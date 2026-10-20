Så använde Jeffrey Epstein Woody Allen för att bygga sitt nätverk

Bilderna på väggarna gjorde jobbet

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Epsteins bostäder var utformade för att förstärka samma budskap.

Enligt Le Mondes rekonstruktion möttes besökarna av konst, uppstoppade djur och mängder av fotografier där Epstein poserade tillsammans med kända politiker, miljardärer och andra makthavare.

Peggy Siegal beskrev senare strategin som att Epstein ville ha människor hemma hos sig eftersom han då kunde kontrollera miljön och sitt ”publikum”.

Och det fungerade.

Woody Allen har i efterhand sagt att han och Soon-Yi inte kände Epstein när de kom till middagen.

”Men när vi såg alla dessa människor omkring honom tänkte vi, okej, det här är en väldigt viktig person”, sade Allen enligt materialet som Le Monde gått igenom.

Två dagar efter middagen bad Epstein om Allens kontaktuppgifter.

Sedan började nästa fas.

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Vetenskap, pengar och 31 kalsonger

Epstein försökte först intressera Allen för finans. När det inte verkade räcka använde han sitt nätverk av forskare och akademiker.

I mars 2012 ville Epstein locka Allen till ett möte med ”riktigt briljanta forskare”. Några månader senare föreslog han en träff med fysiker och personer ur kretsen kring den kände teoretiske fysikern Brian Greene.

Allen nappade.

I ett svar skrev han att han gärna kom om Epstein bjöd in Greene eller någon lika kunnig kvantfysiker så att han äntligen kunde få veta hur universum uppstod och hur långt fram i tiden han vågade planera.

Relationen utvecklades också genom tjänster och presenter.

Epstein förmedlade kontakt med Bard Colleges rektor Leon Botstein när parets dotter Bechet sökte till lärosätet. I ett meddelande från Allens mejlkonto tackades Epstein för hjälpen med hennes antagning. Enligt rapporteringen skrevs meddelandet av Soon-Yi Previn. En talesperson för Bard College har uppgett att Bechet antogs på egna meriter.

Epstein donerade också 15 000 dollar till Hewitt School, där parets andra dotter, Manzie, var elev. Skolan bekräftade 2019 att den hade tagit emot donationen, men uppgav också att pengarna hade återbetalats några månader tidigare.

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Sedan kom presenterna.

Le Monde uppskattar att paret under de nio åren fick gåvor värda motsvarande tiotusentals euro. Soon-Yi fick bland annat en Iphone och en Apple Watch Hermès. Till Allen köptes 31 t-shirts och 31 exklusiva kalsonger från Zimmerli för sammanlagt 9 858 dollar.

31 kalsonger är trots allt ett ovanligt sätt att bygga ett kontaktnät.

Woody Allen, 90, spelar just nu in sin 51:a långfilm i Madrid, en samtida komedi som spelas in på ett 30-tal platser i och runt den spanska huvudstaden.

Foto: Vianney Le Caer/TT

Woody Allen blev nästa dörröppnare

Epsteins investering fick avkastning i form av nya kontakter.

Redan samma kväll som den första middagen skrev han i ett mejl att han var upptagen eftersom ”Woody Allen äter middag hemma hos mig”.

Under de följande åren återkommer Allens namn när Epstein vill få kontakt med andra.

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Det blev särskilt användbart i Frankrike, där Woody Allen länge haft en stark ställning som filmskapare. Epstein hade en stor bostad på Avenue Foch i Paris och använde staden som europeisk bas för både affärer och sitt sociala nätverk.

Genom Allen kom han enligt Le Monde närmare personer inom fransk kultur, näringsliv och akademi. Han ordnade privata besök, föreslog filmvisningar och försökte få sina egna kontakter inbjudna till Allens inspelningar.

Till slut nådde kedjan politiken.

Tre steg från Woody Allen till regeringen

Epstein använde Woody Allens namn när han kontaktade den framstående matematikern Mikhail Gromov. Via Gromov fick Epstein senare kontakt med den franske matematikern och dåvarande parlamentsledamoten Cédric Villani.

Därefter försökte Epstein få Villani att hjälpa honom nå Bruno Le Maire, som då var Frankrikes ekonomiminister.

Villani har senare sagt att han aldrig vidarebefordrade Epsteins förfrågan. Le Maire har uppgett att han inte hade någon relation med Epstein utöver ett kort möte i New York 2013. Le Mondes tidigare genomgång av dokumenten visar också att Epstein försökte få till en ny kontakt med Le Maire senare, utan framgång.

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I materialet finns inget som visar att Woody Allen var delaktig i Jeffrey Epsteins sexbrott. Le Mondes granskning visar något annat, hur värdefull hans närvaro blev för Epstein.

När Allen väl satt vid bordet kunde hans namn användas för att få nästa person att slå sig ner.