Svenskarna håller fast vid resandet och utlandssemestern och bokningarna hos Ticket är fem procent högre inför hösten och vintern. Samtidigt växer den utländska turismen till Sverige ännu snabbare, med rekordmånga gästnätter i sommar. Turismen bidrog med 183 miljarder kronor till svensk BNP 2025, men våra egna resor ut ur landet gör att Sverige fortfarande har ett underskott i resehandeln.
Resandet ökar trots prisjakten och ger 183 miljarder till svensk BNP
Svensken reser vidare men jagar pris
Nästan sex av tio svenskar, 58 procent, uppger i Tickets undersökning att det ekonomiska läget inte påverkar deras semesterplaner inför hösten och vintern. Däremot har priset blivit viktigare. 57 procent pekar ut resans pris som en viktig faktor, mot 52 procent för ett år sedan.
Det märks också i bokningarna. Ticket uppger att antalet bokade resor inför hösten och vintern 2026/27 hittills ligger fem procent över motsvarande period i fjol. Europa står för 54 procent av bokningarna, medan Asien har ökat med omkring 25 procent.
”Svenskarna fortsätter att prioritera resandet”, säger Tiyoneh Jah, PR- och kommunikationsansvarig på Ticket.
Svensken stannar alltså inte hemma, men öppnar uppenbarligen fler flikar innan kreditkortet åker fram. Bland 30–49-åringar som inte reste utomlands i somras uppgav 31 procent att de inte hade råd. Bland 65–79-åringarna var andelen 10 procent.
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Utrikesflyget fortsätter upp
Tickets siffror får stöd av den officiella flygstatistiken. Under tredje kvartalet reste drygt 9,3 miljoner passagerare via svenska flygplatser, 2,2 procent fler än samma period 2025. Utrikestrafiken ökade med 3 procent, medan inrikestrafiken minskade med närmare 5 procent.
Samtidigt kommer fler hit. Sommaren 2026 registrerades 31,2 miljoner gästnätter i Sverige, den högsta sommarsiffran hittills. De utländska gästnätterna ökade med 6,2 procent till 9,8 miljoner.
”Trendutvecklingen där utländsk turism till Sverige växer snabbare än den inhemska, svenska turismen är tydlig”, säger Visit Swedens vd Susanne Andersson.
Turisterna är en svensk exportaffär
Här blir semestern nationalekonomi. En tysk hotellgäst i Stockholm eller en amerikan som äter middag i Göteborg köper svenska tjänster. Pengarna räknas som export och bidrar till svensk produktion, sysselsättning och BNP.
Tillväxtverkets senaste turismräkenskaper visar att turister konsumerade för 504 miljarder kronor i Sverige under 2025. Svenska resenärer stod för 363 miljarder och utländska besökare för 142 miljarder. Turismens direkta bidrag till BNP uppgick till 183 miljarder kronor, motsvarande 2,8 procent av Sveriges BNP.
Det är också en arbetsmarknad. I genomsnitt arbetade 155 000 personer under 2025 med att möta turisternas efterfrågan. Hotell och logi stod för omkring 38 000 jobb, detaljhandeln för 32 000 och restaurangerna för 27 000.
Men vi lämnar mer pengar utomlands
Svenskarnas utlandssemester går åt andra hållet i nationalräkenskaperna. När svenska hushåll betalar utländska hotell, restauranger och andra tjänster blir det import, vilket minskar nettoexportens bidrag till BNP.
SCB tjänstehandelsstatistik visar hur stor strömmen är. Under första halvåret 2026 uppgick reseexporten, utländska resenärers konsumtion i Sverige, till 58,3 miljarder kronor. Det var omkring 11 procent mer än ett år tidigare, medan svensk varuexport ökade med cirka 3 procent under samma period.
Svenskarnas motsvarande konsumtion utomlands uppgick till 71,6 miljarder kronor. Underskottet blev därmed cirka 13,3 miljarder.
Även helåret 2025 slutade på minus. Tillväxtverket beräknar turismens nettoexport till minus 33 miljarder kronor. Med en turismexport på 142 miljarder innebär det att svenska turister konsumerade för omkring 175 miljarder kronor utomlands.
Sverige får alltså allt fler gäster, samtidigt som svenskarna själva fortsätter ut genom gaten. Under första halvåret 2026 var reseexporten på 58,3 miljarder kronor en av Sveriges tio största exportkategorier när varor och tjänster räknas tillsammans.
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