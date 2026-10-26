Hästdroskorna har rullat genom Central Park sedan 1800-talet och blivit lika självklara i New York-filmer som gula taxibilar och dåliga dejter. Nu kan den 168-åriga traditionen vara på väg bort. New Yorks stadsfullmäktige har röstat för ett förbud efter flera olyckor och en 18-årig turists död i somras.
New York vill förbjuda hästdroskorna i Central Park
Hästar fanns här före turisterna
Central Park i New York öppnade på 1850-talet och arkitekterna Frederick Law Olmsted och Calvert Vaux ritade parkens slingrande vägar för hästar och vagnar. På 1860-talet var en eftermiddagstur med vagn ungefär vad ett varv runt Stureplan i en Ferrari är i dag. Man skulle helst synas samtidigt som man tog sig fram.
Stadens egna arkiv visar bilder av hästdroskor i parken redan 1860. Under parkens första årtionden kom stora delar av besökarna med häst och vagn.
I dag är situationen en annan. Central Park tar emot omkring 40 miljoner besök om året, enligt organisationen Central Park Conservancy. Det motsvarar nästan 110 000 människor under ett genomsnittligt dygn. De promenerar, springer och cyklar på vägar som en gång byggdes för betydligt lugnare trafik.
”Över de senaste 150 åren har stadslivet förändrats dramatiskt”, säger Central Park Conservancys vd Betsy Smith till Euronews.
En dödsolycka förändrade debatten
Striden om droskorna har pågått i nästan 20 år, men sommaren 2026 förändrades läget.
Den 18-årige indiske turisten Romanch Mahajan besökte New York med sin familj för att fira studenten och sin antagning till universitetet. När kusken lämnade vagnen för att fotografera familjen skenade hästen. Mahajan försökte ta sig ur vagnen, slog huvudet och dog senare av sina skador.
Central Park Conservancy uppgav efter olyckan att det varit åtta hästrelaterade incidenter i parken på 13 månader. I augusti inträffade ytterligare en incident när en häst föll ihop.
Lagförslaget fick namnet ”Romanch’s Law”.
”Det här är en historisk omröstning”, säger stadsfullmäktiges talman Julie Menin, som lyfter djurskydd, säkerhet och arbetarnas framtid som skäl för beslutet.
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150 kuskar kan förlora jobbet
Bakom vykortsromantiken finns också småföretagare.
Drygt 150 kuskar arbetar fortfarande med hästdroskorna. Uppgifter från branschen talar om omkring 200 licensierade hästar och 68 licensierade vagnar. Vid en offentlig utfrågning i somras uppgav staden att knappt 160 hästar var licensierade vid slutet av 2025 och att tre stall betjänade verksamheten.
Förbudet innebär att licenserna löper ut den 31 maj 2028. Hästarna får inte säljas till slakt eller flyttas vidare till andra kommersiella hästdroskverksamheter. Staden ska också ta fram en plan för kuskar och stallarbetare senast i april 2027.
Facket Transport Workers Union tänker inte ge sig.
”Det här lagförslaget är ett tågvrak av konstitutionella överträdelser”, säger TWU ordförande John Samuelsen.
Facket hotar med federal domstol och hävdar att ägare riskerar att förlora både företag, licenser och investeringar utan garanterad ersättning.
Sista turen kan gå 2028
En klassisk 45-minuterstur kostar omkring 150 dollar, enligt Euronews. Hästarna har dessutom gjort karriär på film och tv, från ”Barefoot in the Park” till ”Sex and the City”.
Borgmästaren Zohran Mamdani har sagt att han stöder förbudet och enligt AP lovat att skriva under lagen, samtidigt som han vill hitta en lösning för de anställda. Om processen går enligt plan rullar de sista ordinarie hästdroskorna genom Central Park senast den 31 maj 2028.
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