På fredag den 23 oktober öppnar Söderhallarna igen efter tre års renovering och 20-Gruppen kliver in med nya Kafé Søder. Bakom satsningen i den postmoderna saluhallen står fastighetsbolaget Atrium Ljungberg. De precis som många andra fastighetsägare använder restauranger som draglok vid stora renoveringar och utvecklingsprojekt som Slussen och i Slakthusområdet. I botten öl, kroppkakor och smørrebrød – högre upp nyrenoverade kontor.
Krogtrion satsar 25 miljoner på Söderhallarna – men räknar inte med vinst direkt
Siktar på 25 miljoner första året
20-Gruppen drivs och ägs av Joel Söderbäck, Andreas Bergman och Simon Åhnberg. Trion står sedan tidigare bakom bland annat Tjoget, G.A.T., Liebling, Hornstulls Bodega och Positano.
Nu satsar de på Medborgarplatsen.
”Vi har alltid vurmat för Söderhallarna. Atrium Ljungberg kontaktade oss för drygt ett år sedan och frågade om vi ville vara en del av de nya hallarna. Vi blev superpeppade”, säger Joel Söderbäck till Realtids utsända Viggo Cavling på en pressmiddag.
Kafé Søder får omkring 90 platser inomhus och ytterligare uteservering när Stockholm åter blir beboeligt på våren. Konceptet är en korsning mellan det klassiska svenska ölkaféet och Köpenhamn: smørrebrød, köttbullar, kroppkakor, lageröl och akvavit.
Omsättningsmålet första året är 25 miljoner kronor.
Blir det vinst direkt?
”Det är väl tveksamt”, säger Joel Söderbäck.
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100 miljoner och foten på bromsen
20-Gruppen har vuxit snabbt. Simon Åhnberg, delägare och den av de tre som håller hårdast i kalkylarken, räknar med att koncernen omsätter omkring 100 miljoner kronor under 2026.
”Marginalen är inte fantastisk just nu, men det är för att vi har varit väldigt expansiva och gasat stenhårt och gjort två och en halv nyöppning i år”, säger han.
Svarta siffror blir det, men någon tvåsiffrig rörelsemarginal är gruppen inte uppe i.
Samtidigt ser Åhnberg en tydlig förändring på Stockholms restaurangmarknad. Större grupper som Svenska brasserier och Stureplansgruppen får fördelar som den ensamma krögaren har svårt att matcha.
”Jag tror och hoppas att de små restaurangernas tid inte är förbi. De behövs. Men det finns uppenbara fördelar med att bli lite större. Man får starkare muskler och bättre priser i förhandlingar med leverantörer.”
Efter årets expansion är planen därför inte ytterligare fem invigningar före midsommar.
”Vi är väldigt eniga om att ta det lite lugnt, konsolidera och göra våra verksamheter tryggare och bättre”, säger Åhnberg.
Krogen ska få hela huset att leva
Bakom Söderhallarnas renovering står Atrium Ljungberg. Saluhallen och restaurangerna ligger i de publika delarna medan våningarna högre upp fylls med nyrenoverade kontor.
Det är en modell som känns igen från fastighetsbolagets andra stora Stockholmsprojekt. Vid Slussen bygger Atrium Ljungberg upp restaurangdestinationer och krogar i och runt sina fastigheter. I Slakthusområdet blandas kontor med restauranger, kultur, klubbar och handel.
En attraktiv arbetsplats börjar numera långt innan man kommer fram till skrivbordet. Kontorshyresgästen ska kunna äta lunch, ta en kaffe, köpa middag och helst stanna på ett glas efter jobbet utan att behöva genomföra en mindre expedition.
Söderhallarna blir kanske det tydligaste exemplet.
När dörrarna öppnas den 23 oktober får Kafé Søder sällskap av bland andra Kajsas Fisk, SIN Ramen, Zazha, Bouillon och flera handlare i själva saluhallen.
För 20-Gruppen finns dessutom ett symboliskt värde i platsen. Tjoget är fortfarande gruppens ”moderskepp” och Södermalm dess hemmaplan. Andreas Bergman pekar under vårt besök på detaljer i Kafé Søders grafiska identitet där Stockholm och Köpenhamn möts.
Joel Söderbäck sammanfattar satsningen betydligt enklare:
”Danmark och Sverige. Nu kör vi.”
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