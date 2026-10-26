Ön som ville avskaffa tiden – här behövs klockan knappt

Ön där solen vägrar gå och lägga sig

Sommarøy ligger 56 kilometer väster om Tromsø i Norge och har omkring 300 invånare. Mellan den 18 maj och 26 juli går solen inte ner.

Det var bakgrunden till att ön 2019 blev världsberömd för ett förslag om att bli världens första tidsfria zon.

Klockor hängdes på en bro. En namninsamling presenterades för en norsk parlamentariker. Internationella medier som BBC älskade historien om arktiska rebeller som fått nog av möten klockan 09.00 och lunch exakt 12.30.

Problemet var att upproret till stor del var marknadsföring.

Bakom kampanjen stod Innovation Norway, den norska statliga organisationen för bland annat turistmarknadsföring. När detta blev känt fick organisationens chef be om ursäkt.

Men idén vägrade riktigt att dö.

En hotellanställd på Sommarøy säger till BBC att tanken hade diskuterats långt innan PR-folket kom in i bilden.

ANNONS

”Det var en rolig idé som vi brukade prata om ibland. På sommaren lever vi på sätt och vis utanför tiden ändå.”