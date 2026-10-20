David Bowie ägnade typ hela sin ungdom åt att försöka komma bort från Bromley söder om London. Nu håller samma lilla förortshus på att förvandlas till ett museum över mannen som gjorde flykten till en konstform. Här, i ett sovrum på knappt nio kvadratmeter, började resan mot Ziggy Stardust, Berlin och världens stora scener.
David Bowies barndomshem i London blir museum – hakar på Beatlestrenden i Liverpool
Här började David Bowie drömma
Adressen är 4 Plaistow Grove i Bromley, omkring 18 kilometer från centrala London.
Hit flyttade David Jones, som han fortfarande hette, med sin familj 1955. Han var åtta år gammal och skulle bo kvar under större delen av sin ungdom.
Huset var byggt för järnvägsarbetare i slutet av 1800-talet. Det fanns en liten Formica-klädd köksdel, vardagsrum, några sovrum och järnvägen till London strax intill.
Inte riktigt miljön man spontant förknippar med Ziggy Stardust, skriver NY Times.
Bowie tillbringade mycket tid i sitt lilla sovrum där han lyssnade på skivor och experimenterade med enkla bandspelare. Utanför fönstret väntade Bromley. Inne i rummet fanns Amerika, jazz, rock’n’roll och en helt annan framtid.
Ville bort från Bromley
Sångerskan Dana Gillespie lärde känna Bowie när båda var tonåringar och besökte familjen på Plaistow Grove.
Hon minns hur stark hans längtan bort från förorten var. Och den planen kan man säga lyckades.
Bowie flyttade så småningom in mot centrala London och senare vidare ut i världen. Los Angeles, Berlin, New York. Bromley hamnade långt bakom honom.
Han hjälpte dessutom gärna sin egen legend på traven. I intervjuer gav Bowie ibland intrycket att han vuxit upp i Brixton. Tekniskt sett var han född där, men familjen lämnade området när han var omkring sex år.
Huset ska tillbaka till 1960-talet
Nu har välgörenhetsorganisationen Heritage of London Trust köpt huset efter en donation från Michael och Isobel Holland.
Planen är att återställa bostaden så att den ser ut ungefär som när Bowie bodde där i början av 1960-talet.
Senare ägare har rivit väggar, byggt ut och moderniserat. Nu ska utvecklingen gå åt andra hållet. Tillbyggnaden ska bort, tegelfasaden återställas och Formican återvända till köket.
Även Bowies gamla sovrum ska återskapas.
Museet kommer också att visa föremål med koppling till Bowie som tidigare inte har visats offentligt och användas för kulturprojekt för unga i området. Heritage of London Trust har redan restaurerat den närliggande musikpaviljong där Bowie uppträdde 1969.
Beatles visar att det fungerar
Britterna kan det här med att göra turistmål av relativt vanliga hus.
John Lennons och Paul McCartneys barndomshem i Liverpool lockade tillsammans över 27 000 besökare under det senaste året. Liverpool har dessutom byggt upp en betydande turistindustri kring Beatles.
Bromley hoppas nu få en liten del av samma effekt.
Alla grannar jublar inte. Några oroar sig för turistbussar, folksamlingar och ett planerat besökscentrum i trädgården.många människor ska komma dit för att leta efter honom.
Målet är att öppna Bowie’s House för allmänheten när restaureringen och bygglovsprocessen är klar. New York Times uppger början av 2028, medan Heritage of London Trust fortfarande anger 2027 på sin egen webbplats.