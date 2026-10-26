Hydra i Grekland är Europas bästa ö 2026 enligt Condé Nast Travellers läsare. Bakom vinnaren trängs Sardinien, Naxos och Korsika i en topplista där Medelhavet nästan fullständigt dominerar. Men innan du börjar leta flygbiljetter till Aten finns det anledning att påminna om att Sverige också har öar som klarar en långhelg med hedern i behåll.
Här är Europas bästa öar 2026 – och Sveriges tio bästa
Hydra slår hela Europa
Grekiska Hydra får 98,12 poäng av 100 i Condé Nast Travellers Readers’ Choice Awards 2026 och slår därmed italienska Sardinien med minsta möjliga turistmarginal.
Den grekiska ön ligger ett par timmar från Aten och har en egenskap som blivit allt mer exklusiv på populära semesteröar. Här finns inga bilar. Transporterna sker till fots, med båt eller åsna.
Hydra har dessutom kulturhistorisk bonus. Leonard Cohen bodde här under delar av 1960-talet och köpte ett hus på ön långt innan fastighetsmäklare började använda ordet ”livsstilsboende”.
Grekland gör över huvud taget rent hus på listan. Naxos kommer trea, Sifnos sexa och Paros nia. Även Santorini, Mykonos och Kreta finns bland Europas 20 främsta. Condé Nast Travellers brittiska läsare utsåg dessutom Grekland till världens bästa land 2026.
Glöm Rivieran – upptäck Frankrikes ”Lilla Kalifornien”
Längs Frankrikes Atlantkust lockar Vendée med milslånga sandstränder och charmiga fiskebyar. Tempot är långsammare än vid Medelhavet och nu har allt fler
Italien nästan ikapp
Sardinien kommer tvåa med 98,01 poäng. Ön har länge varit ett favoritmål för välbeställda européer, inte minst Costa Smeralda på nordöstra delen där hotellpriserna under högsäsong ibland tycks sättas efter principen att ingen som frågar efter priset är målgruppen.
Sicilien kommer femma och därmed får Italien två placeringar bland de fem främsta.
En liten geografisk rättelse krävs också. Condé Nast Traveller placerar i själva listan Ischia i Kroatien. Ischia ligger utanför Neapel och är fortfarande italienskt. Turismen förändras snabbt, Europas karta något långsammare.
Europas tio bästa öar 2026
- Hydra, Grekland, 98,12
Hydra är bilfri, relativt liten och har lyckats behålla en känsla av gammalt Grekland trots att ön länge lockat konstnärer, författare och välbeställda atenare. Leonard Cohen bodde här på 1960-talet och ön lever fortfarande högt på sin kombination av kulturhistoria, badvikar och långsamt tempo.
- Sardinien, Italien, 98,01
Sardinien är betydligt större och mer varierad än många av konkurrenterna. Här finns Costa Smeraldas polerade lyx, men också bergsbyar, långa stränder och delar av ön där turismen fortfarande känns som en bisyssla snarare än en industri.
- Naxos, Grekland, 97,14
Naxos är den största ön i Kykladerna och har länge varit alternativet för resenärer som tycker att Mykonos blivit för dyrt och Santorini för fotograferat. Här får du både stränder, bergsbyar och ett mer vardagligt grekiskt liv än på flera av grannöarna.
- Korsika, Frankrike, 96,43
Korsika kombinerar fransk matkultur med ett landskap som stundtals ser mer alpint än medelhavskt ut. Ön lockar både vandrare och badgäster, vilket gör den till ett ovanligt komplett resmål för den som snabbt tröttnar på solstolen.
- Sicilien, Italien, 96,19
Sicilien är snarare en mindre kontinent än en vanlig semesterö. Palermo, Etna, barockstäder, stränder och en matkultur som motiverar resan på egen hand gör att ön fungerar lika bra för en hel månad som för en långhelg.
- Sifnos, Grekland, 95,71
Sifnos har byggt ett rykte kring bra mat, vackra byar och mindre trängsel än på de mest kända Kykladöarna. Ön passar resenärer som vill ha vita hus och blå kupoler utan att samtidigt dela utsikten med fem busslaster.
- Menorca, Spanien, 95,00
Menorca är Balearernas lugnare syskon. Ön har många små badvikar, låga byggnader och betydligt mindre nattliv än Ibiza, vilket för många läsare uppenbarligen är en fördel.
- Ibiza, Spanien, 94,29
Ibiza är fortfarande Europas mest berömda partyö, men den bilden täcker bara en del av ön. På norra Ibiza finns små byar, lugna vikar och restauranger där den enda basgången kommer från espressomaskinen.
- Paros, Grekland, 94,01
Paros har under senare år gått från insiderfavorit till ett av Kykladernas mest efterfrågade resmål. Naoussa har blivit betydligt mer elegant, men ön har fortfarande stränder och mindre byar som ger utrymme åt den som inte vill ägna hela semestern åt att köa till en cocktail.
- Mallorca, Spanien, 93,71
Mallorca har länge lidit av sin gamla charterstämpel, men ön är betydligt mer än Magaluf och bufféarmband. Palma, Tramuntanabergen, vingårdar och små hotell i inlandet har gjort Mallorca till en av Europas mest mångsidiga semesteröar.
Längre ned kommer Färöarna, Ischia, Hvar, Madeira, Malta, Santorini, Îles d’Hyères, Mykonos, Kanarieöarna och Kreta.
Fakta Perfect Weekend: Sveriges tio bästa öar
Perfect Weekend gjorde redan sommaren 2025 vår egen svenska ö-ranking. Vi hoppade medvetet över självklarheter som Gotland, Öland och Sandhamn och letade efter öar med lite mer egen personlighet.
- Fårö – raukar, Bergman och ett landskap som fungerar utmärkt även i svartvitt.
- Hanö – fyr, klippor och brittisk marinhistoria mitt i Blekinge.
- Hallands Väderö – bokskog, bad och säl strax utanför Torekov.
- Huvudskär – längst ut i Stockholms skärgård där tystnaden fortfarande fungerar.
- Lurö – Vänerns överraskning med klosterruiner och värdshus.
- Brännö – Göteborgs skärgård, Taube och dansbana.
- Harstena – fiskarstugor och gammal sälstation i Östergötlands skärgård.
- Vinön – Hjälmarens största ö med färja från Hampetorp.
- Kosteröarna – cyklar, hav och Sveriges första marina nationalpark.
- Stora Karlsö – kalkstensklippor, fågelliv och en av Gotlands bästa utflykter.
Condé Nast Travellers lista bygger på röster från tidningens brittiska läsare. Readers’ Choice Awards genomfördes 2026 för 29 gången.
Ön som ville avskaffa tiden – här behövs klockan knappt
Natten till söndag ställde Sverige tillbaka klockan en timme och återvände till vintertid. Samtidigt finns en liten norsk ö där invånarna