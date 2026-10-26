Flygmaten som faktiskt går att äta – här är bolagen som lyckas

Problemet börjar redan när planet stiger

Flygmat har ett handikapp som din kvarterskrog slipper. Kabinen är torr, lufttrycket är lägre och runt omkring sitter ett flygplan och låter.

ANNONS

Fraunhofer Institute har undersökt fenomenet åt Lufthansa i en tryckkammare där förhållandena i en flygplanskabin kan återskapas.

”In the air, food and drink tastes as it does when we have a cold”, säger aromkemisten Andrea Burdack-Freitag.

Lufthansas sammanställning av försöken visar att sötma kan upplevas 15–20 procent svagare på omkring 10 000 meters höjd. För sälta kan minskningen vara upp till 30 procent. Där har vi åtminstone en vetenskaplig förklaring till varför den där kycklingen ibland smakar som om någon glömt både saltet och kycklingen.

Motorbullret hjälper inte heller. Forskare vid Cornell University testade hur ljud motsvarande en flygplanskabin påverkar smaken. Sötma blev svagare medan umami faktiskt förstärktes.

”Vår studie bekräftar att högt buller försämrar vårt smaksinne”, säger forskaren Robin Dando.

Det kan också förklara flygvärldens märkliga kärlek till tomatjuice. Tomat är rik på umami och fungerar därför bättre i kabinmiljön än många mer subtila smaker.

SAS och Finnair har mat, men du får ofta planera

Hos SAS ingår måltider, snacks och dryck i Premium och Business. På långflygningar till Nordamerika och Asien ingår mat även i Economy. På Europaflyg kan ekonomiklassresenären förbeställa mat, där exempelvis kött-, kyckling-, fisk- och vegetariska måltider kostar från 135 kronor enligt SAS nuvarande meny.

ANNONS

Finnair serverar gratis måltid eller tilltugg på långdistans och i business på kortare flygningar. I ekonomiklass inom Europa kan maten i stället förbeställas. På den korta sträckan mellan Stockholm och Helsingfors är businessutbudet beskedligare, där serveras smörgås snarare än varm huvudrätt.

Flera flygbolag satsar allt mer på mat ombord, både för att höja upplevelsen och skilja sig från konkurrenterna. Andra fokuserar mer på priset.

Turkish gör flygmaten till en del av biljetten

Turkish Airlines sticker ut eftersom måltider ingår även i ekonomiklass på internationella flyg. Bolaget arbetar med turkiska och internationella rätter och använder på vissa flyg så kallade flying chefs. Från Arlanda går Turkish direkt till Istanbul.

KLM, som flyger mellan Stockholm och Amsterdam, har dessutom precis börjat rulla ut sitt nya Grand Café KLM på Europalinjerna. Resenärer ska kunna förbeställa exempelvis poke bowl eller Caesarsallad, medan enklare dryck och stroopwafel fortfarande ingår.

”Passagerarna får fler valmöjligheter och större flexibilitet”, säger KLM:s ansvarige för ombordservice Bas Gerressen om satsningen.

Lufthansa erbjuder i sin tur bowls, smörgåsar och sallader på Europaflyg och varma förbeställda rätter på många flyg över två timmar. På långdistans får ekonomiklassresenären en trerättersmåltid och framöver val mellan tre varma huvudrätter.

Årets andra flygrelaterade matpriser gick till Heathrow, skriver Euronews som bästa flygplats för mat, Turkish Airlines internationella lounger som bästa flygbolagslounge och Clubrooms på Gatwicks södra terminal som bästa fristående flygplatslounge.

ANNONS