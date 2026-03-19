Flygkaoset fortsätter: vinnarna och förlorarna i nya flygkriget

Spanien – alltid Spanien

Om det finns ett safe bet i flygbranschen så är det Spanien. Malaga, Alicante, Palma, Las Palmas. Det är som att flygbolagen har en mental autopilot: “Osäker värld? Skicka folk till solen.”

Norwegian ökar nu från Sverige, inte minst via Skavsta. Det är ett smart drag. Arlanda är impopulärt på grund av långa avstånd, Bromma lever på lånad tid och Skavsta har alltid varit lite av flygets svar på en outlet – längre bort, men ofta mer prisvärt.

Dessutom: direktflyg.

SAS vd Anko van der Werff och Norwegians vd Geir Karlsen är kollegor och konkurrenter. Foto: Javad Parsa/TT

Direktlinjer slår teorier

ANNONS

Här blir skillnaden mot SAS tydlig. SAS bygger vilket Realtid skrivit om många gånger sitt system kring Köpenhamn. Mata in passagerare från hela Norden, skicka dem vidare ut i världen.

Norwegian gör nästan tvärtom. Punkt till punkt. Inga omvägar, inga extra cappuccinos i loungen.

I teorin är SAS modell elegant. I praktiken, i en orolig värld, kan direktlinjer vara det som faktiskt fungerar.

Ingen vill missa sitt anslutningsflyg i en geopolitisk kris.

Bränslepriset – elefanten i kabinen

Här blir det brutalt konkret. Priset på flygbränsle har i praktiken fördubblats i spåren av kriget i Mellanöstern. Det slår direkt mot alla flygbolag, oavsett affärsmodell.

För att hantera detta jobbar bolagen med så kallad hedging. Enkelt uttryckt: vissa väljer att säkra priset i förväg – ungefär som att binda räntan på bolånet. Andra kör mer rörligt och hoppas på bättre tider.

ANNONS

Norwegian har säkrat cirka 45 procent av sitt behov. Det är ett slags mellanting. Lite trygghet, men också exponering mot verkligheten.

Och verkligheten just nu är dyr.

Biljetterna kommer att bli dyrare. Punkt.

Flygbranschen i förändring – snabbast anpassar sig vinner. Foto: Adam Ihse/TT

Geopolitiken styr kartan

Dubai pausas. Beirut skjuts upp. Det är inga små justeringar – det är hela rutter som försvinner.

Flygbolag är i grunden ganska opportunistiska. De flyger där det är säkert, lönsamt och efterfrågat. När en region blir stökig flyttas planen någon annanstans.

Just nu: Europa. Framför allt Spanien.

ANNONS

Sverige – en oväntad vinnare

Det mest intressanta är kanske att Sverige plötsligt blir en prioriterad marknad. Norwegian säger själva att de snart har fler destinationer från Sverige än från Danmark.

Det säger något.

SAS må vara flaggbärare, men Norwegian börjar se ut som det bolag som faktiskt vill ha de svenska resenärerna.

Direktflyg blir det nya svaret i en osäker värld – färre byten, mindre risk. Foto: Fredrik Persson /TT

Perfect Weekend Guide

Norwegians strategi i korthet

Fler direktlinjer i Europa istället för hubbar

Fokus på stabila destinationer som Spanien

Snabb omställning bort från oroliga regioner

Vad det betyder för dig

Fler avgångar till solen

Något högre priser

Färre krångliga byten

ANNONS

Slutsats

Flygbranschen är i ständig rörelse, men just nu går det ovanligt fort. SAS backar, Norwegian gasar, och resenärerna försöker förstå vad som händer.

Det enda som är helt säkert är att solen i Spanien fortfarande ligger kvar.

Och att någon alltid fyller tomrummet när ett flyg ställs in.

