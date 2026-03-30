20 sekunder som skakade flygbranschen

Sedan kom orden som alla fastnade för: ”I messed up”.

Tre ord som låter som ett erkännande, men som i själva verket säger väldigt lite om vad som faktiskt gick fel.

Tre ord som lurar oss

Flygindustrin är allergisk mot enkla förklaringar. Det finns en anledning till att haverirapporter är tjockare än en genomsnittlig sommarroman.

Experter är snabba med att varna: det här är inte en historia om en individ som gjorde bort sig. Det är nästan alltid en kedja av misstag, stress, systembrister och dålig timing.

Eller som en expert uttrycker det, mer rakt än diplomatiskt: det börjar ofta månader eller år tidigare.

Det inspelade samtalet från tornet visar panik, stress och en människa som försöker rädda situationen. Men det visar inte bakgrunden. Och det är där den verkliga historien finns.

National Transportation Safety Board leder utredningen av olyckan. (Foto: AP)