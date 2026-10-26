New York vill förbjuda hästdroskorna i Central Park

En dödsolycka förändrade debatten

Striden om droskorna har pågått i nästan 20 år, men sommaren 2026 förändrades läget.

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Den 18-årige indiske turisten Romanch Mahajan besökte New York med sin familj för att fira studenten och sin antagning till universitetet. När kusken lämnade vagnen för att fotografera familjen skenade hästen. Mahajan försökte ta sig ur vagnen, slog huvudet och dog senare av sina skador.

Central Park Conservancy uppgav efter olyckan att det varit åtta hästrelaterade incidenter i parken på 13 månader. I augusti inträffade ytterligare en incident när en häst föll ihop.

Lagförslaget fick namnet ”Romanch’s Law”.

”Det här är en historisk omröstning”, säger stadsfullmäktiges talman Julie Menin, som lyfter djurskydd, säkerhet och arbetarnas framtid som skäl för beslutet.

150 kuskar kan förlora jobbet

Bakom vykortsromantiken finns också småföretagare.

Drygt 150 kuskar arbetar fortfarande med hästdroskorna. Uppgifter från branschen talar om omkring 200 licensierade hästar och 68 licensierade vagnar. Vid en offentlig utfrågning i somras uppgav staden att knappt 160 hästar var licensierade vid slutet av 2025 och att tre stall betjänade verksamheten.

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Förbudet innebär att licenserna löper ut den 31 maj 2028. Hästarna får inte säljas till slakt eller flyttas vidare till andra kommersiella hästdroskverksamheter. Staden ska också ta fram en plan för kuskar och stallarbetare senast i april 2027.

Facket Transport Workers Union tänker inte ge sig.

”Det här lagförslaget är ett tågvrak av konstitutionella överträdelser”, säger TWU ordförande John Samuelsen.

Facket hotar med federal domstol och hävdar att ägare riskerar att förlora både företag, licenser och investeringar utan garanterad ersättning.

1. New York brukar vara bra på att göra nostalgi till affärsidé. Hästdroskorna kan bli ett ovanligt exempel på motsatsen.

Sista turen kan gå 2028

En klassisk 45-minuterstur kostar omkring 150 dollar, enligt Euronews. Hästarna har dessutom gjort karriär på film och tv, från ”Barefoot in the Park” till ”Sex and the City”.

Borgmästaren Zohran Mamdani har sagt att han stöder förbudet och enligt AP lovat att skriva under lagen, samtidigt som han vill hitta en lösning för de anställda. Om processen går enligt plan rullar de sista ordinarie hästdroskorna genom Central Park senast den 31 maj 2028.

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