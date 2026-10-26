Röding är en av Sveriges finaste fiskar, men insjöfisken hamnar märkligt sällan i stekpannan hemma. Perfect Weekend fick en intervju med Elin Mehlhorn på Hushållningssällskapet Västernorrland. Hon tycker att vi borde ändra på det. Hennes viktigaste råd är dessutom enkelt: krångla inte till fisken.
Så fixar du Sveriges godaste insjöfisk
Börjar sitt liv i Timrå
Elin Mehlhorn är affärsområdeschef för fiskodlingar på Hushållningssällskapet Västernorrland. Organisationen äger Svensk Fjällröding, företaget bakom Landöröding från Landön i Jämtland.
Rödingens resa mot restaurangen börjar långt därifrån, i Timrå utanför Sundsvall. Där tas rom från avelshonorna och befruktas innan den placeras i kläckbackar. Ynglen växer sedan i anläggningen innan de transporteras till Landösjön.
I Landösjön väntar två år av tillväxt innan fisken tas upp, rensas och trancheras för hand.
Det är med andra ord en fisk som har haft ganska gott om tid på sig innan den möter stekpannan.
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En affär på 50 miljoner
Fiskodlingen är ingen liten sidoverksamhet för Hushållningssällskapet Västernorrland. Enligt Elin Mehlhorn står den för omkring 65 procent av organisationens verksamhet och omsätter ungefär 50 miljoner kronor om året.
Efterfrågan är ganska jämn under året, med extra tryck runt jul, påsk och midsommar.
”Den är ganska stabil faktiskt. Och har varit det i flera år”, säger Elin Mehlhorn.
Problemet är snarare att svenskarna enligt henne äter för lite av det som finns närmare hemmet.
”Vi måste äta mer svensk sjömat”, säger hon.
Så steker du rödingen
När Perfect Weekend frågar hur en nybörjare ska laga röding kommer inget avancerat restaurangnummer med pincett, skum och sju sorters olja.
”Jag skulle egentligen bara smörsteka den”, säger Elin Mehlhorn.
Ett av recepten som serverades med Landöröding på Nationalmuseum ger en mer exakt instruktion. Torka skinnet ordentligt, gnid in det med några droppar rapsolja och salta. Lägg fisken med skinnsidan nedåt i en torr och ganska het panna.
Efter ungefär två minuter vänds fisken. Då åker en klick smör ner i pannan och rödingen får ytterligare en till två minuter.
Till fisken serverades sandefjordsås, kantareller, bakade tomater och krossad potatis. Såsen görs på grädde, crème fraiche och smör, med citron, salt och peppar.
Elin Mehlhorn föreslår själv en ännu enklare väg, potatispuré och kantarellsås.
”Röding är en fantastisk råvara egentligen som vi inte får glömma bort”, säger hon.
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