Här är Europas bästa öar 2026 – och Sveriges tio bästa

Hydra slår hela Europa

Grekiska Hydra får 98,12 poäng av 100 i Condé Nast Travellers Readers’ Choice Awards 2026 och slår därmed italienska Sardinien med minsta möjliga turistmarginal.

Den grekiska ön ligger ett par timmar från Aten och har en egenskap som blivit allt mer exklusiv på populära semesteröar. Här finns inga bilar. Transporterna sker till fots, med båt eller åsna.

Hydra har dessutom kulturhistorisk bonus. Leonard Cohen bodde här under delar av 1960-talet och köpte ett hus på ön långt innan fastighetsmäklare började använda ordet ”livsstilsboende”.

Grekland gör över huvud taget rent hus på listan. Naxos kommer trea, Sifnos sexa och Paros nia. Även Santorini, Mykonos och Kreta finns bland Europas 20 främsta. Condé Nast Travellers brittiska läsare utsåg dessutom Grekland till världens bästa land 2026.