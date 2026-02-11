När vi i Sverige tycker att sportlovstrafiken på E4:an är intensiv bör vi ta ett djupt andetag. I Kina väntas 9,5 miljarder resor genomföras under årets nyårsperiod. Det är inte en felskrivning. Det är ett land som bokstavligen packar väskan samtidigt.
9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång
Mest läst i kategorin
Allt du vill veta om champagne – men aldrig vågat fråga om
Vad betyder egentligen grand cru? Varför är champagne nästan aldrig dålig? Och kommer brittiskt bubbel att köra om originalet? Med hjälp av världens främsta champagneexpert reder vi ut klassificeringarna, myterna och affärslogiken bakom en av världens starkaste ursprungsbeteckningar. Det här bygger på en intervju i Dagens PS Perfect Weekend med Richard Juhlin, internationellt erkänd som …
Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum
I en tid när kapital jagar tech, fastigheter och AI sitter Knut Knutson lugnt kvar i en äldre affärsmodell. Fysiska föremål ibland i svenskarnas skräprum. Historia. Kvalitet. Och marknadspsykologi. Som chefsintendent på Stockholms Auktionsverk och en av profilerna i Antikrundan sedan 1989 har han blivit synonym med svensk auktionsmarknad. Men bakom tv-formatet finns en affärsman …
Spanska flygbolag i botten när Europa sätter betyg
Det är något med Spanien och flygbolag just nu. Solen skiner, men flygbolagen hamnar i skugga. En ny europeisk genomgång av passagerarupplevelser placerar flera spanska aktörer längst ner i tabellen – och det är inte säkerheten som brister. Det är vardagen. Air Europa sist – och det är ingen tillfällighet I den aktuella rankingen från …
Vulkanön som gav oss Sällskapsresan lockar fortfarande svenskarna
Vulkanön vinner igen. När sportlovet närmar sig och februari fortsätter sitt lågintensiva psykologiska krig mot det svenska folket gör vi det vi alltid har gjort. Vi bokar bort vintern. Enligt färska siffror från Ticket har bokningarna inför sportlovet ökat med 19 procent jämfört med i fjol. Och högst upp på listan ligger Vulkanön. Samma ö. …
Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter
Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum eller flygplansstolar. De äger mjukvara. Två tydliga exempel är Ted Valentins enmansbolag Valentin Travel Labs och bokningsjätten Booking.com. Ted Valentin har byggt vad som sannolikt är Sveriges mest lönsamma enmansfirma inom resor, skriver Breakit i …
Den så kallade Spring Festival, det kinesiska nyåret, pågår i 40 dagar mellan den 2 februari och den 13 mars. Enligt landets planeringsmyndighet väntas årets reseboom slå alla tidigare rekord, skriver Statista.
Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter
Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum
Tågen och flyget slår rekord
Järnvägen väntas ta emot över 540 miljoner passagerare under perioden. Inrikesflyget väntas passera 95 miljoner resenärer. För den som följer global rese- och transportmarknad är det siffror som får Arlanda att framstå som en pendeltågsstation.
Kinas satsningar på höghastighetståg har varit massiva det senaste decenniet, och det märks. Tåget har blivit ett självklart alternativ för medelklassen som vill resa snabbt mellan megastäderna. Samtidigt fortsätter inrikesflyget att växa i takt med urbanisering och ökade inkomster, trots att ekonomin just nu bromsar in.
Senaste nytt
Företagen tvingas agera mot löneskillnader
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Ska du välja sparkonto? Tänk på det här
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Marknadsföring som faktiskt engagerar användare 2025
Bilen regerar – 80 procent kör själva
Men det är inte tåget eller flyget som dominerar. Åtta av tio resor, motsvarande 7,6 miljarder, sker på väg. Framför allt med privat bil, skriver Korea Daily.
Det säger något om Kinas förändrade samhällsstruktur. Bilägandet har exploderat de senaste 20 åren. För många familjer är bilen inte bara ett transportmedel utan en symbol för självständighet. Under nyåret används den för att återvända till hemstaden, ofta flera hundra mil bort, i det som beskrivs som världens största årliga folkvandring.
Det är också ett logistiskt kraftprov utan motstycke. Motorvägar fylls till bristningsgränsen. Tillfälliga parkeringsytor öppnas. Digitala betal- och navigationssystem pressas till max.
Läs även: Nu utmanar Kina de globala flygjättarna
Reslust i motvind
Det mest intressanta är kanske inte volymerna i sig, utan tajmingen. Reseboomen sker samtidigt som Kinas ekonomi brottas med betydande problem: en utdragen fastighetskris, svag konsumtion och hög ungdomsarbetslöshet.
Att 9,5 miljarder resor ändå genomförs visar två saker, rapporterar Reuters. Dels att nyåret är kulturellt och socialt heligt – det är nu familjer samlas. Dels att mobiliteten i Kina är strukturellt stark, även i sämre tider.
Resandet fungerar här nästan som en ekonomisk indikator i sig. Människor kan hålla igen på bostadsköp och lyxkonsumtion, men de prioriterar att ta sig hem till familjen.
Läs även: Miljontals turister väljer bort USA
Världens största resemarknad
För den globala rese- och hotellbranschen är det en påminnelse om vilken kraft som finns i Kina. Landet är redan en av världens största inrikesresemarknader, och när den internationella turismen fullt ut återhämtar sig kommer effekterna att märkas globalt.
9,5 miljarder resor på 40 dagar är inte bara en rubrik. Det är en påminnelse om skalan i världens näst största ekonomi. När Kina rör sig, rör sig världen.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.