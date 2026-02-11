9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång

Bilen regerar – 80 procent kör själva

Men det är inte tåget eller flyget som dominerar. Åtta av tio resor, motsvarande 7,6 miljarder, sker på väg. Framför allt med privat bil, skriver Korea Daily.

Det säger något om Kinas förändrade samhällsstruktur. Bilägandet har exploderat de senaste 20 åren. För många familjer är bilen inte bara ett transportmedel utan en symbol för självständighet. Under nyåret används den för att återvända till hemstaden, ofta flera hundra mil bort, i det som beskrivs som världens största årliga folkvandring.

Det är också ett logistiskt kraftprov utan motstycke. Motorvägar fylls till bristningsgränsen. Tillfälliga parkeringsytor öppnas. Digitala betal- och navigationssystem pressas till max.

Reslust i motvind

Det mest intressanta är kanske inte volymerna i sig, utan tajmingen. Reseboomen sker samtidigt som Kinas ekonomi brottas med betydande problem: en utdragen fastighetskris, svag konsumtion och hög ungdomsarbetslöshet.

Att 9,5 miljarder resor ändå genomförs visar två saker, rapporterar Reuters. Dels att nyåret är kulturellt och socialt heligt – det är nu familjer samlas. Dels att mobiliteten i Kina är strukturellt stark, även i sämre tider.

Resandet fungerar här nästan som en ekonomisk indikator i sig. Människor kan hålla igen på bostadsköp och lyxkonsumtion, men de prioriterar att ta sig hem till familjen.

Världens största resemarknad

För den globala rese- och hotellbranschen är det en påminnelse om vilken kraft som finns i Kina. Landet är redan en av världens största inrikesresemarknader, och när den internationella turismen fullt ut återhämtar sig kommer effekterna att märkas globalt.

9,5 miljarder resor på 40 dagar är inte bara en rubrik. Det är en påminnelse om skalan i världens näst största ekonomi. När Kina rör sig, rör sig världen.