har 41 bolag gått med på att betala motsvarande 3,3 miljarder kronor för att slippa fortsatta rättsprocesser. Miljontals hyresgäster omfattas av uppgörelsen.
Det skulle vara ett smartare sätt att sätta hyror. I stället för att låta enskilda fastighetsägare bedöma vad deras lägenheter var värda kunde en algoritm räkna fram den optimala hyresnivån. Men enligt en omfattande amerikansk grupptalan användes tekniken till något helt annat: att hålla hyrorna uppe genom att låta konkurrerande fastighetsbolag dela känslig information med varandra.
Nu har en federal domare i Tennessee godkänt förlikningar på sammanlagt 359,9 miljoner dollar, motsvarande omkring 3,3 miljarder kronor.
Bakom uppgörelserna står 41 fastighetsbolag och förvaltare, däribland några av USA största aktörer på hyresmarknaden, rapporterar Bloomberg.
Konkurrenterna matade samma algoritm
I centrum för härvan står mjukvarubolaget RealPage, vars system används av fastighetsägare för att beräkna hyror.
Affärsidén va enkel. Fastighetsbolagen matar in uppgifter om bland annat hyror och uthyrningsgrad. Programvaran analyserar informationen och rekommenderar vilken hyra fastighetsägaren bör ta ut.
Problemet, enligt hyresgästerna som väckt talan, är att systemet också använde känsliga uppgifter från konkurrerande fastighetsbolag. Därmed kunde hyresvärdar som egentligen skulle konkurrera om samma hyresgäster få prisrekommendationer baserade på varandras interna information.
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Hyresgästerna hävdar att upplägget bidrog till att hålla hyrorna på konstlat höga nivåer.
Anklagelserna har riktats mot både RealPage och ett stort antal fastighetsbolag. Processerna inleddes 2022 och har sedan dess vuxit till en av de mest uppmärksammade amerikanska konkurrensrättsliga tvisterna på bostadsmarknaden.
41 bolag gör upp
Den 15 oktober gav domaren Waverly Crenshaw slutligt klartecken till två grupper av förlikningar. Den första omfattar 141,8 miljoner dollar och den andra drygt 218 miljoner dollar. Bland bolagen som nu gör upp finns Equity Residential, Camden Property Trust, Greystar och Brookfield Properties Multifamily. Tillsammans ska de betala 359 925 000 dollar till en fond för de berörda hyresgästerna. Uppgörelserna innehåller även åtaganden om förändrade affärsmetoder och annat samarbete.
Enligt domstolshandlingarna omfattar den berörda gruppen miljontals hyresgäster runt om i USA.
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Fastighetsbolagen förnekar att de gjort något olagligt.
RealPage omfattas inte av de nu godkända uppgörelserna. Rättsprocessen mot bolaget och andra kvarvarande svarande fortsätter.
När algoritmen ersätter kartellmötet
Fallet väcker en fråga som sträcker sig långt utanför den amerikanska bostadsmarknaden.
Traditionellt har olagliga priskarteller handlat om konkurrenter som träffas och kommer överens om priser. Men vad händer när företagen i stället använder samma mjukvara, som samlar in deras uppgifter och räknar fram vad kunderna ska betala?
Att ett pris föreslås av en algoritm innebär inte automatiskt att det är olagligt. Men om konkurrenter använder ett gemensamt system för att samordna priser kan konkurrensreglerna aktualiseras, även utan ett traditionellt kartellmöte.
För fastighetsbranschen, där allt fler beslut fattas med hjälp av avancerad dataanalys, är den amerikanska miljarduppgörelsen därför en påminnelse om att tekniken inte befriar företagen från ansvar.