Designfiasko på hotell: ”Byter hellre hotell än delar toalett”

Toaletten är inte en designyta

Det är framför allt badrumsdörrarna som väcker vrede. Balkongdörr i glas är acceptabelt. Toalett omgiven av glas är det inte.

Tesen får stöd av Gert Wingårdh: ”Jag hatar såna här glasduschskärmar som gör att man inte når kranar. Som man skallrar och man halkar till i duschen och undrar om man ska skära sönder sig på. Bort med dåliga glas.”

Gästerna vill kunna stänga om sig. Inte bara visuellt utan akustiskt. Ljudisolering väger tyngre än arkitektens estetik. Transparens fungerar i en lobby. Mindre bra när det handlar om kroppens mest privata funktioner.

Det här är inte en marginell smakfråga. Det är en fråga om grundläggande funktion och respekt för privat sfär.

Om badrummet – hotellrummets domstol

Undersökningen visar också något annat intressant. En överväldigande majoritet uppger att de inspekterar badrummet direkt när de kliver in i rummet.

Där faller domen.

Varför är just badrummet så laddat? För att det avslöjar allt. Städningen. Nivån på underhållet. Ambitionen. Ett hårstrå i duschen kan väga tyngre än en designstol i hörnet. En sliten kakelfog kan säga mer om hotellets prioriteringar än en välkomnande receptionist.

Är ett dåligt badrum värre än en dålig säng? Förvånansvärt många verkar tycka det. Sängen kan man i värsta fall stå ut med en natt. Ett badrum som känns ofräscht eller för öppet är svårare att ignorera.

Det är sannolikt där hotellens recensioner avgörs. Inte i lobbyn. Inte i baren. Utan i kakelfogarna.

Kritiken mot glaslösningar är en av de starkaste reaktionerna i hela enkäten. (Foto: Canva)

När form går före funktion

Glaslösningar har blivit en tydlig designtrend. De öppnar upp små rum, skapar ljus och ger en känsla av modernitet. På bokningssajter ser det snyggt ut. I verkligheten fungerar det sämre.

Här uppstår konflikten mellan designtrend och gästernas behov av privat sfär.

Gästen bor inte i en rendering. Gästen bor i rummet.

När toaletten blir en estetisk installation snarare än ett privat rum är det många som reagerar. Och när 547 engagerade hotellgäster sätter ett så lågt betyg är det inte längre en detaljfråga. Det är en affärsfråga.

Hotell lever på återbesök och rekommendationer. Om gäster aktivt säger att de undviker vissa lösningar är det rationellt att lyssna.

Design är viktigt. Men ibland är den mest innovativa lösningen en helt vanlig dörr.