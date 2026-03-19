Flygkaoset fortsätter: vinnarna och förlorarna i nya flygkriget

Flygbranschen just nu är en märklig kombination av flygkaos och opportunism. För några dagar sedan skrev vi att kriget i Mellanöstern är det värsta som kunde hända för flyget. Dyrare bränsle, osäkra rutter och nervösa resenärer. Lägg till SAS som ställer in över 100 flyg – och du har en perfekt storm.
Mitt i detta kliver Norwegian fram vilket Realtid skrivit om tidigare. Inte med stora ord, men med 120 extra avgångar.
Och nej, det har “inget med SAS att göra”.
Den där formuleringen är så klassisk att den nästan borde tryckas på boardingkortet.
Tajming är allt, intentioner är sekundära
Norwegian säger att satsningen på extra flygningar, främst till Spanien, handlar om efterfrågan, skriver utmärkta Flygtorget. Det stämmer säkert. Svenskar vill till solen ungefär lika mycket som de vill klaga på vädret.
Men marknaden bryr sig inte om intentioner. Den bryr sig om kapacitet.
När SAS drar ner öppnas ett vakuum. Någon fyller det. Den här gången råkar det vara Norwegian.
Det är inte cyniskt. Det är affärslogik.
När Mellanöstern stänger – då lyfter detta flygbolag
När kriget i Mellanöstern ställer till det för flygbolag i Gulfregionen öppnas nya möjligheter för andra aktörer. Ett av bolagen som kan tjäna på
Spanien – alltid Spanien
Om det finns ett safe bet i flygbranschen så är det Spanien. Malaga, Alicante, Palma, Las Palmas. Det är som att flygbolagen har en mental autopilot: “Osäker värld? Skicka folk till solen.”
Norwegian ökar nu från Sverige, inte minst via Skavsta. Det är ett smart drag. Arlanda är impopulärt på grund av långa avstånd, Bromma lever på lånad tid och Skavsta har alltid varit lite av flygets svar på en outlet – längre bort, men ofta mer prisvärt.
Dessutom: direktflyg.
Direktlinjer slår teorier
Här blir skillnaden mot SAS tydlig. SAS bygger vilket Realtid skrivit om många gånger sitt system kring Köpenhamn. Mata in passagerare från hela Norden, skicka dem vidare ut i världen.
Norwegian gör nästan tvärtom. Punkt till punkt. Inga omvägar, inga extra cappuccinos i loungen.
I teorin är SAS modell elegant. I praktiken, i en orolig värld, kan direktlinjer vara det som faktiskt fungerar.
Ingen vill missa sitt anslutningsflyg i en geopolitisk kris.
Läs även: Kriget som stoppar flyget – 21 000 inställda avgångar i Mellanöstern
Bränslepriset – elefanten i kabinen
Här blir det brutalt konkret. Priset på flygbränsle har i praktiken fördubblats i spåren av kriget i Mellanöstern. Det slår direkt mot alla flygbolag, oavsett affärsmodell.
För att hantera detta jobbar bolagen med så kallad hedging. Enkelt uttryckt: vissa väljer att säkra priset i förväg – ungefär som att binda räntan på bolånet. Andra kör mer rörligt och hoppas på bättre tider.
Norwegian har säkrat cirka 45 procent av sitt behov. Det är ett slags mellanting. Lite trygghet, men också exponering mot verkligheten.
Och verkligheten just nu är dyr.
Biljetterna kommer att bli dyrare. Punkt.
Geopolitiken styr kartan
Dubai pausas. Beirut skjuts upp. Det är inga små justeringar – det är hela rutter som försvinner.
Flygbolag är i grunden ganska opportunistiska. De flyger där det är säkert, lönsamt och efterfrågat. När en region blir stökig flyttas planen någon annanstans.
Just nu: Europa. Framför allt Spanien.
Sverige – en oväntad vinnare
Det mest intressanta är kanske att Sverige plötsligt blir en prioriterad marknad. Norwegian säger själva att de snart har fler destinationer från Sverige än från Danmark.
Det säger något.
SAS må vara flaggbärare, men Norwegian börjar se ut som det bolag som faktiskt vill ha de svenska resenärerna.
Norwegians strategi i korthet
Fler direktlinjer i Europa istället för hubbar
Fokus på stabila destinationer som Spanien
Snabb omställning bort från oroliga regioner
Vad det betyder för dig
Fler avgångar till solen
Något högre priser
Färre krångliga byten
Slutsats
Flygbranschen är i ständig rörelse, men just nu går det ovanligt fort. SAS backar, Norwegian gasar, och resenärerna försöker förstå vad som händer.
Det enda som är helt säkert är att solen i Spanien fortfarande ligger kvar.
Och att någon alltid fyller tomrummet när ett flyg ställs in.