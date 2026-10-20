David Bowies barndomshem i London blir museum – hakar på Beatlestrenden i Liverpool

Ville bort från Bromley

Sångerskan Dana Gillespie lärde känna Bowie när båda var tonåringar och besökte familjen på Plaistow Grove.

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Hon minns hur stark hans längtan bort från förorten var. Och den planen kan man säga lyckades.

Bowie flyttade så småningom in mot centrala London och senare vidare ut i världen. Los Angeles, Berlin, New York. Bromley hamnade långt bakom honom.

Han hjälpte dessutom gärna sin egen legend på traven. I intervjuer gav Bowie ibland intrycket att han vuxit upp i Brixton. Tekniskt sett var han född där, men familjen lämnade området när han var omkring sex år.

Plaistow Grove ska återställas till hur huset såg ut när Bowie fortfarande drömde om världen utanför. Foto: Heritage of London Trust

Huset ska tillbaka till 1960-talet

Nu har välgörenhetsorganisationen Heritage of London Trust köpt huset efter en donation från Michael och Isobel Holland.

Planen är att återställa bostaden så att den ser ut ungefär som när Bowie bodde där i början av 1960-talet.

Senare ägare har rivit väggar, byggt ut och moderniserat. Nu ska utvecklingen gå åt andra hållet. Tillbyggnaden ska bort, tegelfasaden återställas och Formican återvända till köket.

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Även Bowies gamla sovrum ska återskapas.

Museet kommer också att visa föremål med koppling till Bowie som tidigare inte har visats offentligt och användas för kulturprojekt för unga i området. Heritage of London Trust har redan restaurerat den närliggande musikpaviljong där Bowie uppträdde 1969.

Beatles visar att det fungerar

Britterna kan det här med att göra turistmål av relativt vanliga hus.

John Lennons och Paul McCartneys barndomshem i Liverpool lockade tillsammans över 27 000 besökare under det senaste året. Liverpool har dessutom byggt upp en betydande turistindustri kring Beatles.

Bromley hoppas nu få en liten del av samma effekt.

Alla grannar jublar inte. Några oroar sig för turistbussar, folksamlingar och ett planerat besökscentrum i trädgården.många människor ska komma dit för att leta efter honom.

Målet är att öppna Bowie’s House för allmänheten när restaureringen och bygglovsprocessen är klar. New York Times uppger början av 2028, medan Heritage of London Trust fortfarande anger 2027 på sin egen webbplats.

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