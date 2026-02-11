12 feb. 2026

Sågar EU:s elplan: "Ett dåligt förslag"

9,5 miljarder resor på 40 dagar – världens största folkvandring är i gång

Nyårsresandet visar Kinas enorma rörlighet – trots ekonomisk motvind. Foto: AP
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 12 feb. 2026Publicerad: 11 feb. 2026

När vi i Sverige tycker att sportlovstrafiken på E4:an är intensiv bör vi ta ett djupt andetag. I Kina väntas 9,5 miljarder resor genomföras under årets nyårsperiod. Det är inte en felskrivning. Det är ett land som bokstavligen packar väskan samtidigt.

Den så kallade Spring Festival, det kinesiska nyåret, pågår i 40 dagar mellan den 2 februari och den 13 mars. Enligt landets planeringsmyndighet väntas årets reseboom slå alla tidigare rekord, skriver Statista.

Han äger inga hotell – ändå tjänar han hundratals miljoner på hotellnätter

Reseindustrin har länge handlat om flygplan, hotell, fastigheter och destinationer. Men några av branschens mest lönsamma aktörer äger varken hotellrum
Flygplatserna pressas till max när familjer reser hem för att fira. Foto: TT

Tågen och flyget slår rekord

Järnvägen väntas ta emot över 540 miljoner passagerare under perioden. Inrikesflyget väntas passera 95 miljoner resenärer. För den som följer global rese- och transportmarknad är det siffror som får Arlanda att framstå som en pendeltågsstation.

Kinas satsningar på höghastighetståg har varit massiva det senaste decenniet, och det märks. Tåget har blivit ett självklart alternativ för medelklassen som vill resa snabbt mellan megastäderna. Samtidigt fortsätter inrikesflyget att växa i takt med urbanisering och ökade inkomster, trots att ekonomin just nu bromsar in.

Bilen regerar – 80 procent kör själva

Men det är inte tåget eller flyget som dominerar. Åtta av tio resor, motsvarande 7,6 miljarder, sker på väg. Framför allt med privat bil, skriver Korea Daily.

Det säger något om Kinas förändrade samhällsstruktur. Bilägandet har exploderat de senaste 20 åren. För många familjer är bilen inte bara ett transportmedel utan en symbol för självständighet. Under nyåret används den för att återvända till hemstaden, ofta flera hundra mil bort, i det som beskrivs som världens största årliga folkvandring.

Det är också ett logistiskt kraftprov utan motstycke. Motorvägar fylls till bristningsgränsen. Tillfälliga parkeringsytor öppnas. Digitala betal- och navigationssystem pressas till max.

Läs även: Nu utmanar Kina de globala flygjättarna

Kinesiska muren gör sig redo inför en av världens största årliga reseperioder. Foto: AP

Reslust i motvind

Det mest intressanta är kanske inte volymerna i sig, utan tajmingen. Reseboomen sker samtidigt som Kinas ekonomi brottas med betydande problem: en utdragen fastighetskris, svag konsumtion och hög ungdomsarbetslöshet.

Att 9,5 miljarder resor ändå genomförs visar två saker, rapporterar Reuters. Dels att nyåret är kulturellt och socialt heligt – det är nu familjer samlas. Dels att mobiliteten i Kina är strukturellt stark, även i sämre tider.

Resandet fungerar här nästan som en ekonomisk indikator i sig. Människor kan hålla igen på bostadsköp och lyxkonsumtion, men de prioriterar att ta sig hem till familjen.

Läs även: Miljontals turister väljer bort USA

Världens största resemarknad

För den globala rese- och hotellbranschen är det en påminnelse om vilken kraft som finns i Kina. Landet är redan en av världens största inrikesresemarknader, och när den internationella turismen fullt ut återhämtar sig kommer effekterna att märkas globalt.

9,5 miljarder resor på 40 dagar är inte bara en rubrik. Det är en påminnelse om skalan i världens näst största ekonomi. När Kina rör sig, rör sig världen.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

